Fdi sollecita: castello fruibile? Ci vorrebbe il Conte Tramontano

Si attende un bando, ormai da tempi immemorabile, e l’ultimo annuncio era venuto fuori nel corso della giornata dei Castelli. Ma finora nulla sulla fruibilità a tempo pieno del cinquecentesco e incompiuto castello Carlo Tramontano. Sull’argomento ritorna il gruppo consiliare al Comune di Fratelli d’ Italia, con una interrogazione. Piazzale fruibile per una serie di incontri evento tra il cabaret e gli incontri con personaggi della riflessione su temi precisi, ma con la sordina alla musica da megawatt. Vorremmo sentire gli echi della voce del conte Giovan Carlo Tramontano, se è disposto a far visitare il suo maniero o chiede un obolo. Ogni servizio ha un costo, bando compreso.





GRUPPO CONSILIARE FRATTELLI D’ITALIA

Al Signor Sindaco del Comune di Matera

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Matera, 26 giugno 2024

Oggetto: quali determinazioni per rendere accessibile ai visitatori il Castello Tramontano tutto l’anno.

PREMESSO CHE

•Il 3 aprile dello scorso anno, il Consiglio Comunale aveva approvato all’unanimità una mozione presentata dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia con cui impegnavano il Sindaco e la Giunta ad attivare tutte quelle procedure necessarie per affidare la conduzione provvisoria del Castello del Conte Tramontano e delle chiese rupestri di Santa Maria degli Armeni, Cappuccino Vecchio e Santa Barbara, in attesa del bando di gestione definitivo.

•L’obiettivo della mozione approvata era quello di migliorare l’offerta turistica e aumentare la permanenza media dei visitatori, oltre a creare nuove opportunità di occupazione per i cittadini materani.

•Attualmente, il Parco del Castello è fruibile per gli spettacoli e gli eventi estivi, ma il maniero rimane chiuso al pubblico. Solo pochi fortunati riescono a visitarlo durante le giornate del FAI e quest’anno, solo per due giorni, in occasione delle Giornate nazionali dei castelli.

•Con la riapertura di questo e di altri siti storici, ancora oggi inaccessibili, Matera potrebbe valorizzare ulteriormente il suo ricco patrimonio culturale e attrarre un numero sempre maggiore di turisti.

CONSIDERATO CHE

•E’ trascorso più di un anno dall’approvazione della mozione con cui si chiedeva di affidare la conduzione provvisoria in attesa di un bando di gestione,

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI

INTERROGANO

Il Signor Sindaco,

•Per conoscere i motivi che impediscono ancora oggi l’affidamento per la conduzione provvisoria del Castello Tramontano;

•Per sapere quali sono gli atti predisposti dagli uffici relativi al progetto di valorizzazione e gestione di questo importante monumento;

•Per sapere se la fruizione per tutto l’anno del maniero rientra tra le priorità di questa Amministrazione Comunale ;

I CONSIGLIERI COMUNALI

Augusto Toto, Mario Morelli, Daniele Fragasso