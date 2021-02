Certo è che nella maggioranza di centrodestra alla Regione Basilicata qualcosa prima o poi cambierà nei rapporti tra le forze politiche dopo il rafforzamento di Fratelli d’Italia, che è passato da un assessore in giunta (Gianni Rosa) e un consigliere (Giovanni Vizziello) e ora tre con l’ingresso di Piergiorgio Quarto (Basilicata positiva-Bardi presidente) e Vincenzo Baldassare (Idea). Lo si vedrà in consiglio e in giunta. Per ora ”calma e gesso” come ha detto nei giorni scorsi il presidente Vito Bardi, ma qualcosa dovrà mutare nella rappresentanza di Forza Italia, Lega e dei ‘tecnici’ (chiamiamoli così) che si occupa di questa o quella materia.



E non è detto che le porte del partito fondato nel 2013 dall’on. Giorgia Meloni, uscita da un Pdl che si muoveva in altra direzione, non si aprano anche per altri. Le regole sono chiare e le prospettive di lavoro anche. Concetti che abbiamo sentito risuonare a Matera, a Torre Spagnola, nel corso della ufficializzazione dell’ingresso dei neo consiglieri che hanno difeso percorsi, scelte e ringraziato elettori e quelle ”esperienze politiche” nel caso di Baldassare ”Idea-Cambiamo” e di Quarto una civica per Bardi, per passare a un impegno da ” L’Unione fa la forza” sui temi, sulle cose da fare più che su posizioni, poltrone e via presenziando. Fare politica come un ‘servizio per il territorio’, e in Basilicata c’è tanto da fare, o per guardare a temi nazionali : dalla campagna vaccinale all’ambiente, dalla crisi economica alla famiglia agli incentivi contro la denatalità che ha preoccupato e non poco Papa Francesco. Temi sui quali si sono soffermati i parlamentari Francesco Lollobrigida, Giovanni Donzelli, Edmondo Cirielli e Marcello Gemmato, il coordinatore regionaledi Fratelli d’Italia Basilicata, Salvatore Caiata, l’assessore regionale Gianni Rosa e il capogruppo in Consiglio regionale, Giovanni Vizziello. E nei confronti di quest’ultimo,al quale vanno riconosciute capacità di ascolto, mediazione e lavoro instancabile, sono venute pubbliche attestazioni per il lavoro svolto finora, ma che non è ancora terminato. La squadra è destinata a consolidarsi e a pesare di più. Due assessori di Fdi in giunta? Qualcuno sorride sotto i baffi, ma è abituato a fare un passo alla volta e senza clamori. Contano pazienza e fatti. Nel frattempo si guarda a quello che potrà accadere a livello locale e nazionale.



” Non cambierà nulla nella politica regionale – ha detto Francesco Lollobrigida. Con il rafforzamento di Fratelli d’Italia il governo Bardi sarà più forte .Questa maggioranza è ancorata ancor meglio con un partito che sta crescendo e che fa della sua parola il punto centrale di buon governo e quindi saremo a sostengo del presidente Bardi, anzicchè con un gruppo consiliare da uno con uno di tre” .



Lollobrigida ha anche annunciato i contenuti del nuovo incontro con Mario Draghi, incaricato di formare il nuovo governo. ” A Draghi riproporremo due questioni. Una di metodo che ci impedisce di entrare o di sostenere il suo governo che è in linea con quello precedente , con i M5S il Partito democratico, con i quali non governiamo. Poi di merito riporteremo proposte concrete su temi universali, come il welfare universale sulle partite iva e gli autonomi. Cercheremo di chiedergli di proporre cose positive per l’Italia, perchè su quelle in Parlamento ci troverà sempre”.

