Fdi Matera ringrazia i Carabinieri

L’ultimo successo di contrasto alla mafia, che ha portato i Carabinieri alla cattura dopo 30 anni del boss Matteo Messina Denaro, in una clinica siciliana dove era solito curarsi, ha confermato rispetto e riconoscenza per l’ impegno verso l’ Arma da parte della gente ,che ne conosce lo spirito di abnegazione soprattutto nei momenti difficili. Fratelli d’Italia ha espresso questo sentimento con un flash mob di ringraziamento davanti alla caserma del Comando Provinciale di Matera, alla presenza degli ufficiali .Un gesto significativo e un ‘’grazie’’ sentito per quanto l’Arma continuerà a fare anche per le comunità della nostra provincia.

Flash mob di ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per l’arresto di Matteo Messina Denaro

Questa mattina innanzi alla caserma dei Carabinieri di Matera si è svolto un flash mob di ringraziamento all’Arma organizzato da Fratelli d’Italia e condiviso dalla cittadinanza materana per l’arresto del latitante Matteo Messina Denaro.

Un momento toccante e partecipato volto a ringraziare simbolicamente l’intera Arma dei Carabinieri e tutti i militari che hanno collaborato fattivamente, in alcuni casi pagando anche con la vita la lotta alla mafia, per l’arresto di Matteo Messina Denaro.

“A voi va il ringraziamento di Fratelli d’Italia e della cittadinanza materana per la dedizione al lavoro e la tenacia delle vostre azioni” ha dichiarato il segretario regionale del Partito Piergiorgio Quarto.

Nei complimenti e nei ringraziamenti per l’attenta e silenziosa opera che questi collaboratori della giustizia svolgono sul territorio, la consapevolezza che la difficile lotta alla mafia non si arresta oggi è chiara, seppur le forze dell’ordine ci rassicurano che continueranno il loro incessante lavoro senza tregua e sempre con il medesimo coraggio.

“Grande vittoria delle Istituzioni e della cultura della legalità – dichiara il segretario regionale del partito Piergiorgio Quarto, congiuntamente al coordinatore provinciale Augusto Toto ed ai portavoce dei cittadini presenti – La speranza è che questo arresto oggi possa far luce su tante pagine oscure della storia della Repubblica e rendere giustizia a tanti onesti servitori dello Stato che si prodigano ogni giorno con grande coraggio per la lotta alla mafia e alla malavita organizzata. L’arresto di Messina Denaro è un segnale chiaro per tutti: la democrazia, il diritto, la giustizia alla fine prevalgono sempre”.