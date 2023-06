Fdi Matera ha insediato l’esecutivo provinciale

L’azione del coordinatore provinciale Augusto Toto ha portato a un risultato atteso, con la nomina del nuovo esecutivo composto da 16 persone (oltre ai membri di diritto) che annoverano figure di esperienza e giovani che vogliano impegnarsi in politica. Una opportunità che dovrà contribuire ad esaminare problemi, individuare soluzioni e a costituire ‘’quadri’’ e responsabilità per consolidare e far crescere il partito di Giorgio Meloni anche in Provincia di Matera e in vista delle prossime elezioni regionali ed europee.



IL COORDINATORE PROVICIALE DI MATERA

NOMINATO L’ESECUTIVO PROVINCIALE FRATELLI D’ITALIA MATERA.

Il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Matera, dopo aver sentito i referenti comunali della provincia di Matera, ha ratificato il nuovo Esecutivo Provinciale; ne fanno parte: Sergio Pascale ( nominato vice coordinatore Provinciale ), Rudy Maranchelli, Antonio Acinapura, Angela Fiore, Valeria Gucci, Fabio Di Benedetto, Francesco Zagaria, Nicola Iannuzziello, Rocco D’Elicio, Rosa Montesano, Silvia Silvestri, Rossella Porcelli, Gaetano Rondinone, Nicola Natale, Michele Trabace, Girolamo Mazziotta. Partecipano di diritto: i Parlamentari; i Consiglieri Regionali, i componenti della Direzione Nazionale ed i dirigenti apicali di Gioventù Nazionale . Sono loro che affiancheranno l’attuale coordinatore provinciale Augusto Toto, nell’azione politica del partito sul territorio.

“L’Esecutivo Provinciale di FdI Matera – dichiara Augusto Toto – è costituito da un giusto mix di esperienza, militanza e passione per la politica. Ho voluto premiare sia il percorso amministrativo, sia le capacità e le competenze dei membri inseriti. Sono sicuro che, con questo nuovo assetto, rafforzeremo ulteriormente la nostra presenza in tutta la provincia di Matera ed affronteremo con entusiasmo le prossime sfide, a partire dalle imminenti elezioni regionali e quelle delle prossime comunali”. Durante la riunione plenaria di ieri , sono stati presentati i membri dell’organigramma dell’Esecutivo come illustrato dal Coordinatore Provinciale Augusto Toto nel corso dei lavori che ha visto la partecipazione del Coordinatore Regionale Piergiorgio Quarto, del segretario regionale di GN Michele Giordano e del Componente della Direzione Nazionale Rocco Tauro . Prossimamente saranno nominati anche i responsabili che andranno a comporre i dipartimenti provinciali. “Abbiamo fortemente voluto questa serata perché il partito aveva la necessità di vedersi, confrontarsi e sentire le opinioni della base e per dare a tutti una nuova idea e architettura del partito a livello provinciale. Dagli eventi che stiamo tenendo sul territorio stiamo avendo conferma che nella nostra provincia l’entusiasmo per Fratelli d’Italia è più alto che mai, la sfida adesso sarà quella di capitalizzare questo entusiasmo in consensi per il nostro partito e sono convinto che con l’aiuto di tutti ce la faremo”, ha commentato Augusto Toto.