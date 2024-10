Fdi ironico sul rimpasto al Comune di Matera: Tutto cambi…

…e la citazione tratta da ‘’Il Gattopardo’’ di Giuseppe Tommasi da Lampedusa ci sta tutto, a detta dei consiglieri di Fratelli d’ Italia, per descrivere il clima di tranquillità che c’è ora in giunta dopo l’ingresso in giunta di Francesco Salvatore. Un rimpasto annunciato, dopo l’avvicendamento alla presidenza del consiglio, il voto favorevole più o meno esplicito di un consigliere di opposizione a supporto della maggioranza che compenserebbe quello negativo della ‘’subentrante’ del M5s all’assessore Salvatore. Un ‘’si dice’’ della vigilia che attende la controprova del dissenso all’ingresso in consiglio comunale. E non è finita con una considerazione da ‘’senno di poi’’ relativa alla posizione del Pd, che aveva votato nei giorni scorsi una mozione di sfiducia contro il sindaco Domenico Bennardi. Sappiamo come è finita, con quel numero 17 sul quale ha ironizzato spesso, da questo blog, Vito Bubbico https://giornalemio.it/politica/e-dopo-il-17-scatto-il-9-ambo-secco-da-matera-si-rompera-ora-il-ghiaccio-pd-m5s/. Tutto cambi perché nulla cambi… Avanti così fino alla fine? Ma è lo slogan del tifo juventino. A Matera e in consiglio comunale?



Matera lì 01.10.2024. È passato appena un mese da quando, lo scorso 30 agosto, il Partito Democratico annunciava in Consiglio Comunale a Matera il “sostegno convinto” alla mozione di sfiducia al Sindaco Bennardi presentata con la prima firma di Fratelli d’Italia.

Oggi, dopo le elezioni del Presidente della Provincia, Bennardi sembra essere talmente tranquillo da avere la possibilità di completare il suo quarto rimpasto di Giunta in appena quattro anni di amministrazione (un record vero e proprio!).

Con la nomina ad assessore di Salvatore, infatti, subentrerà una consigliera che già molto tempo prima della surroga aveva dichiarato che non supportava più l’operato del Movimento 5 Stelle e dell’Amministrazione Bennardi.

E se il risultato dello scorso 30 agosto fosse stato diverso? Se in 17 avessero sostenuto la mozione di sfiducia? Oggi Matera sarebbe stata commissariata e, con ogni probabilità, il risultato delle consultazioni di secondo livello di Domenica scorsa per il presidente della provincia sarebbe stato diverso.

Tutto cambia affinché nulla cambi. Il Partito Democratico accorre più o meno sfacciatamente in aiuto del Movimento 5 Stelle, senza entrare in Giunta, ma permettendogli di mantenere lussuose poltrone fino a fine mandato mentre Bennardi e i pentastellati votano un presidente democratico nonostante la sfiducia di nemmeno un mese fa.

Ma non erano quelli che una volta combattevano il Sistema? Non erano quelli che “le postazioni di potere sono utili solo per perseguire il bene comune”?

Del resto, come è noto ormai da anni, i 5 stelle governano solo con inciuci e il Partito Democratico riesce a vincere solo quando non sono i cittadini a votare.

