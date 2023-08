Fdi Basilicata con il Governo guidato da Giorgia Meloni.

La temperatura sale sulle spiagge, in mare e anche in politica con Fratelli d’ Italia pronti a incontrare elettori, cittadini per spiegare costa sta facendo e cosa intende fare il Governo, guidato da Giorgia Meloni, alle prese con la coperta troppo corta di manovre che dovrebbero dare una risposta oggi o nei prossimi mesi a quanti sono rimasti indietro ( la vicenda del reddito minimo tiene banco, con tutti i problemi che finora non hanno portato nè a posti di lavoro e nè ai controlli), dell’economia, dell’aumento degli sbarchi di immigrati e di una speculazione prezzi di difficile controllo. Ma ci sono anche provvedimenti interessanti, poco pubblicizzati, come le Zes, che vanno spiegati e altri come i servizi sanitari che sono una ”mina” da disinnescare quando si deciderà di restituire centralità al Servizio Sanitario pubblico. Incontro domenica a Policoro.



LA NOTA DI FDI

Partirà questo fine settimana e andrà avanti per tutto il mese di agosto la campagna estiva di Fratelli d’Italia, un tour di 500 località turistiche che vedrà la partecipazione di deputati, senatori, dirigenti di partito e responsabili dei movimenti giovanili. In Basilicata si inizia sabato 12 agosto da Policoro dove alle ore 10 è in programma il primo appuntamento nei pressi del lido “La capannina”. “Obiettivo dell’iniziativa – spiega il deputato di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia – è di far conoscere ai lucani l’operato di questi primi 10 mesi del Governo Meloni, ma soprattutto creare occasioni di confronto sui risultati ottenuti, sulle battaglie vinte e sulle prossime importanti sfide attendono il Paese”. All’evento di Policoro parteciperanno il coordinatore regionale del partito, Piergiorgio Quarto, i parlamentari Gianni Rosa e Aldo Mattia, il coordinatore provinciale di Matera, Augusto Toto, i consiglieri regionali, i dirigenti locali di Fratelli d’Italia e il presidente provinciale di Gioventù Nazionale, Stefano Melodia. “E’ fondamentale incontrare i territori e i cittadini per ascoltare problemi e proposte – conclude Mattia – ma soprattutto raccontare quanto di buono il Governo ha già fatto per l’Italia e per la Basilicata”.