Non ce l’ha fatta in questo anno horribilis che toglie il respiro…Molti, e nell’area della Destra in particolare, lo ricorderanno tra i banchi del consiglio provinciale di Matera nella Prima Repubblica con le sue prese di posizione sui problemi del Metapontino, sulle questioni del mondo agricolo, della viabilità, delle calamità ricorrenti, o nella carica di vicesindaco a Scanzano jonico. Era un combattente e quella qualità gli ha valso la stima di tanti che lo ricordano con commozione, come Rocco Tauro.

Comunicato stampa

Scompare, per la dannata malattia del momento, un esponente di primo piano della destra metapontina, Sabatino Casulli.

Già vice sindaco di Scanzano Jonico, da sempre uomo politico sensibile e disponibile per la causa dei cittadini, soprattutto quelli più ultimi e indifesi. Con coraggio e lealtà ha affrontato anche momenti molto tristi ed ingiusti per lui.



Fratelli d’Italia piange un proprio valido e coerente militante e dirigente.

Ma il suo esempio di attaccamento ai valori più autenticamente cristiani e sociali saranno di conforto ai propri cari, e a quanti continueranno a battersi, come lui ha fatto per una vita intera, per una società più giusta attraverso l’azione politica più autenticamente disinteressata e nobile.

La destra lucana abbruna le proprie bandiere, e abbraccia fortemente la sua famiglia.

02/12/2020

Leonardo Rocco Tauro

Componente Assemblea Nazionale

Fratelli d’ Italia