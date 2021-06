Una babele di lingue, colori, saperi che hanno colpito materani, nonostante qualche inevitabile disagio in una giornata calda e tanto silenzio ”rotto” dal passaggio di un elicottero. Piano sicurezza come da protocollo, ma tutto si è svolto per il meglio grazie alla macchina organizzativa commisurata alle esigenze di un evento di portata internazionale e al senso di responsabilità dei cittadini.



Ma la giornata del G2O in centro, e per la prima volta in due siti museali come Palazzo Lanfranchi e il museo archeologico “Domenico Ridola” ha sorpreso organizzatori e gli stessi partecipanti. Non sappiamo se sarà possibile ma, chissà, se non un altro vertice mondiale (G7-G20 o G21…) potrebbe approdare l’anno prossimo a Matera, magari su un tema da sviluppare o approfondire dopo la ”dichiarazione di Matera” in materia di sicurezza alimentare, da concretizzare con uno sforzo planetario che attendiamo alla prova dei fatti, delle politiche nazionale e globali.



Il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, non si sbilancia dopo la conferenza stampa conclusiva al Museo archeologico ”Domenico Ridola” mentre è in compagnia di rappresentanti istituzionali e di amministratori locali. Ma guarda al lavoro svolto, al confronto con le delegazioni di colleghi di altre realtà e al gradimento di Matera tanto da commentare ” Spero che avrete come turisti molti Ministri che sono stati qui oggi”. Sui ritorni del turismo diplomatico possiamo contarci, ma occorre organizzarsi per avviare rapporti concreti con Paesi di diverse latitudini ed esigenze. E allora se la ”dichiarazione di Matera” parla di sicurezza alimentare attiviamoci con appuntamenti periodici e approfondimenti su ”qualità, ricerca, turismo tematico”. Per farlo occorre che uno staff di professionalità ci lavori a tempo pieno, come fanno per esempio in varie città quando si parla di economia, innovazione e cooperazione.



E veniamo alla ” DICHIARAZIONE DI MATERA”

“La riduzione della povertà, la sicurezza alimentare e sistemi alimentari sostenibili sono

fondamentali per porre fine alla fame, incoraggiare la coesione sociale e lo sviluppo della comunità, ridurre le disuguaglianze socioeconomiche sia tra i paesi che all’interno, sviluppare il

capitale umano, promuovere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione dei giovani e promuovere la crescita economica inclusiva globale e lo sviluppo sostenibile”.



Con questa affermazione i ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G20 si sono impegnati a “rispettare le priorità della sicurezza alimentare intensificando gli sforzi per garantire un’alimentazione sicura e adeguata per tutti,porre fine a tutte le forme di malnutrizione, preservare l’agrobiodiversità e fare affidamento su scienza, innovazione, pratiche commerciali avanzate e comportamenti responsabili che integrano le conoscenze tradizionali, la cultura alimentare locale e le migliori pratiche al fine di raggiungere gli obiettivi” dell’agenda Onu che la cessazione della fame zero nel 2030. Nove anni per un progetto ambizioso. Ma attendiamo i fatti. E lo stesso valga per il clima.Di Maio ha annunciato la nomina di un ”ambasciatore” per il clima. Questione che investe la tutela dell’ambiente e un cambio di passo nell’ammodernamento dei sistemi di produzione e quindi di inquinamento, consumo energetico. Il caso dell’Ilva di Taranto è tra questi insieme a consumo di suolo e avanzamento della desertificazione.