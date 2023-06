“Fatti e non parole”: il motto di piazza di Franco Schiuma, tra sindacato e partito

Quella frase,ripetuta dal compagno Francesco Paolo ”Franco” Schiuma, sindacalista della Filcea Cgil e poi segretario e ‘quadro” dirigente del Pci materano, è l’emblema di un’epoca, della Matera da stagione sindacale calda tra gli anni Settanta e Ottanta, dove le gabbie salariali e le scelte politiche governative, e con tanto di sponda territoriale, imponevano un sistema produttivo colonizzato (è il caso della Valbasento) con gli investimenti di imprenditori favoriti dai fondi pubblici. E allora le stagioni della protesta tra piazze, occupazioni delle fabbriche, con il Cipe che aveva escluso la provincia di Matera dagli investimenti pubblici, come abbiamo riportato in altre servizi sui protagonisti del ” Fontanino” di via San Biagio e dintorni, furono la punta dell’iceberg di una situazione di insofferenza e di lotta per i diritti ,che diede uno scossone alla politica locale e nazionale. Paternalismo? Assistenzialismo? Annunci del ”faremo e diremo?” tornati d’attualità -oggi- con il taglio dei servizi su Matera e provincia, che hanno perso autonomia decisionale per l’assenza di una classe dirigente che attende, non decide e che sta zitta per tornaconti personali. Guardatevi intorno e chiedetevi i motivi di tanto silenzio… E allora il clima di mezzo secolo fa, ormai consegnato agli annali, ci fa capire come mai Matera recita il ruolo di ”bella addormentata sul posto”, da ex capitale del divano e del sofà.



” Ero nella segreteria del Pci e ne sono stato segretario cittadino e provinciale- continua Franco Schiuma. Ottenemmo ottimi risultati con un forte radicamento sul territorio, per la presenza di sezioni nei quartieri e per un collegamento sui luoghi di lavoro, grazie allo stretto rapporto con il sindacato che era la Cgil. C’era un clima conflittuale, con una spinta e una motivazione ideologica che portava a prendere posizioni su tutto; dai diritti civili all’economia, dai servizi ai temi politici nazionali e internazionali. E questo portava a discutere e a confrontarsi sempre, anche con i limiti-secondo alcuni- del centralismo democratico che, comunque, portava a una sintesi.Ma non dimentichiamo lo stretto rapporto con i nostri rappresentanti negli enti locali, dal Comune alla Provincia, alla Regione, al Parlamento. Da Emanuele Cardinale, già direttore della Cucirini, a Lello Giura Longo, che veniva da una famiglia nobile, ricca, che scelse di militare da noi e ricordo che partecipava con noi, per esempio, alle nottate per la vigilanza agli stands della festa dell’Unità .



E qui non posso che ricordare il compagno Michele Ferrara, che gestiva quella lotteria che era il gioco del coniglio. Quelle furono esperienze di aggregazione, di confronto e di militanza davvero uniche. Una organizzazione fondata sul volontariato che si ripeteva anche per altre campagne, come quelle a sostegno della stampa di partito da Rinascita all’Unità e questo portava a essere presenti nella società, nei quartieri. Altra esperienza i viaggi dell’amicizia verso l’Urss, che avvenivano per Mosca e Leningrado,e consentivano al partito di autofinanziarsi. Comitive che partivano da Roma con la compagnia di bandiera Aeroflot, per soggiorni tutto compreso di una settimana con le immancabili visite guidate.E per me era l’occasione per salutare amici e amiche russi, con alcuni ho mantenuto contatti fino a qualche anno fa come con Olga di Leningrado, della quale conservo un bel ricordo.



Oggi siamo ai partiti liquidi, ai social, al nulla e all’astensionismo diffuso, che fa il gioco degli opportunisti della politica, legati al potere per il potere”. Era la Prima Repubblica, con il più forte partito comunista dell’Occidente i tentativi di Berlinguer di diventare partito di governo con il ”compromesso storico” e l’esperienza dell’eurocomunismo con i francesi George Marchais ( PCF) e lo spagnolo Santiago Carrillo ( PCE) , ma il 1978 con l’uccisione di Aldo Moro durante la stagione del terrorismo rosso quella possibile svolta subì una brusca interruzione con l’eredità della Questione morale lasciata da Enrico Berlinguer, che non fu risolta nè con Tangentopoli e nè con la Seconda e Terza Repubblica. Quanto al rapporto con le donne nel partito Schiuma ricorda che ”era spesso conflittuale e anche a posizioni invertite, con qualche maldicenza di troppo, di taglio provinciale che poco avevano a che fare con quello che il partito poteva fare con e per le donne. Ci furono delle candidature e compagne che mostrarono impegno e preparazione”.



“Servivano e servono -continua Franco Schiuma – ‘fatti e non parole’ nel partito e nel sindacato . Stimavo Enrico Berlinguer e a Matera, durante un negozio del 1980 e in occasione di un convegno sulle risorse idriche ebbi modo di apprezzarne qualità politiche e morali. Alloggiava, per questioni di sicurezza, all’Hotel de Nicola. Ci facemmo una camminata ”a lungo a lungo” fino al centro seguiti a breve distanza da Tommaso Ferrara della Digos, con il quale ho mantenuto una sincera amicizia. Il segretario sembrava una persona che avesse bisogno di protezione, sia per la sua statura esile, sia perchè era serio, riservato ma disposto all’ascolto e a prendere appunti. L’esatto contrario di Massimo D’Alema, più coerente con sè stesso che con il futuro del partito e certe aperture con il padronato, con una concertazione al ribasso, hanno finito con aprire crepe che si sono dilatate con Ds, Pds e ora con il Pd che nulla ha a che vedere con l’esperienza e la tradizione del vecchio Pci. Si è demolito tutto in nome di un riformismo che di fatto non c’è stato, perdendo i rapporti con l’elettorato di riferimento che, o non vota più o si è buttato a Destra. Oggi ci sono soggetti che rappresentano solo se stessi. Non c’è più nemmeno il centro sinistra, perchè manca la Sinistra ”liquidata” con la gestione di Matteo Renzi. I partiti della prima repubblica non ci sono più e anche quello di Berlusconi, con la morte del fondatore, è destinato a implodere con l’inevitabile corsa a passare altrove pur di restare nelle stanze o nell’anticamera del potere, pronto a dare una mano”. Una analisi che, parola più parola meno, non fa una piega. Fin qui la politica, resta l’esperienza sindacale che ha preceduto l’impegno di partito.



” Fui assunto alla Pozzi – dice Franco Schiuma-come strumentista pneumatico , curavo la parte chimica (metanolo, acetilene, clorosolo, frazionamento aria ). Ero ancora studente all’Itis Pentasuglia e venne la proposta di andare a lavorare alla Liquichimica . Feci il colloquio. Mi chiesero perchè volessi andare a lavorare, pur mancando pochi mesi al diploma, e io insistetti. E andai a lavorare nonostante l’opposizione di mio padre Giovanni, ex vigile urbano, che voleva che mi prendessi il diploma. Ma io ero determinato. Facevo i turni e ,inizialmente, non ci incontravamo per via degli orari, così evitavamo di tornare sull’argomento. Il diploma comunque non l’ho più preso.Andai a lavorare tranquillo , anche perchè mi sposai presto con Bruna che mi ha detto due figli Gianni e Maurizio, dei quali sono fiero. Non mi lamento di nulla e non ho rimpianti del percorso lavorativo e politico che ho fatto, nonostante tutto. Ho sempre tirato dritto. Per me contano i fatti, non le chiacchiere o agire ”dietro per dietro”, tanto prima o poi le cose vengono fuori. Bisogna metterci la faccia e assumersi le responsabilità. Sono stato sindaco della scuola quadri del sindacato ad Ariccia e ho avuto anche la proposta di andare nel direttivo nazionale del sindacato, ma il mio posto era qua”. E nel sindacato, in Valbasento, ebbe modo di impegnarsi in varie vertenze.



“La Pozzi – ricorda- la tenemmo bloccata per tanto tempo. Le prime lotte erano sulle retribuzioni e c’erano differenze contrattuali tra aziende del Nord e del Sud. Lo stipendio era di 40.000 lire , ma con la lotta dopo un anno passò a 90.000 lire. Ma non tutti erano d’accordo. E infatti c’era un gruppo di lavoratori che alloggia in fabbricava e lì viveva e lavava la biancheria. Comunque la spuntammo. Partecipammo anche al febbraio materano del 1970 e dalla Pozzi partecipammo ai presidi delle strade per il febbraio materano . Per il sindacato ho girato tutta la provincia. E ricordo un esempio, che a distanza di anni continua a farmi sorridere. Aveva avuto un vecchio ”Maggiolino” volkswagen, poi ne presi un altro nuovo che mi rubarono e da allora ho comprato sempre auto usate. Ricordo che mentre raggiungevo Colobraro l’auto perse una ruota che mi passò davanti. Coincidenze, legate alla nomea di quel paese della valle del Sinni ?…Non l’ho più dimenticato.Raggiunsi il paese a piedi e i compagni del sindacato mi diedero una mano a rimettere a posto la ruota. Comunque ho un bel ricordo di quella realtà. Sono stato un sindacalista impegnato e poi nel partito. Sono stato rompiscatole e sapevo il fatto mio, all’insegna della lotta dura senza paura, altrimenti non ottieni nulla, ma con il senso di responsabilità del dove si può arrivare. Il padronato fa la sua parte e il sindacato non deve mai dimenticare quale è il suo ruolo. E rapporti leali anche con le istituzioni: dal Consorzio industriale alla Digos. Ricordo che il capo commissario della Polizia Politica del tempo, Leopoldo Morea, ci avvicinò per capire se e quando sarebbe potuta cessare l’occupazione della Pozzi . E mentre gli spiegavo quella che erano le nostre richieste ricordo che si avvicinò un ufficiale dei Carabinieri .Morea gli chiese cosa volesse…e il rappresentante dell’Arma rispose che voleva ascoltare cosa dicesse il sindacalista. Il capo della Digos, che non aveva apprezzato quella improvvisa intromissione, con fermezza rispose che stavamo discutendo di cose personali . E la cosa finì li. Correttezza prima di tutto.

Ricordo un’altra occupazione in corso Umberto I, oggi via del Corso, davanti alla cartolibreria Riccardi, nel Palazzo dell’Ina dove erano ubicati la Direzione dell’ufficio provinciale del lavoro. Non si poteva passare. …Altri tempi e uomini di altri tempi come il segretario della Camera del Lavoro Luciano Lama. Una bravissima persona. Ricordo che ero a Roma per una riunione dei chimici e aspettavo il segretario Rinaldo Scheda, quando sentii chiamarmi per cognome : compagno, Schiuma!” Erano passato 10 mesi buoni dalla visita a Matera”



E di cose da raccontare tra una sigaretta e l’altra,non aspirata, Schiuma ne ha tante lungo una traccia di fumo passate dalle scomparse Alfa alle Gauloises di ieri alle ”Pensionate” di oggi.Sono quelle dei ricordi(foto d’epoca introvabili…), dei fatti e non delle parole…passati anche, tra la metà degli anni Novanta e i primi lustri degli anni Duemila, nella esperienza di rappresentanza cittadina e politica con la nascita del Comitato per gli interessi del Cittadino ( C.I.C). E della lista civica di Matera Città Libera con Leonardo Pinto e altri durante le elezioni comunali del 1994 . Senza dimenticare quel laboratorio di confronto politico che è stata, fino alla chiusura nei mesi scorsi, dell’ edicola di via Trabaci, ribattezzata con una punta di invidia e di sospetto ”La Moschea”. Franco Schiuma a riposo, nonno a tempo pieno? La sede della vecchia edicola ha la porta socchiusa…con la storia del battagliero sindacalista e segretario di partito che è ancora sull’uscio. Magari per aprire quella vecchia bottiglia d vino di “Rosso Peppone” da Brescello, che attende di essere stappata.