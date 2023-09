Fatevene una ragione…tocca a un materano alla Regione.

Giovanni Angelino è capatost…duro come i ‘’Sassi’’ di una Città, Matera,, che vuole difendere e valorizzare a tutti i costi, denunciando periodicamente quello che non va per incapacità e mediocrità locali e quello che subisce da altri contesti, aldilà del Basento, a Potenza, in via Anzio- come continua ad accadere per la Sanità o per i colpi di mano sull’’Academy dell’industria culturale e creativa- dove chiede che finalmente a guidare la Regione sia un candidato materano. Ma tra le riconferme del centro destra, per il presidente forzista Vito Bardi, e le trattative palesi e non nella ‘galassia’ da ricostruire in quello che è stato il centro sinistra, ma senza Sinistra, figurano solo candidature della provincia di Potenza. Così non va e Angelino ripete che il suo movimento, Matera nel cuore) voterà solo un candidato materano. C’è tempo per recuperare? Siamo perplessi anche perché la cabina di regia si muove tra Potenza e Roma. Bisognerebbe bloccarla, magari staccando la corrente a quanti pur di ricandidarsi o di candidarsi ex novo hanno trovato ‘’reciproci’’ appoggi proprio aldilà del Basento…Già, ma da 20 anni la provincia di Matera non ha un presidente alla Regione, dopo le esperienze di Gaetano Michetti e di Filippo Bubbico. Angelino non molla e si metterà alla recchia… di quanti vorranno pescare voti nella gravina di Matera. E magari canterà come Toto Cutugno :” lasciatemi scegliere e votare: sono un materano…



LA NOTA DI ANGELINO

Angelino (Matera nel cuore): “Non ci stancheremo mai di ripeterlo, alle prossime elezioni regionali voteremo solo un presidente materano”

La campagna elettorale sta per entrare nel vivo in vista delle prossime elezioni regionali in cui i cittadini lucani saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Presidente della Regione Basilicata e rinnovare il Consiglio regionale.

In qualità di Presidente dell’associazione Matera nel cuore” continuo a leggere proposte di candidature per la Presidenza provenienti esclusivamente dal territorio di Potenza e provincia.

Voglio ancora una volta ribadire un concetto. Non è una questione di campanile ma dopo oltre vent’anni crediamo che Matera abbia tutto il diritto di esprimere il proprio candidato presidente. Se devo fare un nome posso dire che l’attuale presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, abbia tutte le carte in regola per proporsi come candidato presidente della Regione Basilicata ma è solo uno dei possibili candidati, ce ne sono ovviamente anche altri che potrebbero aspirare a questo ruolo.

L’importante è che il candidato possa rappresentare degnamente il territorio materano.

La politica che pensa esclusivamente ai proprio interessi ed in particolare al territorio potentino sta già mettendo sul tavolo possibili candidature e non c’è nessun candidato materano tra questi potenziali nuovi presidenti della Regione Basilicata.

Se l’egemonia politica del capoluogo di regione vuole continuare ad umiliare il territorio materano troverà un ostacolo insormontabile in “Matera nel cuore”. Un candidato presidente della Regione Basilicata non si può decidere a tavola in un’osteria di Potenza. Il prossimo candidato presidente della Regione Basilicata dovrà essere un materano, senza se e senza ma.