Fatevene una ragione: il materano Adduce presidente della Regione!

Giovanni Angelino, con la politica e il calcio nel sangue, in difesa non ci sta e corre sulla fascia per la vittoria, indicando un centravanti che promette di andare a rete per Matera e per tutta la Basilicata. E’ Salvatore Adduce, già parlamentare dal percorso preciso , sindaco di Matera e presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani.

” Con Udc e una lista che si chiama Matera nel cuore stiamo cercando di indurre Salvatore Adduce a scendere in campo – dice Giovanni Angelino, commissario territoriale per l’Unione di Centro, Ma a una condizione; che sposi e sostenga appieno la ”materanità”. Lui, interpellato, però non si è sbilanciato . Ma insistiamo, perchè con altri riteniamo che sia la figura giusta per questo progetto di candidatura alla presidenza della giunta regionale di Basilicata. Non mi ha detto nè ”No” e nè ”Sì” , ma siamo fiduciosi che possa accettare. E noi su questo non ci muoveremo di un millimetro , ed è bene che lo sappino quanti fanno giochi e giochini per proprio tornaconto e contro la città. Il candidato alle prossime elezioni regionali deve essere materano. Basta con gli insulti e le prevaricazioni che Potenza, e mi riferisco alla attuale giunta regionale, continua a farci e nel silenzio anche di quanti dovrebbero battere i pugni sul tavolo , ma non lo fanno”. E qui il riferimento è alle cose che non vanno, che sono state depotenziate negli anni e che sono arrivate a un basso punto di sopportazione. E’ il caso dell’ospedale Madonna delle Grazie.



” Il presidente Vito Bardi e l’assessore alla Sanità Francesco Fanelli- denuncia Angelino – vengano a vedere,parlino con la gente e il personale sanitario. Si mettano una mano alla coscienza, e tengano conto di come il nostro ospedale sia ridotto a poco più di un Pronto soccorso. L’emigrazione sanitaria continua e ci rivolgiamo alla realtà più vicina che è il ”Miulli” di Acquaviva delle Fonte ( Bari). Se siamo arrivati a tanto ci sono responsabilità di ieri e di oggi. E su questo non ci sono scuse. Attendiamo che qualcuno cominci a recitare il ”mea culpa” per i danni creati ai materani e degli utenti del comprensorio locale e pugliese, che qui avevano un riferimento per le prestazioni sanitarie, accentrate via via su Potenza. E’ un errore che paga l’intera Basilicata. Ecco perchè insistiamo per un candidato materano alla guida della Regione e Salvatore Adduce riteniamo sia la persona giusta per farlo”. Angelino, naturalmente, tasta il terreno di gioco e parla di attestazioni che vengono da più parti. ” C’è una considerazione trasversale sul nome di Salvatore Adduce- aggiunge il commissario dell’Udc- da parte di quanti ne hanno apprezzato capacità e preparazione politica e, sopratutto, senso pratico nell’affrontare situazioni di difficoltà. Lo conferma quanto messo in campo alla guida dell’Anci ,per sindaci e comunità, durante la crisi pandemica da covid 19 . I problemi si affrontano con competenza, senso pratico e assunzioni di decisioni e questo viene apprezzato”.



Ricorda anche quanto fatto per Matera 2019, con i ritorni sul piano dei flussi turistici che hanno cambiato le sorti del turismo locale e regionale. ” Piaccia o no – continua Angelino- il brand Matera 2019 ha un valore internazionale. Lo dico a quanti con miopia e per altri fini vogliono chiudere la Fondazione Matera-Basilicata e hanno fatto ben poco per darle continuità. Il risultato è che il turismo langue. Il sindaco,che ha quelle deleghe, insieme ad altre, logicamente non può fare tutto, anche perchè non ha esperienza di settore. E’ bene che le affidi ad altri. E’ un settore importante , che non può essere affidato al caso. Avrebbe dovuto affidarsi al buon senso e, invece, ha preferito tirare dritto con i nodi che sono venuti al pettine. L’inchiesta, per esempio, della Corte dei Conti sul primo capo di gabinetto ne è la conferma. Eppure, e sono tra quelli che lo hanno fatto, lo avevamo dissuaso dall’andare avanti, adottando altri atti per altre assunzioni che non mi hanno convinto. Come non mi convince la scarsa sensibilità nell’affrontare i problemi del decoro urbano, del verde che si riflettono negativamente sull’ immagine della città. Matera merita di più”. Una svolta con la candidatura di Salvatore Adduce a presidente della Regione. Il pentolone della politica,intanto, ribolle e in tanti vogliono sollevare il coperchio. Un po’ di pazienza, con le politiche che incombono ( la Basilicata passerà da 12 a 7 parlamentari) e gli apparentamenti e i riposizionamenti che covano sotto la cenere. Giovanni Angelino punta su un Salvatore…per Matera e per la Basilicata. Senz’altro non molla e corre a tutto campo.