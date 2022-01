…E non da adesso. La quadra, nella giunta guidata dal presidente Vito Bardi, per ora non c’è e non ci sarà finchè dalla segreterie nazionali dei partiti di centrodestra non si saprà come procedere in vista delle politiche, e a ruota le regionali, che verranno nel 2023 alla scadenza naturale del governo del ”tutti insieme incompatibilmente” , presieduto da Mario Draghi. E, in mezzo, a stretto giro, c’è la elezione del successore del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il nodo è tutto qui e in Basilicata le cose andranno avanti stancamente, con gli equilibri saltati tra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia (sopratutto dopo il passaggio del consigliere Giovanni Vizziello nel partito di Matteo Salvini, che ha lasciato non poche incrinature in quello guidato da Giorgia Meloni), con Coraggio Italia in attesa di riconoscimento e i ”responsabili” del centrosinistra pronti a dare una mano a una maggioranza, che tra rapporti e contiguità parentali può contare ,su ‘benedizioni’ trasversali. Aggiungete poi tutte le puntuali polemiche sulle nomine alle agenzie regionali, criticate da partiti di maggioranza e opposizione, la ricorrente bomba a orologeria del debito ereditato e accumulato dal Comune di Potenza e il quadro è completo. Il consigliere regionale Piergiorgio Quarto (Fdi) nella nota che segue punta il dito sulle strumentalizzazioni del Partito democratico, che porta avanti una campagna di disinformazione, finalizzata a indebolire la coalizione di centrodestra. Le opposizioni da sempre continuano a fare la propria parte tra proposte, critiche, ma con tante spruzzate di ”pepe’ per mettere in crisi chi guida la nave in via Anzio. Piaccia o no crisi e difficoltà ci sono a Potenza ( Regione e Comune) e a Matera ( Comune), ma sta alle coalizioni mostrare compattezza se ha numeri e volontà di governare. Per cui, caro Piergiorgio, fattene una ragione, c’è crisi anche alla Regione…per vari motivi. E i nodi vengono al pettine sempre. Tutto sta e a non perdere i capelli e a non strapparli prima del tempo, in attesa di direttive romane con strategie o accordi da definire.



LA NOTA DEL CONSIGLIERE REGIONALE PIERGIORIO QUARTO

“ Il centro-sinistra in Regione, il PD in particolare, continua la sua opera di disinformazione per cercare di indebolire la Giunta presieduta dal Presidente Bardi. Inutili tentativi per sovvertire posizioni acclarate e ben delineate. I lucani infatti in maniera incontrovertibile e con metodi democratici hanno dimostrato di voler dimenticare un trentennio di non politica, nelle mani di una classe dirigente capeggiata dal Pd regionale capace di portare allo sfascio in ogni settore la Basilicata”.

Lo sostiene il consigliere regionale di FdI, Piergiorgio Quarto che aggiunge: “Oggi in tempi brevi si pretende tutto e subito, dimenticando le macerie del passato con i catastrofici bilanci che lo testimoniano. Il Presidente Bardi pur incontrando ostacoli ramificati, con impedimenti difficili da estirpare, determinati anche da un establishment passato dalla matrice politica avversa, sta cercando con azioni credibili e trasparenti accompagnate da iniziative mirate di far rinascere la Basilicata e il popolo lucano. Questo In un periodo drammatico per tutti, caratterizzato dai nefasti effetti pandemici del Covid”. “Con spirito di responsabilità supportato dalla estrema serietà di tutta la compagine di centro-destra regionale – afferma Quarto – si sta ponendo in essere ogni sforzo per salvaguardare tutti dalla grave crisi economica e sociale, ponendo le basi per programmare una adeguata ripresa in ogni settore. Infatti le iniziative per generare un cambio di rotta sono molteplici, tutte apprezzabili e degne di grande considerazione. Una politica quella dell’attuale Giunta regionale imperniata esclusivamente a garantire il benessere e il miglioramento della qualità della vita della collettività tutta”. “Occorre perciò continuare – conclude – senza remore inutili a sostenere Bardi e il suo operato se si vuole veramente il bene della Basilicata e dei suoi cittadini”.