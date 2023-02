Fassino: “Bonaccini? Il segretario giusto per il PD. E vi spiego perché”

Per Piero Fassino il tempo sembra essersi fermato e non solo nel fisico. Il piglio e la preparazione politica confermano che la vecchia scuola di partito, frequentata nel Pci, gli è servita nei diversi ruoli politici che ha ricoperto fino ad oggi nel Pd, è un valore di esperienza e di analisi nelle primarie per la scelta del nuovo segretario. Stefano Bonaccini, presidente della giunta regionale dell’Emilia Romagna, sembra in pole position e in tanti si chiedono, qualora dovesse, come sembra, risultare il più suffragato nelle votazioni di domenica 26 febbraio- aperte anche ai non iscritti- se riuscirà a portare avanti contemporaneamente la guida della Regione e quella onerosa di un partito che va rilanciato, sul piano organizzativo e del programma. ” Penso -afferma Piero Fassino- che Bonaccini sia in grado sia di fare il segretario di portare a termine il mandato di presidente della Regione Emilia Romagna. Del resto è stato così per Zingaretti prima di lui, Renzi ha continuato a essere sindaco di Firenze e quindi…E se si guarda all’Europa si vede che in molti Paesi c’è la prassi consolidata di scegliere leader politici che anche hanno incarichi nei territori e nelle loro città. Non credo sia un ostacolo. Anzi. Semmai proprio l’esperienza maturata da Bonaccini come presidente di regione è un elemento che accresce la credibilità della sua candidatura. Bonaccini ha mostrato di essere uomo di governo capace e importante. Oggi l’Emilia Romagna è la regione meglio governata. Non dimentichiamo che quando fu eletto la prima volta in Emilia partecipò il 37 per cento degli elettori. La seconda volta il 70 per cento, quasi il doppio. Il che vuol dire che quando ha fatto il presidente della Regione Bonaccini è stato capace di costruire un rapporto importante’’ . Spiega perché votarlo e sostenerlo.



“ Sostengo Bonaccini, con convinzione, per tre ragioni – afferma Piero Fassino- La prima perchè è un uomo politico, cresciuta nella politica. Nel momento in cui c’è necessità di rilanciare con forza il Pd l’esperienza di partito, come quella che Bonaccini ha, è importante. Sa cosa è un partito, come guidarlo, come dirigerlo. La seconda ragione è la sua esperienza amministrativa e ha dimostrato di essere uomo di governo. La terza è che Bonaccini, nella esperienza emiliana, stabilire una relazione con la società e con tutti i mondi della società che ne fanno un leader politico, capace di farsi riconoscere. Ed è un interlocutore autorevole, riconoscibile per tutti. E questo è importante. Un leader deve essere riconosciuto non solo dalla sua parte politica ma anche fuori. Bonaccini ha le caratteristiche per essere un leader riconosciuto e ascoltato. Decideranno gli elettori nelle primarie, che sono aperte. Elli Schlein è una candidatura che ha riscontrato consenso nella fase dei congressi di circolo. Ma io credo che obiettivamente Bonaccini sia quello che meglio rappresenti il segretario del Pd di cui abbiamo bisogno”. Un passaggio anche sull’importanza delle Primarie.

‘’Beh…Intanto l-aggiunge-e primarie sono un grande momento di partecipazione democratica che nessun altro partito in Italia è in grado ha la forza di organizzare.Abbiamo avuto una prima fase dei congressi di circolo, in cui hanno partecipato 150.000 persone e già questo è un fatto politico di grande rilievo e ci aspettiamo adesso che, domenica prossima, partecipino centinaia di migliaia di persone alle primarie per scegliere il nuovo segretario del Pd. E questo sarà importante per il rilancio del Partito , ma è anche importante per la democrazia italiana, perchè un momento di partecipazione così ampio in una fase in cui il rapporto tra cittadini e politica è, spesso, critico’’



Inevitabile una battuta su temi come la Pace e sul ruolo del Pd, a un anno dalla guerra in Ucraina e alla vigilia della marcia di Assisi.

“Noi dobbiamo essere chiari – afferma il leader del Pd- Non possiamo ignorare che la guerra, per la quale domani compirà il primo anno, è stata scatenata dalla Russia e in particolare dal suo presidente Putin, che ha aggredito una nazione indipendente ,libera -l’Ucraina- ha occupato un territorio. E , addirittura, non solo l’ha occupato, lo ha annesso , perchè ha annesso quel territorio -il Donbass- è ha detto che è russo e non sarà mai più ucraino. Questo è un atto che non può essere accettato da nessuno . Se si accetta l’idea che un Paese puo’ invaderne un altro, sottrarne un territorio,mutilarne la sovranità non c’è più principio al mondo che consenta di vivere in pace. E noi sosteniamo l’Ucraina che si difende.Nel sostenerla bisogna, cercare, contemporaneamente , percorrere tutti gli spiragli possibili per arrivare a un ‘cessate il fuoco!’ e trovare una soluzione politica possibile.



Se fino ad oggi questo non è avvenuto non è per lo scarso impegno della comunità internazionale, o del nostro Paese. Ma è avvenuto per un’altra ragione. E perchè Putin ha annesso i territori occupati e quella annessione ha rappresentato un salto di qualità. Perchè immaginiamo un negoziato del quale tutti auspicano la realizzazione. Putin andrà e dirà :”il Donbass è mio, l’ho annesso’’ e non si parla minimamente di restituirlo. E quale – si chiede il leader del Pd- è quel dirigente ucraino che firma un accordo di pace nel quale si accetta, che una parte del proprio territorio sia ceduto ad altri?Per questo fin qui è stato difficile superare un conflitto armato e avviare un negoziato. Non per scarsa determinazione o volontà, perchè tutto il mondo capisce che bisogna cercare una soluzione politica ,perchè ogni giorno di guerra è un giorno di distruzione,di morte, di sofferenza. Bisogna ,almeno,arrivare al cessate il fuoco . La difficoltà sta nel fatto che l’atto di annessione ha reso rigida la situazione e molto difficile l’avvio del negoziato.



Alla marcia di Assisi, che è un appuntamento storico del movimento per la pace in Italia, ci vedrà partecipi come sempre. Noi siamo una forza che si è sempre battuta per la pace.E anche di fronte al conflitto ucraino ci battiamo per la pace. Fa parte del nostro impegno. Sostenere l’Ucraina e se non la sosteniamo crolla e a quel punto l’esito sarà semplicemente l’occupazione dell’Ucraina da parte della Russia e accettare l’aggressione militare. Al tempo stesso il nostro sostegno all’Ucraina è accompagnato dal sostenere uno sforzo per arrivare a una soluzione politica”. Che in tanti auspicano avvenga quanto prima.