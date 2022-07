Farmacia comunale a La Martella: Comune pubblica avviso per acquisizione locale idoneo nel Borgo

“L’Amministrazione Comunale di Matera ha pubblicato un avviso pubblico per l’indagine di mercato finalizzata all’acquisto di un’unità immobiliare da aderire a presidio medico sanitario e farmacia comunale presso il Borgo La Martella.”

E’ quanto reso noto con un comunicato in cui si specifica che:

“L’iter da seguito alla Delibera di D.G.R. n. 208 del 15.03.2019 della Giunta Regionale e del Documento Strategico dell’I.T.I. (investimento territoriale integrato) Sviluppo Urbano della città di Matera che aveva ammesso a finanziamento a valere sul PO FESR 2014-2020, una serie di interventi pubblici tra cui quello denominato: “Presidio medico sanitario Farmacia Borgo La Martella” secondo uno schema approvato di “Accordo di Programma” tra la Regione Basilicata ed il Comune di Matera, sottoscritto in data 19 marzo 2019, rep. n. 180 del 19.03.2019. L’intervento in parola è finanziato per € 300.000,00 a valere sulle risorse PO-FESR 2014/2020 di cui al predetto programma ITI ; Con il verbale del comitato ITI del 05.07.2022, si stabiliva, tra l’altro di procedere all’acquisto bile, dove sarà ubicata la farmacia, da effettuarsi ai sensi dell’art 12 del DL 98/2011 e dell’articolo 18 del DPR 22/2018.

“E’ un passo importante e necessario affinché si possa sfruttare questa opportunità di finanziamento – dichiara il Sindaco Bennardi – e individuare un luogo idoneo e adatto per poter effettuare un investimento sia per l’acquisto sia per la ristrutturazione e adeguamento tecnico ed edile. L’avviso pubblico, ci permetterà di individuare un immobile idoneo per la realizzazione dell’intervento oggetto del finanziamento, questo è l’auspicio. E’ un’occasione che non dobbiamo farci sfuggire per permettere di avere una farmacia che sia anche un presidio sanitario in uno dei borghi più importanti e popolosi della città e che attende da troppi anni una farmacia.”

A questo link, l’avviso: AVVISO_PUBBLICO 15-7-2022 per locale Farmacia La martella

….e il relativo allegato: ALLEGATO_1_AVVISO_PUBBLICO 15-7-2022 per lopcale farmacia borgo la Martella