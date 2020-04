Dopo esserci fatti una risata con il “pesce d’aprile” che è cominciato a circolare dopo la mezzanotte del 31 marzo con il presidente Conte che annunciava “Domani potrete uscire”

abbiamo atteso ed ascoltato le comunicazioni reali che in questo primo aprile incipriato di neve il Presidente del Consiglio ci ha comunicato questa sera.

Sostanzialmente ha confermato quanto già anticipato dal Ministro della salute Roberto Speranza che aveva già alzato l’asticella dal 3 al 13 aprile come proseguimento delle misure in essere che sembra stiano dando frutti incoraggianti sul contenimento e, ci si augura, per il superamento seppure graduale di questa emergenza inedita.

Dovremo dunque stare chiusi in casa ancora fino a Pasquetta, così è scritto nel nuovo dpcm (decreto del presidente del Consiglio) perchè ha detto Conte: “Se allentassimo le misure restrittive gli sforzi sarebbero vani. Mi dispiace personalmente che cadono a Pasqua, una festa tanto cara a noi italiani” .

Conte ha anche prefigurato, non appena ce ne saranno le condizioni, “una fase 2, di allentamento graduale e di convivenza con il virus”, fino al passaggio di una ulteriore “fase 3″, ovvero ” l’uscita dell’emergenza, della ricostruzione, del rilancio“.

Ma come non è automatico e nemmeno scontato che la fase 2 inizi dal 14 aprile (Presidente del Consiglio dei Ministri ha ribadito che: “Non siamo nelle condizioni di dire che allenteremo subito le misure. Quando gli esperti ce lo diranno, entreremo nella fase 2. Ora non siamo nella condizione di poter alleviare i disagi e risparmiarvi i sacrifici a cui siete sottoposti“), Conte ha smentito che sia stato già deciso il prolungamento delle misure in essere fino al 3 maggio.

E comunque ha ribadito che “Dobbiamo programmare un ritorno alla normalità che deve essere fatto con gradualità e deve consentire a tutti, in prospettiva, di tornare a lavorare in sicurezza“.

Quindi con il dpcm di oggi si prorogano tout court tutte le misure attuali, senza nessuna sostanziale novità, tranne la sospensione degli allenamenti anche per le società sportive e gli atleti professionisti. Un divieto assunto “onde evitare che delle società sportive possano pretendere l’esecuzione di una prestazione sportiva anche nella forma di un allenamento. Ovviamente gli atleti potranno allenarsi in maniera individuale, ma non collettiva.”

Conte ha anche ulteriormente chiarito che “Non abbiamo affatto autorizzato l’ora del passeggio coi bambini. Abbiamo solo detto che quando un genitore va a fare la spesa si può consentire anche l’accompagno di un bambino. Ma non deve essere l’occasione di andare a spasso.”

Netto anche il Presidente del Consiglio in merito a ciò che ci si aspetta dall’Europa. E a precisa domanda sul MES ha chiarito che trattasi di strumento obsoleto, inadeguato a fare fronte a questa emergenza, concepito in una fase completamente diversa e che al massimo potrà essere considerato (se modificata radicalmente, senza vincoli e a disposizione di tutti gli Stati) come uno degli strumenti eventualmente a disposizione.

Queste le parole precise di Conte in merito:”È uno strumento nato per choc asimmetrici, noi stiamo attraversando uno tsunami di portata epocale. Il Mes può essere in prospettiva se verrà snaturata e posto nell’ambito di un ampio ventaglio di interventi, senza condizionalità preventive o successive, può essere uno strumento fra gli altri che ci offriranno la possibilità di mettere in piedi una strategia europea“.

Insomma, nessuno pensi di approfittare di questo momento straordinario per tendere i soliti lacci e lacciuoli e si pensi a come fare fare un salto poderoso in avanti ad un’Europa che sia veramente dei popoli e non al servizio di interessi finanziari.

L’augurio è che ci sia da parte di tutti la consapevolezza dello snodo a cui si è giunti, altrimenti questo sogno europeo rischia di diventare un incubo……e dagli incubi la gente preferisce fuggire.