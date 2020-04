Se il gioco vale la candela e allora mano alla carta bollata, con tutti il tempo che la causa richiederà. E i Paesi che hanno volontà e forza persuasiva presentino il conto alla Repubblica Popolare Cinese, per aver ritardato la comunicazione dell’epidemia prima e pandemia poi da coronavirus. Negli Stati Uniti le class action, che mettono insieme le istanze di tanti cittadini, funzionano e quando si arriva a sentenza gli indennizzi sono di milioni di dollari. Ma vanno bene anche le sterline, come i 350 miliardi stimati dal centro studi britannico Henry Jackson Society, nel rapporto di 44 pagine intitolato ” Compensazione da Coronavirus? Stabilire la potenziale colpevolezza della Cina e le vie di un’azione legale” . Non entriamo nelle motivazioni, sopratutto dopo il confronto abbastanza acceso tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l’Organizzazione mondiale della Sanità sui presunti ritardi di comunicazione dell’Organismo internazionale sui casi di coronavirus dalla Cina, ma la buttiamo sugli aspetti economici. E in rosso, per restare in tema, riferendoci al debito pubblico internazionale finito nelle casse cinesi dopo l’allegra fase della globalizzazione e delocalizzazione di attività sul suolo della Repubblica Popolare. I dati , precedenti allo sconquasso economico procurato dal Coronavirus sulle Borse di tutto il mondo, indicavano il debito Statunitense verso la Cina intorno ai 1100 miliardi di dollari e altrettanti o quasi dal Giappone che lo scorso anno aveva superato la ‘Grande Muraglia’ nella speciale classifica.



Ma ci sono anche gli altri Italia compresa. Di quanto? La bilancia tra il dare e avere passa per voci ed equilibri che nemmeno gli open data, in questa fase, riescono a dare, con l’unico dato certo che il debito rischia di sfiorare il 140 per cento del Prodotto interno lordo. E l’Inghilterra con il nodo e i debiti Brexit ancora irrisolti con l’Europa, e Francia e Germania che lavorano sull’onda dei rendimenti dei bund o sulle speculazioni dello spread? Un mare magnum di ”si dice”, di fondi internazionali e sovrani che chiedono assicurazioni e rientri. Ma anche la Cina, ha il suo debito, alimentato (come era apparso a ridosso della fine dello scorso anno) dal rallentamento dell’economia a causa della crisi occidentale, di quella energetica e delle guerre sopratutto nel Mediterraneo, delle quali non si parla più. Tutto questo mentre il prezzo dell’oro nero cala e si assesta a seconda delle bisogna. E allora debito su debito, accuse su accuse su chi e come si sia innescata l’epidemia ( ne abbiamo lette e sentite in tutte le salse, ma senza prove…) . E allora far causa alla Cina, pronta a ripartire, nonostante i ritorni da Covid 19, può creare un clima di ricatti a strozzo. A tirar la fune si rischia di vincere o di complicare la situazione. Lo zio Sam, ora in difficoltà, con l’amico-nemico Xi Ping, ha chiesto un aiuto per superare la burrasca. Anche perchè negli States si vota per le presidenziali e la guerra dei dazi e dei debiti va rinviata . Quanto all’Italia, guardata con diffidenza da Germania e Francia per l’accordo con la Cina sul progetto di via della Seta, attendiamo un Marco Polo (un sistema economico riorganizzato con meno burocrazia e maggior presenza dello Stato) voglioso di percorrerla fino in fondo.