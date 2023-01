Fanelli: Il 26 e 27 gennaio anticipazione bozza del piano sanitario regionale

“Il 26 e 27 gennaio in Basilicata inizia un percorso di confronto e di dibattito pubblico sulla sanità regionale. Con l’illustre presenza del DG di Agenas, Domenico Mantoan, che illustrerà l’anticipazione della bozza del piano sanitario regionale a istituzioni locali, nazionali, stakeholders e parti sociali, si entra nel vivo del dibattito e iniziamo a confrontarci sui dettagli. Attendiamo contributi di idee da parte dei sindaci, delle parti sociali, degli stakeholders per arricchire una bozza che vuole essere uno strumento di confronto sul futuro della sanità in Basilicata, anche in vista della riforma del PNRR e dell’auspicato cambio di passo – grazie al governo Meloni – per quanto riguarda il numero chiuso a Medicina. La bozza che sarà anticipata è un lavoro che dunque richiederà il contributo di tutti e ci attendiamo una grande partecipazione di concretezza e di proposte dettagliate“. Lo ha annunciato con una nota il vicepresidente della giunta regionale e assessore alla salute, Francesco Fanelli.

