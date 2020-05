“Entra nel vivo “Facciamo Ecoscuola”, l’iniziativa lanciata lo scorso 13 ottobre grazie alla quale parlamentari e consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle hanno deciso di destinare alle scuole italiane oltre 3 milioni di euro derivanti dal taglio degli stipendi.”

E’ quanto rendono noto i consiglieri regionali del M5S Gianni Perrino, Carmela Carlucci e Gianni Leggieri in una nota in cui si legge che da questo progetto deriveranno 80 mila euro per le scuole lucane.

Nel comunicato si legge ancora, infatti:

“A partire da oggi gli iscritti alla piattaforma Rousseau possono valutare i progetti presentati dalle scuole di tutta Italia e decidere, nella fase di votazione che si terrà prossimamente, a quali destinare un contributo fino a 20.000€.

Oltre 1000 i progetti pervenuti a livello nazionale, con obiettivi che vanno da una maggiore sicurezza dei locali scolastici a nuovi percorsi formativi a distanza, dalla rigenerazione degli spazi alla sostenibilità ambientale.

In Basilicata le donazioni messe a disposizione ammontano a 80mila euro.

Ribadiamo ancora la nostra soddisfazione per questa iniziativa che, ricordiamo è nata da un’idea del M5S durante la scorsa legislatura e che ha portato già al finanziamento di 23 progetti nelle scuole lucane per un ammontare 230 mila euro.

Grazie a tutte le scuole, agli insegnanti, dirigenti, genitori e alunni per la partecipazione.”