Fabris come il ‘’Mahatma’’ con Vandana Shiva per i bufali e la natura

Il Gange è lontano…ma il pensiero della grande anima, il Mahatma Gandi, è giunto sulle rive del Garigliano e del Volturno per dare manforte alla lotta del coordinamento unitario del Casertano in difesa del patrimonio bufalino. E l’arrivo nel forum partecipato di Vandana Shiva e di Enrico Migliaccio non posso che contribuire a rinserrare le fila in vista dell’assemblea degli allevatori fissata per venerdì 9 giugno. Certo la macellazione di centinaia di capi di bufali sono l’ennesimo segnale di una natura che va difesa, evitando eccessi e insensatezze devastanti e inutili come quelle subite da allevatori, aziende, con un piano anti Tbc e Brc che ha complicato le cose. Fabbris, da sempre in preghiera, continua a contare i grani del rosario della pazienza e chissà che la grande anima dell’apostolo della pace non aiuti a cambiare le cose…



vedi e approfondisci: https://altragricoltura.net/forum-piano-partecipato/i-webinar-del-forum-vandana-shiva-ed-enrico-migliaccio/

Dopo i due webinar tenuti il 3 di giugno questa sera, 8 giugno, il percorso del Forum per il Piano Partecipato prosegue l’8 giugno fra le ore 21 e le 22,30 con altri due webinar che saranno diffusi in diretta streaming sempre sui canali social di altragricoltura (www.facebook.com/altragricoltura e www.youtube,com/iafueperlaterra).

I webinar del 3 giugno scorso sono stati pubblicati e i documenti allegati assunti agli atti del Forum) e sono visibili in podcast e consultabili alle pagine dedicate del sito di Altragricoltura. In particolare il Webinar tenuto da Gianni Fabbris (“Obiettivi, metodo e strumenti del Forum”) è documentato alla pagina https://altragricoltura.net/forum-piano-partecipato/eventi-preparatori/a-cosa-serve-e-come-si-svolge-il-forum/

Nella stessa serata del 3 giugno fra le ore 21.30 e le 22.30 ha tenuto una videolezione il Dott. Domenico Fenizia (già direttore per dodici anni dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Portici). Domenico Fenizia (veterinario esperto in malattie infettive e infestive) ha tenuto una videolezione su quali sono i reali contenuti di un Piano per la eradicazione della Brucellosi e delle altre zoonosi ed ha dato conto sulla sua esperienza che lo ha visto in contrasto con le scelte che avrebbero poi portato la Regione Campania ad imporre il Piano fallimentare diretto dal suo successore dott. Antonio Limone. Il video integrale e i materiali della videolezione sono pubblicati all’indirizzo: https://altragricoltura.net/forum-piano-partecipato/eventi-preparatori/domenico-fenizia-veterinario-racconta-la-sua-esperienza-e-le-sue-proposte/

L’8 giugno vanno in onda altri due appuntamenti: il primo raccoglie una intervista e un messaggio di Vandana Shiva (una delle più importanti attiviste ed ecologiste mondiali) sulla vicenda del massacro di 140.000 bufale in Italia giustificato dalla lotta ad una malattia. Vandana Shiva. autrice di molti lavori e testi internazionali, in Italia in occasione della Giornata dell’Ambiente per presentare il suo ultimo manifesto “Making peace with the Earth” (“La crisi ecologica che dobbiamo affrontare è il risultato di una guerra che stiamo facendo alla Terra, bisogna fermarla seguendo le leggi della natura”), ha incontrato una delegazione del Movimento degli allevatori rilasciando un suo contributo per il webinar che va in onda dalle ore 21. Vandana Shiva, che era già intervenuta sui temi posti dal Movimento Salviamo le Bufale, nel suo intervento paragona l’azione attiva in difesa delle Bufale a quello che face il Mahatma Gandhi in India quando guidò la rivolta contro il tentativo degli Inglesi di “rubare” il sale imponendo una tassa che, nei fatti, espropriava il popolo indiano di un bene che la natura aveva donato loro come è il sale. La Marcia di Gandhi fu l’inizio del crollo dell’impero Inglese e, oggi, “difendendo le bufale (come tutto il cibo e il ruolo dei contadini e degli allevatori) significa tornare in marcia per far crollare l’impero dell’agricoltura industriale senza allevatori e contadini che ci impone un cibo prodotto in laboratorio”.



Dopo il focus che ha al centro l’intervento di Vandana Shiva a partire dalle 21.45 circa, sarà la volta del webinar tenuto da Enrico Migliaccio, presidente di RIS Bufala, l’Ente di tutela e ricerca del patrimonio genetico della Bufala Mediterranea riconosciuto dal Ministero.

Migliaccio spiegherà perchè è importante la tenuta del Patrimonio Genetico, come si realizza e quali sono i rischi che corre per l’impatto con i Piani di eradicazione che sono stati imposti negli ultimi dieci anni

A Enrico Migliaccio, che è al tempo stesso un allevatore da generazioni, gli ospiti in sala chiederanno di capire come, dal punto di vista sia della sua esperienza di allevatore che di presidente di RIS Bufala si possa costruire un Piano di gestione della Brucellosi e della tbc che contribuisca a tutelare e valorizzare il Patrimonio Genetico anche in ossequio alla legge nazionale del 2002 (la 192/02) che, avendo dichiarato il Bufalo Mediterraneo Patrimonio dell’Allevamento Nazionale da tutelare, fissa un obiettivo chiaro per l’attuazione dei Piani: preservare il Patrimonio Genetico

Nella mattinata del 9 giugno i materiali relativi ai due webinar verranno pubblicati nelle pagine dedicate e diffusi con i documenti allegati (compreso il documento integrale tradotto) dell’intervento di Vandana Shiva

Per intanto il Coordinamento Unitario ha convocato una assemblea degli allevatori per la sera del 9 giugno dalle ore 21 presso il Gazebo permanente in Piazza Mercato per valutare l’andamento del Forum e programmare le iniziative con l’obiettivo di rafforzare il percorso di partecipazione a quella che si sta già rivelando come una preziosissima esperienza per la crescita di tutto il territorio e la comunità di Terra di Lavoro