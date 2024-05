Fabbris: ”Giù le mani da don Patriciello”

” Chi difende il territoriodenunciandone la condizioni di crisi e invocando soluzioni senza timore di dover tacere per non offendere il potente di turno, diventa il bersaglio di una strategia denigratrice e intimidatoria cui, sempre più spesso, il Presidente De Luca fa ricorso”. A dirlo in in un comunicato è Gianni Fabbris, presidente di Altragricoltura, che a nome del coordinamento unitario a difesa del patrimonio bufalino, esprime solidarietà e sostegno a don Maurizio Patricielllo, sacerdote della parrocchia di San Paolo Apostolo in Caivano (NA),

RETE INTERREGIONALE SALVIAMO L’ALLEVAMENTO DI TERRITORIO

COORDINAMENTO UNITARIO IN DIFESA DEL PATRIMONIO BUFALINO

ALTRAGRICOLTURA CONFEDERAZIONE PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE

vedi e approfondisci: https://altragricoltura.net/articoli/loccupazione-delle-istituzioni-in-campania-diventa-farsa-giu-le-mani-da-don-patriciello/

Gianni Fabbris interviene sulle esternazioni del Presidente della Regione Campania rivolte a Don Patriciello: “Ancora una volta dobbiamo registrare con costernazione e amarezza civile la mancanza di responsabilità di chi gestisce il Governo della Regione Campania e il disprezzo del ruolo istituzionale da parte del Dott. Vincenzo De Luca. Le parole vergognose con cui si è rivolto all’indirizzo di Don Patriciello squalificano la funzione e il ruolo del Presidente della Regione ma, come abbiamo più volte sottolineato quando ha usato metodi simili per rivolgersi nei confronti degli allevatori e di chi ne sostiene le ragioni, non sono il frutto di scivoloni magari dovuti all’arteriosclerosi sintomo dell’età che avanza. Piuttosto, sono il calcolo lucido di chi prova a buttarla in caciara nel tentativo di offrire ai cittadini esibizioni da avanspettacolo per distrarre l’opinione pubblica sulle responsabilità di un fallimento personale sempre più evidente. Chi difende il territorio e la comunità denunciandone la condizioni di crisi e invocando soluzioni senza timore di dover tacere per non offendere il potente di turno, diventa il bersaglio di una strategia denigratrice e intimidatoria cui, sempre più spesso, il Presidente De Luca fa ricorso. Esprimo a nome del Movimento degli allevatori tutta la solidarietà a Don Patriciello offrendo, ove dovesse occorrere, il nostro sostegno perchè siano garantiti gli spazi di democrazia e di agibilità per il suo impegno civile e dei tanti altri, che, per fortuna e nonostante le esternazioni di De Luca, il territorio sa esprimere”.

Il Coordinamento, che appena ieri ha avviato una campagna di firme a sostegno della lettera con cui il Sindaco Natale ha chiesto l’intervento del Presidente Mattarella denunciando il clima pesante per chi opera e racconta la verità in Provincia di Caserta (vedi: https://altragricoltura.net/inchepaeseviviamo), invita alla vigilanza democratica e si rende disponibile a partecipare di ogni iniziativa in difesa dell’esercizio delle libertà costituzionali e dell’impegno civile e democratico