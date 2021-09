Ormai manca poco a Rionero in Vulture (Potenza) come in altri centri della Basilicata per il voto delle amministrative, che dovrà rinnovare consigli comunali ed eleggere i nuovi sindaci. Centrosinistra, civiche e centrodestra sono alle prese di una campagna elettorale intensa che dovrà indicare continuità o cambiamento. In lizza quattro sindaci dei quali conosciamo ben poco sul piano biografico e iconogragico: Donato Libutti (Onestà e capacità), Mario Di Nitto ”Oltre”, Roberto Iosca ( Rionero per il Vulture” e ” Cambiavento” con Nicola Asquino” . Naturalmente occorrerà andare a votare e partiti come Federazione Popolare, all’interno della lista, indicano la validità dei propri candidati indicano- in caso di successo- un possibile assessore in giunta, come Peppino Romaniello.



Federazione Popolare.

I nostri esperti in lista.

Nella lista, sindaco Donato Libutti, abbiamo inserito quattro persone serie, capaci, esperte, con varie e diverse competenze.

Arch. prof. Michele Grieco: segue la politica decenni, ambientalista, analista di dinamiche sociali, tecnico e progettista di valore.

Rag. Katia Traficante, divulgatore ambientale, recita e fa teatro, inserita in vari gruppi sociali tra cui il nostro centro studi, animatrice sociale, conosce e legge il territorio come pochi.

Franco Del Buono, con la moglie imprenditore agricolo e allevatore a Monticchio, conduce con la famiglia importanti estensioni di terreni coltivabili e da pascolo. Esperto nel settore agroalimentare.

Dott.ssa Maria Rosaria Curto, docente, bibliotecaria, esperta di dinamiche ospedaliere, esperta in editoria, revisione di testi e comunicazione.

Secondo gli accordi, verrà chiamato come esterno in giunta comunale Giuseppe Romaniello, Peppino: è stato sindaco di Rionero quando con la sua Giunta ha realizzato fatti importanti visibili ancora oggi.

Notevole sarà l’apporto a questa coalizione – sindaco Donato Libutti – ad opera del Centro Studi Leone XIII per carica ideale e capacità di studio.

Pasquale Tucciariello