La tecnologia è bella. Come rinunciarci? Ma quando si utilizzano i social è bene non fidarsi troppi, a causa di un concentrato di ”imprevedibili” situazioni per alcuni o ”prevedibili” per altri che alimentano i ricorrenti commenti provinciali all’insegna del ” ma che combinazione? Proprio su quell’argomento…Eppure i pentastellati vivono in prevalenza in una dimensione social …”. E allora dopo l’ennesima figuraccia (ognuno interpreti e trovi le cause che gli pare) in consiglio comunale, a Matera, sul punto in discussione, irto di polemiche, sui rimborsi del sindaco Domenico Bennardi per la missione a Vicchio ( Firenze) è bene fare due passi indietro e tenere i consigli in luoghi all’aperto(in piazza) o al coperto (in una palestra) o tornare al passato con una convenzione con privati, come è accaduto per lungo tempo con la affidabile Videouno. Per Antonio Serravezza siamo arrivati ”alla frutta”, con la scomparsa anche del portafrutta …



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

I tempi cambiano ma forse in peggio. Forse una volta c’era più democrazia e più attenzione per il cittadino e per la vita della città. Ora siamo arrivati alla frutta e causa pandemia i consigli comunali non sono nemmeno in presenza ma virtuali, solo chi ha il computer può seguire in presenza. Ma non è tanto questo, purtroppo più passano gli anni e meno attaccamento c’è verso la politica che negli anni ha perso il vero vestito che oggi ha troppi colori e sembra arlecchino. Non c’è più amore per la cosa pubblica ma solo interessi. Matera ormai da anni non ha più delle figure politiche che la rappresentino con un certo pesce nel governo centrale e nemmeno la Basilicata. Forse l’unico e ultimo e’ stato l’onorevole Colombo che fu uno dei primi a rivestire una carica in Europa. Ieri il Consiglio comunale in collegamento streaming si è improvvisamente interrotto a causa di un default di Facebook e non ci è stato possibile più seguire la diretta. Ecco come siamo ridotti e viene da pensare come erano belle le riunioni in piazza Vittorio Veneto del Consiglio comunale dove i cittadini presenziavano e partecipavano così come dovrebbe essere. Perché si parla e discute della cosa pubblica che è di tutti i cittadini, senza colore e di qualsiasi ceto sociale.