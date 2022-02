Tornano a spirare pericolosi venti di guerra qui in Europa in un mondo non più bipolare e che dovrebbe riuscire a trovare equilibri tra tutti gli interessi legittimi in campo che evitino il ricorso a manifestazioni muscolari che potrebbero farci precipitare in un tragico baratro.

Su questo tema caldo il PD di Basilicata ha organizzato l’evento online: “L’EUROPA E LA CRISI RUSSO UCRAINA – UN CONFRONTO PER LA PACE” come da nota che segue:

“Dopo il discorso di Putin di ieri, che riconosce l’indipendenza del Donbass, il mondo sta guardando all’est Europa con il fiato sospeso e, in una generale confusione, la crisi ucraina ha iniziato ad incrociare vicende nazionali ed europee. La minaccia di un nuovo conflitto paralizza le persone e la politica estera.

Di questo e molto altro discuteremo lunedì 28 febbraio alle ore 18:00 sulla piattaforma Zoom e in diretta su Facebook insieme a:

– Pina Picierno, Vice Presidente del Parlamento Europeo

– Piero Fassino, Presidente Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati

– Fabrizia Panzetti, Funzionaria del Parlamento Europeo

– Angela Mauro, Corrispondente da Bruxelles per HuffPost Italia

Saluti iniziali di Raffaele La Regina, Segretario PD Basilicata

Modera Marco Zampino, Segretario GD Basilicata”.