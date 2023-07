“Eustachio Di Lena è il nuovo commissario cittadino di Azione Matera.” Lo si apprende da una nota in cui si specifica che: “La nomina è stata ratificata dalla direzione nazionale di Azione dopo aver preso atto della decadenza del Consiglio Direttivo che, dimettendosi, ha sostanzialmente sfiduciato il segretario uscente Gravela. Di Lena, architetto e imprenditore, vanta già importanti esperienze nell’amministrazione comunale materana, è stato consigliere comunale eletto nella lista civica a sostegno del sindaco De Ruggieri, e politiche di primo piano in Forza Italia. Il neo commissario avrà il compito di guidare il partito cittadino fino al prossimo congresso.”

“Voglio ringraziare Gravela -ha dichiarato Di Lena.- per il lavoro svolto fino ad ora alla guida del partito e per aver dato a tanti la possibilità di poter tornare a vivere una bella esperienza politica. Purtroppo la decadenza del suo consiglio direttivo ci porta oggi a dare inizio ad una fase nuova. In uno scenario politico che vede Azione crescere molto in città e nei territori, in maniera sempre più aggregante e propositiva, mi onora la fiducia datami dagli organi regionali e nazionali nel traghettare il partito e la sua organizzazione locale al congresso che sarà il punto di partenza per i prossimi appuntamenti elettorali”.

Soddisfazione per la nomina è stata espressa anche dal consigliere comunale e dirigente di Azione Angelo Lapolla, che ha dichiarato: “Faccio i miei auguri di buon lavoro al commissario Di Lena per questa importante nomina. Per il nostro partito la sua esperienza e i suoi valori sanno fondamentale per continuare ad aggregare intorno al nostro progetto politico donne e uomini riformisti e liberali che non si riconoscono nelle derive populiste di destra e sinistra, ma credono ancora nei valori del moderatismo e della buona politica. Da Matera possiamo scrivere una nuova pagina della vita politica cittadina e regionale, che superi l’antico schema identitario e che ponga le basi per una nuova strategia di crescita e sviluppo per l’intera comunità regionale”.