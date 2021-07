Forse qualcosa potrebbe venire dalla commissione europea che si riunisce a Bruxelles il 27 luglio. Forse. La richiesta di sospensione dei brevetti, per vaccinare tutti, a cominciare dai Paesi poveri, che sono privi di risorse. Altrimenti, la diffusione di virus e varianti covid 19 troverà, come sta accadendo, facile diffusione, sia nei Paesi che non hanno un centesimo di euro per acquistare le dosi e sia in quelli a economia avanzata, alla prese con tante ”maglie larghe” e con una protesta di quanti per motivi vari rifiutano di vaccinarsi o mostrano perplessità su un passaporto o green pass (passaporto verde) che, di fatto, crea discriminazioni. In arrivo ricorsi e carta bollata? Su questo non ci piove. Ma al Comitato italiano della Campagna europea ” Diritto alla Cultura” ” Right2Cure-No profit on pandemic” guardano anche alla richiesta fatta dall’ex presidente brasiliano Luga al presidente del consiglio dei ministri, Mario Draghi, affinchè la questione abbia attenzione e disco verde in occasione del G20 di ottobre. Siamo appena a luglio. Si perde tempo prezioso…Troppi interessi. Crolli in borsa per le grandi case farmaceutiche. Se hanno un bilancio sociale avrebbero tutto da guadagnare.



VACCINI, DOMANI ALL’ OMC SCELTE DECISIVE PER STOP BREVETTI

COMUNICATO STAMPA

Milano 26 luglio. “Siamo sull’orlo di una catastrofe non solo umanitaria, ma anche economica e sociale, ma la Commissione Europea pare ancora non vedere e né sentire il forte monito che arriva attraverso i dati di uno studio congiunto dell’Undp, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, con l’Università di Oxford, commentati dall’OMS: meno dell’1% della popolazione dei paesi più poveri è stato vaccinato e questo avrà gravi ripercussioni non solo sulla salute globale, compresa la nostra (con il moltiplicarsi delle varianti), ma anche sulle possibilità di ripresa economica e sociale di quei Paesi e quindi anche dei Paesi più ricchi”, ha dichiarato il Comitato italiano della Campagna europea “Diritto alla Cura” Right2cure – No profit on pandemic.

Domani, 27 luglio, c’è un appuntamento cruciale con la riunione de Consiglio Generale dell’OMC, l’Organizzazione Mondiale del Commercio: la scelta di attuare la sospensione temporanea dei brevetti dei vaccini e dei farmaci contro il coronavirus, così come chiesto da India e Sud Africa, è l’unica scelta percorribile, per mettere i vaccini a disposizione di tutti a prezzi accessibili. Sono oltre 100 i paesi che l’hanno sottoscritta e ad essi si sono aggiunti paesi come gli USA, la Russia e la Cina, mentre si moltiplicano gli appelli di grandi personalità della scienza, della cultura, della politica; recentemente l’ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva ha lanciato un forte messaggio al presidente del Consiglio Mario Draghi, affinché, “al G20 di ottobre sia presa la decisione da parte di tutti i Paesi di sopperire alle deficienze dei vaccini nei Paesi più poveri…..il vaccino non è solo per chi lo può comprare, ma per tutti gli esseri umani”.



“E’ importante vaccinarsi e rispettare tutte le norme di precauzione necessarie, ma se si lascia il virus libero di circolare nel mondo, in Paesi che non possono disporre di vaccini si svilupperanno delle varianti maggiormente aggressive che arriveranno anche in Europa e verso le quali nessuno è in grado di sapere se i vaccini dei quali disponiamo potranno essere efficaci – ha dichiarato Vittorio Agnoletto, medico, attivista e accademico, coordinatore della campagna “Diritto alla Cura” “Right2cure. No profit on pandemic”. Per questa ragione se non scatta subito la moratoria sui brevetti e la possibilità di produrre velocemente vaccini per tutti, anche i Paesi già coperti dalle vaccinazioni potranno essere a rischio. Il rifiuto dei nostri governi di appoggiare la moratoria sui brevetti è un atto gravissimo che potrebbe avere conseguenze incalcolabili.”

Per queste ragioni prosegue anche in Italia la raccolta di firme per la campagna europea www.noprofitonpandemic.eu/it ; l’Italia è campione d’Europa, avendo raggiunto e superato la soglia minima di firme necessarie per Paese (53.000 per l’Italia) ma l’impegno del Comitato prosegue: l’obiettivo è arrivare a 1 milione di firme in tutta Europa!

