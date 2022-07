Europa Verde – Verdi Matera aderisce al Matera Pride del 30 luglio 2022

“L’onda dei Pride con tulle le sfumature di sessualità è l’espressione della libertà di essere e del rispetto delle identità sessuali di ciascuno, principio a cui aderisce da sempre e convintamente Europa Verde che nei All’art.1 comma 7 del suo Statuto recita espressamente che “Tutela e promuove i diritti delle persone LGBTQI”. Il 30 luglio saremo in piazza al fianco di chi ancora non vede riconosciuta, a livello legale di parità di diritti e a livello sociale di rispetto, la propria identità sessuale e affettiva.”

E’ quanto preannunciano i co-portavoce cittadini Lucia Summa e Mario Montemurro in una nota che così prosegue:

“Essere uomini e donne in uno stato di diritto -per i Verdi materani – significa riconoscere l’altro e il diritto alla propria autodeterminazione sessuale; un riconoscimento quale atto naturale già riconosciuto dalla Costituzione quando all’articolo 3, secondo comma, recita “ che, al fine di rendere effettivi questi diritti, impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali al pieno sviluppo della persona umana”. Diritti di libertà tra i quali indubbiamente rientra anche la libertà sessuale.

Pertanto, non occorrono diritti speciali per gli LGBTQIA ma basta estendere ciò che dovrebbe già essere loro diritto in quanto nostri fratelli e sorelle, cittadini e cittadine appartenenti alla stessa comunità.

Fa specie che nel 2022 siano necessarie battaglie e manifestazioni per raggiungere un livello egualitario di diritti per questa parte di comunità che ancora non si è vista legalizzare il matrimonio egualitario, né aggiornare la legge del 1982 in materia di rettificazione di attribuzione di sesso; un pezzo di comunità che ancora non ha accesso a tante tutele.

Europa Verde – Verdi Matera darà il proprio sostegno alla manifestazione con la convinzione che siamo tutti comunità senza distinguo di espressione sessuale e che sia indispensabile uniformare le norme. le tutele e prima ancora il nostro atteggiamento interiore in questa direzione.”