Europa Verde-Psi e Più Europa, uniti, avvisano Bennardi!

In un comunicato a firma congiunta dei rappresentanti politici e consiliari dei partiti Europa Verde, Partito Socialista Italiano e +Europa della Città di Matera, si rende noto che “al fine di determinare un nuovo slancio dell’attività amministrativa comunale, hanno sottoposto all’attenzione della Città, del Sindaco e delle forza politiche e sociali, una serie di interventi programmatici da realizzare in un arco temporale di breve-medio periodo, al fine di determinare, insieme a tutte le forze di maggioranza, una discussione utile a produrre risultati concreti, positivi e visibili per la Città di Matera.” Le proposte sono contenute in un corposo documento di 10 pagine, che potete leggere integralmente a questo link (EV_PSI_+EU_interventi fine mandato Comune di Matera 30-6-2024), con in calce la firma di tre consiglieri comunali: Mario Montemurro (Europa Verde), Mariella Scarangella (Partito Socialista) e Cinzia Scarciolla (+Europa), quest’ultima eletta nelle fila della maggioranza ma da tempo passata all’opposizione, e dei tre rispettivi dirigenti di partito: Maria Lucia Summa (Europa Verde), Mariano Benedetto (Partito Socialista) e Massimiliano Taratufolo (+Europa). Un lungo elenco di cose da fare che -proprio la sottolineatura che trattasi “di una serie di proposte già presenti nelle “linee programmatiche” dell’Amministrazione – o con esse coerenti – che pur non esaurendo tutte le necessità e le urgenze cittadine – le quali potranno sicuramente essere considerate e definite in ulteriori momenti di costruzione politica e sociale – sono esemplificative di una comune volontà politica: quella di realizzare obiettivi attraverso risposte adeguate e soluzioni puntuali nell’interesse esclusivo del bene comune.”- costituisce una (involontaria?) oggettiva ammissione di un ritardo della esperienza amministrativa che volge alla conclusione, sui temi trattati. Una sorta di solenne promemoria che sembra palesemente guardare oltre la verifica di queste ore per la costituzione della nuova giunta comunale, comunque si concluda. Infatti, scrivono i firmatari, che l’obiettivo di questo passaggio “è quello di consolidare un’area politica ambientalista, socialista e liberale, che abbia le idee chiare sul futuro della città, e che lavori per determinare un centrosinistra unito e credibile agli occhi degli elettori, soprattutto concreto nelle visioni e proposte per il governo della città.” Dunque uno sguardo lungo rivolto già alla prossima campagna elettorale amministrativa e che -per l’immediato (trattative in corso per la giunta)- probabilmente punta a presentarsi come un’area rafforzata, avendo conseguito -come sembra- il rientro di Cinzia Scarciolla in maggioranza. Tornando al documento, che contiene “proposte sul turismo, ambiente, lavori pubblici, urbanistica e politiche sociali”, i firmatari sottolineano che esso è rivolto “ai cittadini, che hanno la necessita di un dibattito pubblico trasparente e non viziato da personalismi.” Un avvertimento che non sembra essere rituale considerato che, pur concedendo di registrare “positivamente la volontà del Sindaco Bennardi di discutere le nostre proposte con tutte le forze di maggioranza”, si conclude il documento con un sibillino “ma sottolineiamo che per noi viene prima il dialogo sulle cose da fare e poi quello sugli uomini e le donne che avranno l’onore di servire la città per realizzarle.” E immaginiamo che a Bennardi debbano essere fischiate le orecchie, nel mentre è preso dai festeggiamenti della città tutta proiettata verso il suo giorno più lungo. Con l’imminente assalto e “strazzo” del carro della Bruna…. mentre al carro quater della sua giunta, si penserà un attimo dopo.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.