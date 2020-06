Si guarda ai soldi, ai miliardi di euro, che da vari capitoli di spesa e strumenti di impiego arriveranno dall’Unione Europea anche nel BelPaese per consolidare una economia precaria e avviare, se saremo seri e concreti, un percorso di ripresa. Ma. Attenti ai ”forchettoni’, a quanti dietro le quinte sono in agguato per approfittarne come accade quando ci sono situazioni di crisi: dalle guerre alle calamità alle pandemie come quella, attenuata ma non superata, procurata dal virus a corona covid 19. Da Bruxelles, sebbene con qualche mal di pancia tra i rigoristi, hanno aperto alla solidarietà sul piano finanziario ma senza quel supporto politico e di ”rinnovato” spirito ideale che ‘svolte” storiche di questo tipo richiedevano. E allora una riflessione come quella del medico ginecologo Filippo Borroni, doppiamente motivato a farlo e non solo sul piano professionale, aiuta a comprendere quali percorsi avviare perchè da una situazione di crisi venga fuori una opportunità per rilanciare le basi dell’Europa. Ne avevamo sentito parlare a Matera, l’8 maggio 2019, nell’anno da Capitale europea della Cultura, nel corso del simposio organizzato dal Grande Oriente d’Italia sul tema ” Cultura e Idee con le Logge per l’Europa del futuro”. E tra queste la ”Quinto Orazio Flacco” di Matera. Tanti spunti e conseguenti inviti alla concretezza per evitare che la situazione potesse precipitare, tra sovranismi, sospetti e accuse di inconcludenza che hanno favorito scelte come quella della Brexit. Preveggenza? Senso pratico, piuttosto, e conoscenza del problema, anzi dei problemi. La riflessione del dottor Borroni fotografa esigenze, identità, peculiarità di popoli, culture e territori che non vanno nè soffocate e nè cancellate, citando con senso pragmatico i nostri Niccolò Machiavelli e Giambattista Vico. E allora, qual è la soluzione, il percorso da avviare per evitare che ritorni un consolidato asse, ma superato dai fatti, tra Germania e Francia per decidere presente e futuro di tutti o almeno di quelli che ci stanno? “In ogni progetto politico -dice Borroni- deve esserci un qualcosa di utopico che in questo caso dovrebbe essere rappresentato da un legame sempre più profondo fra i singoli Stati , sacrificando elementi della propria sovranità nazionale , e questo dovrà essere l’orizzonte a cui tendere , una fenice in cui la morte europea dopo la fine della seconda guerra mondiale è stata seguita da una

resurrezione nel principio dell’unità nella diversità”. Non possiamo che apprezzare per tanto buon senso, da far girare tra gli scranni di Bruxelles. Per noi l’ha fatto l’ottimo ”maestro” Pietro Andrisani sempre pronto a inserire la nota giusta nello spartito della cultura europea.



LA RIFLESSIONE DEL DOTTOR BORRONI

L’ Europa post covid – 19

L’emergenza sanitaria , legata alla pandemia da infezione virale Covid- 19 ,

ha fatto emergere molte criticità dell’ Unione Europea.

Prima di affrontare le problematiche emerse da tale crisi siamo sicuri che si

conosca realmente in sede politica, mediatica , sociale ed individuale cosa

sia di fatto questa Unione Europea , in relazione ai suoi limiti e vantaggi ?

In sintesi , cos’è l’Unione Europea ?

In questa breve relazione vorrei affrontare la mia interpretazione di Europa ,

viste le perplessità , la confusione e tutte le aspettative non soddisfatte nei

suoi confronti . Affronterò tre questioni fondamentali che faranno da sfondo

a tutta la tematica :

1 ) cos’è l’ Europa in senso geopolitico , nel senso dei fattori geografici che

condizionano l’azione politica .

2) concetto di sovranità statale

3 ) il futuro dell’ Unione Europea.

1 ) Cos’è l’Europa in senso geopolitico ?

Il nome Europa proviene dal nome Ereb che i fenici avevano dato a quelle

terre sconosciute a nord delle loro navigazioni nel mar Mediterraneo e

questo rimase un termine generico che si tramutò nel nome Europa dei greci.

Tale denominazione rimase ad indicare nell’antichità terre dai confini non

definiti , sia a nord che ad est. Vorrei puntualizzare questo antico concetto ,

perché di fatto in ciò che noi chiamiamo Europa convergono molte tradizioni

geopolitiche difficilmente oggi conciliabili.

Dal giorno di Natale dell’800 d.c., in cui venne incoronato Carlo Magno

Imperatore, l’ Europa venne divisa in due grandi sfere d’influenza : a est

l’Impero Bizantino , che fino a quel momento esercitava una notevole

influenza ad occidente , e ad ovest il Sacro Romano Impero in cui l’autorità

del Re franco era stata legittimata dal Papa Leone III.

Molti considerano Carlo Magno come il padre dell’Europa , ma questo non

corrisponde alla verità storica , in quanto non era sua intenzione creare una

unità politica nell’ Europa centrale , ma legittimare il suo potere , con

particolare interesse nel territorio che venne poi chiamato Francia . Il

secondo interesse fu quello del papato di Roma che grazie all’appoggio

politico franco si staccava dal controllo di Bisanzio , confermando

l’influenza religiosa ad occidente . La conseguenza fu la divisione fra est ,

di tradizione greca , ed ovest di tradizione latina .

Questa divisione continuò nei secoli e dopo la caduta di Costantinopoli ad

opera degli Ottomani nel 1453 , che decretò la fine dell’Impero Romano d’

Oriente , il potere orientale sia religioso che politico si trasferì poco a poco

nei secoli a Mosca, nelle figure degli Zar , nome derivato da tzar dal latino

Cesare.

Ad ovest invece il potere geopolitico europeo fu alternativamente inseguito

da molte potenze : dalla Francia , dalla Spagna , dalla Germania e dalle

grandi influenze inglesi . Di fatto il massimo potere di influenza da parte di

uno Stato venne raggiunto dopo il 1945 dagli Stati Uniti d’ America , per cui

la vera capitale dell’occidente venne trasferita a Washington .

L’antico impero romano d’oriente ed occidente ebbe poi due nuove capitali :

Mosca e Washington .

Ho affrontato questa piccola premessa storica perché di fatto l’inizio del

percorso dell’ Unione Europea , dopo la Seconda Guerra Mondiale , è stato

condizionato dalle due grandi potenze mondiali.

Ritornando al concetto indeterminato geografico dei Fenici di Europa ,

attualmente dobbiamo considerare questa entità geografica come un grande

insieme di diversità caratterizzate da : ad est dalla tradizione slava che va

dagli Urali alla mitteleuropa , dalla tradizione balcanica con il secolare

confronto con l’oriente ottomano , la tradizione greca con il rimanente

territorio turco in Europa , l’Italia come ponte fra il Mediterraneo e

l’oltralpe , gli stati iberici con il loro passato coloniale , gli Stati centrali con

la guida storica rivendicata dai due grandi Stati tedeschi , la Francia con il

suo concetto mai sopito di grandeur , la Gran Bretagna con il suo desiderio

di controllo ma non di partecipazione e sempre rivolta al suo

Commonwealth , i piccoli Stati Baltici con il loro grande orgoglio e gli Stati

scandinavi con la Svezia sempre storica protagonista di questi territori.

L’ Unione Europea ha dovuto , deve e dovrà sempre tener conto di queste

condizioni storiche , non dimenticando che ogni popolo e nazione europea

ha una propria memoria storica che si radica nell’inconscio collettivo di ogni

comunità che si è creato nei millenni .

Questa coscienza di autonomia e di orgoglio nazionale , caratterizzato anche

da diversità linguistiche e religiose , è sempre anteposto in ogni confronto

fra i diversi Stati europei e questa è una realtà storica che non dobbiamo mai

dimenticare.

2 ) Concetto di sovranità nazionale

L’unico vero motivo che ha una centralità assoluta nel progressivo costituirsi

di quella associazione di Stati che chiamiamo Unità Europea , all’indomani

della fine della Seconda Guerra Mondiale , fu quello di trovare una

soluzione per evitare future guerre fra gli Stati europei.

Le coscienze politiche erano sconvolte da come l’ Europa , che si

considerava il lume ed il riferimento della civiltà mondiale , avesse potuto

sprofondare nelle barbarie e nell’abisso delle due guerre mondiali , con i

totalitarismi , le dittature , i campi di sterminio e le decine di milioni di morti

militari e civili.

Occorreva una iniziativa che ponesse un freno agli egoismi degli Stati –

Nazione e dei nazionalismi che avevano portato alle due guerre mondiali. Lo

Stato – Nazione ha una radice lontana che si può datare nel 1648 con pace di

Westfalia , che pose fine alla tremenda guerra dei Trentanni che aveva

coinvolto tutti gli Stati Europei, e che aveva posto il principio di sovranità

nazionale.

Questo concetto stabiliva che ogni Stato – nazione era completamente

autonomo al suo interno nella politica militare , economica , religiosa ,

istituzionale , giuridica e sociale e non riconosceva alcuna autorità esterna .

Questo principio si radicò soprattutto dopo la Rivoluzione Francese con i tre

momenti fondamentali : nazionalismo – Stato – Nazione.

Iniziò la progressiva affermazione della sovranità degli Stati – nazione , in

cui si inculcava la supremazia dei valori della propria nazionalità .

L’Europa si trasformò nel più caotico e di gran lunga il più possente

complesso di potenze militari esistenti al mondo , con disintegrazione di

ogni senso di solidarietà transnazionale.

Si arrivò all’esplosione della Prima Guerra Mondiale , in cui gli storici sono

concordi nell’affermare che non vi fu un motivo talmente grave da

giustificare da solo una guerra così generale e tremenda . Gli antagonismi fra

gli Stati europei crearono in senso freudiano delle pulsioni che trovarono

sfogo solo nello scatenamento di una guerra assurda che cambiò per sempre

i destini del mondo.

Questa lezione , che Benedetto XV aveva definito “ l’inutile strage “ non era

bastata , si dimostrò l’assurdità del sistema Stati – nazione , ma alla maggior

parte delle forze politiche impartì una lezione esattamente contraria . La

guerra aveva mostrato , sia nei vincitori che nei vinti , la superiorità dello

Stato – nazione esaltato dal disfacimento di tre imperi: l’austriaco , il turco

ed il russo.

L’ Europa continuò imperterrita sulla via del nazionalismo ed alcuni Paesi

imboccarono le vie delle dittature e dei totalitarismi.

Il successivo disastro della Seconda Guerra Mondiale confermava la lezione

non recepita dopo il 1918 , ossia l’assurdità nell’Europa degli eccessi delle

sovranità nazionali e dei nazionalismi.



Alla fine della Guerra , nella primavera del 1945 , l’ Europa si ritrovava

coperta di macerie , colma di odi , l’economia distrutta , con l’assenza di

poteri pubblici ed occupata dalle truppe di due superpotenze di dimensioni

ben maggiori di quelle di ciascun Stato europeo. Gli Stati Uniti , del tutto

extra-europei e l’URSS , solo parzialmente europea.

Da questa catastrofe e da questa esperienza deriva una mutazione della

coscienza politica europea caratterizzata dall’ europeismo. L’ Europa

politicamente divisa , ma con l’esigenza di una unità , era stata il sogno

antico che aveva ispirato poeti , pensatori , statisti , ma non si era mai

tradotta in realtà.

All’inizio ed alla fine dei nazionalismi con Napoleone ed Hitler si tentò

questa impresa fondandola sulla strapotenza dei loro eserciti , con la tragica

fine di queste iniziative.

L’europeismo si distingue dal sogno antico perché non è l’aspirazione ad un

nuovo ordine , ma l’intenzione di sviluppare una azione politica al fine di un

unità europea a breve scadenza. Una unità non raggiunta con la forza , ma

con il libero consenso di nazioni libere. A questo fine nel periodo fra le due

guerre mondiali , il giovane conte austriaco Kalergi , lo statista francese

Briand con il suo collega tedesco Streseman cercarono una riconciliazione

fra Francia e Germania.

Furono fondati dei centri di studio per questa iniziativa che vide interessata

anche la Federal Union inglese , gli studi di Einaudi del 1918 su un progetto

di Federazione europea ed i grandi contributi di Altiero Spinelli con il suo “

Manifesto di Ventotene “ scritto nel 1941 in piena guerra mondiale. Erano

dei semi gettati invano , ma il tutto rinacque nel 1945 dopo il crollo degli

Stati nazionali .

L’ idea di Spinelli era di una federazione di stati , ossia dove ogni Stato

perde la sua sovranità , concetto diverso dalla confederazione dove ogni

Stato mantiene tale sovranità. Non aveva però previsto che il potere

dell’Europa , dopo gli accordi di Yalta , non era più negli Stati europei ma le

decisioni di decidere il futuro europeo sarebbe emigrato a Washington ed a

Mosca e che l’antico continente sarebbe stato spartito in due sfere

d’influenza governate da questi due centri di potere .

I progetti degli europeisti erano in pratica tre : federazione , confederazione

ed il funzionalismo dell’economista romeno David Mitrany che ebbe la

meglio sulle altre due utopie. Al funzionalismo fu dato vigore dallo statista

francese Jean Monnet , ed era già stato sperimentato nella prima e seconda

guerra mondiale . Si trattava di trovare una massa di interessi comuni e

concreti fra gli Stati , gestiti da agenzie intergovernative di cooperazione ,

nei limiti dei loro mandati, che gestissero interessi comuni come : il

controllo dei cambi fra le loro monete , l’approvvigionamento di materie

prime , i rifornimenti alimentari fondamentali e le forniture delle armi più

importanti . I singoli Stati nel periodo di emergenza durante le due guerre

avevano fatto gestire interessi strategici da questi organismi sovranazionali

con deleghe ben limitate , mentre il potere politico restava nelle mani dei

governi nazionali.

Jean Monnet , che era stato messo dagli Alleati a capo di una di queste loro

agenzie , comprese che il metodo avrebbe potuto essere applicato anche in

tempo di pace fra nazioni bisognose di cooperare strettamente fra di loro.

La sovranità dei singoli stati nazionali , che i federalisti volevano eliminare ,

veniva rispettata per cui questa era una via razionalmente percorribile. Il

funzionalismo aveva dei limiti caratterizzati da una concezione tecnocratica

che tendeva ad irrigidire la creatività del potere politico , ma fu la via

maestra che aprì la strada alla futura Unione Europea.

Fra le prime iniziative vi fu la creazione della Comunità europea del carbone

e dell’acciaio ( CECA ) nel 1952 . Le politiche nazionali del carbone e

dell’acciaio erano state gli strumenti delle potenze militari tedesca e francese

con il loro grande motivo di rivalità , per la divisione dei grandi bacini

carboniferi e di minerale di ferro a destra e a sinistra del Reno . Porre la

produzione e la distribuzione del carbone e dell’acciaio europeo sotto il

controllo di una agenzia sovranazionale comune , non solo avrebbe posto

fine alle politiche aggressive nazionali , ma avrebbe creato il traino per una

comunità di interessi per trascinare tutte le economie europee in una loro

integrazione.

Era stato compiuto il primo passo per il principio fondamentale

dell’europeismo rappresentato dal disinnescare le motivazioni delle guerre

fra Stati europei .

I passi successivi che videro protagonisti Schuman , Adenauer , De Gasperi ,

Spaak e Bevin andarono in questa direzione . Si raggiunsero i traguardi nel

1952 della CED , Comunità Europea di difesa , dell’ Euratom fra il 1955 e

1958 e della CEE , Comunità economica europea nel 1958 .

A partire dalla costituzione della CECA i sei governi iniziali , costituirono

una Commissione sovranazionale e successivamente una Assemblea

parlamentare europea con un compito poco più che consultivo. I percorsi

fondamentali europei continuarono poi con i Trattati di Roma del 1957 , il

Trattato di Maastricht del 1993 dove il nome CEE viene sostituito dal nome

Comunità Europea , il Trattato di Lisbona del 2009 con la definitiva

denominazione di Unione Europea ( EU) fino ai vari accordi sulla libera

circolazione di Schengen dal 1985 al 2006 e sull’ultimo numero degli Stati

aderenti per un totale di 27 , dopo l’uscita della Gran Bretagna con 19 Stati

che hanno adottato come moneta l’€uro.

3 ) Il futuro della Unione Europea

Come ho anticipato all’inizio di questa mia relazione , lo scopo è di cercare

di far chiarezza nella nebbia mediatica , politica e di ciascuno di noi

sull’essenza del concetto di Unione Europea , i suoi scopi , le ragioni della

sua esistenza , i vantaggi per ogni singolo Stato e sul suo probabile futuro.

In questi momenti di confusione durante la crisi dell’emergenza della

pandemia da Corona Virus dobbiamo fermarci ed affidarci al pensiero , alla

filosofia perché solo questa può indicarci la giusta via e porre gli argini ad

ogni degenerazione . Solo il pensiero può permettere che la scienza non

degeneri in scientismo ossia dove tutto è scienza , in fideismo dove la

religione sconfina nei fanatismi ed il panpoliticismo ossia dove ogni realtà

umana è dominata dalla politica.

Il principio fondamentale su cui si basa la civiltà occidentale è quello

aristotelico di non-contraddizione , ossia se una cosa è non può essere

qualcos’altro , questa è l’essenza di ogni cosa , in questo caso il principio di

sovranità . Secondo il mio parere il principio che governa ogni Stato europeo

è quello della sovranità nazionale , principio a cui nessuno vuole rinunciare e

l’Unione Europea è solo una cosa esterna nei cui confronti domina il

principio di ambiguità umana , come ci insegna la filosofia russa con

Dostojevski e quella francese di Pascal , in cui un conto è l’apparenza per i

propri interessi ed un altro la gestione dei propri egoismi.

Max Weber , tedesco e l’ultimo grande filosofo politico del Novecento,

riporta che la politica è scontro , non morale , è perseguimento del potere

che necessita poi di essere legittimato.



Dobbiamo inoltre affidarci al

pensiero del nostro grande Machiavelli da cui discendono i principi della

politica estera di ogni Stato , che viene chiamata politica realista ; nel “

Principe “ affermava che dobbiamo considerare le cose come sono nella

realtà e non come potrebbero essere.

Questo significa che ogni Stato in politica estera ragiona solo per i propri

interessi e non interessano problematiche transnazionali o problemi interni

di altri Stati. Questo ci è stato confermato dal comportamento dei grandi

Stati europei che nelle politiche di controllo di bilancio prima pensano a se

stessi poi ad altro . Ricordiamoci dell’esempio della Gran Bretagna che non

potendo far prevalere determinati interessi nazionali è uscita dall’Unione

Europea .

L’ esperienza degli ultimi anni ha messo in evidenza che di fronte ad ogni

interesse strategico ogni Stato europeo si è comportato in modo autonomo ,

come ad esempio l’assenza di una vera politica estera militare comune in cui

Francia , Spagna e Gran Bretagna agiscono solo in virtù dei propri singoli

interessi post-coloniali . La Germania ha stipulato accordi bilaterali con la

Russia per un importante gasdotto ed il tentativo continuo di una Europa a

due velocità con l’asse franco-tedesco è sempre alle porte.

L’emergenza corona virus con la chiusura di ogni frontiera , la completa

assenza di una politica sanitaria comune e la paura dello straniero untore con

mancanza di un orientamento comune post-pandemia ha fatto emergere

mali atavici con l’assenza di ogni iniziativa di orientamento comune postpandemico

, fino al sostenimento di politiche turistiche a danno di altri Stati

con ripercussioni a danno della futura ripresa.

La storia è maestra dei tempi e la lezione di Vico è sempre attuale , per cui

ogni comunità nazionale ha nelle proprie memorie collettive solo la

necessità dei propri interessi fondamentali . I padri fondatori dell ‘ Europa

credo che ben conoscessero questi comportamenti e che nell’innalzare i

pilastri della futura Europa , con il principio fondamentale di evitare le

reciproche guerre , sapevano che le varie singole tensioni si sarebbero poi

incanalate in competitività economiche o di altro genere , l’importante era

che ogni egoismo europeo non si incanalasse in attività militari.

Ogni Stato europeo dovrebbe guardarsi all’interno e conoscere i propri

limiti , ad esempio noi italiani dovremmo capire come mai alcune regioni

non riescano a promuovere veri progetti di sviluppo per investire fondi

europei messi a loro disposizione.

L’ Unione Europea è costituita da 27 Stati , tutti con le proprie storie e

tradizioni millenarie per cui ogni Stato pur agendo con un egoismo di

fondo , in un mondo ormai globalizzato è consapevole che solo da una

politica di unione collettiva può trarre vantaggi e sicurezze.

Certamente vi sono e vi saranno momenti in cui si cercherà di far prevalere i

propri interessi nazionali ed anche momenti di scontro , ma io resto

fiducioso nel futuro europeo che dovrà solo basarsi sul concetto di unità

nella diversità , ossia ogni Stato è diverso per tradizione e cultura ma questa

diversità deve essere un patrimonio che unisca nell’interesse comune perché

i muri e gli eccessi di sovranità hanno già versato nel passato troppo sangue

e non vogliamo che questo si ripeta per i nostri figli.

In ogni progetto politico deve esserci un qualcosa di utopico che in questo

caso dovrebbe essere rappresentato da un legame sempre più profondo fra i

singoli Stati , sacrificando elementi della propria sovranità nazionale , e

questo dovrà essere l’orizzonte a cui tendere , una fenice in cui la morte

europea dopo la fine della seconda guerra mondiale è stata seguita da una

resurrezione nel principio dell’unità nella diversità.

2 giugno 2020 Borroni Filippo