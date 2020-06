Come era prevedibile le riflessioni del dottor Filippo Borroni sui riflessi negativi, che la pandemia da virus a corona ha procurato e sta procurando sull’Unione europea, https://giornalemio.it/politica/europa-post-covid-19-nellutopia-dellunita-nella-diversita/ hanno scoperchiato la pentola sul perchè e sul per come quella realtà pensata ” a fin di bene, e per necessità” oltre mezzo secolo fa, non risolva i problemi degli Stati ma li complica. Tanto da alimentare sovranismi e reazioni di insofferenza e malcontento. E Agostino Mario Riccardo Turturro ha messo le mani nella piaga. Quella Banca centrale europea dalla rigida azione operativa nell’azione dei singoli Stati, diversi per cultura, tradizioni, impostazioni istituzionali e credibilità nell’area baltica, mediterranea o danubiana. Servirebbe fare un passo indietro senza tripli salti mortali con avvitamento in vasca, ma tenendo ben ferme la barra della navigazione su un felice slogan di memoria cavouriana che nel nostro caso diventa ” Libero Stato in libera Europa”. Ma con gli Stati che non sono liberi di emettere moneta. E gli effetti della divisa unica, l’euro, che ha finito con il raddoppiare costi e aggravare bilanci, ne sono il quadro di riferimento. Paradossalmente la fase ”pre euro” del ”serpente monetario” che consentiva la flessiilità di lire, fiorini, marchi, franchi,pesetas e dracme, sarebbe stata la soluzione migliore per tenere tutti dentro e con le diverse velocità, sensibilità e operatività compensative dei singoli Paesi…La Bce ha fatto cassa, si fa per dire, svuotando quella di alcuni Paesi, esclusa l’area rigorista:dalla Germania a quella Olanda che è diventata al pari dell’Irlanda quella zona franca ad alta defiscalizzazione per grandi gruppi italiani. Libero mercato? Di fatto è concorrenza sleale all’Interno dei Paesi dell’Unione, senza dimenticare quello che accade in quelli dell’Est che mantengono una ”flessibilità” da silenzio assenso politico ed economico. Turturro, che non nasconde il suo pessimismo su come non vadano tante cose, invita piuttosto a essere realisti e punta sulla difesa e valorizzazione delle identità. Per farla breve ”diversità” e ” peculiarità” sono una risorsa che arricchisce i Paesi e la stessa Unione Europea, che resta nel limbo del rigorismo della Bce e delle riforme che ”un dì verranno” . Cavour non sarebbe stato a guardare e avrebbe rotto gli indugi con la sua filosofia pragmatica . L’Europa, nonostante le scelte ‘calcolate” ma solidaristiche per contrastare la crisi da virus a corona, rischia di implodere. L’accentramento ”economico” e non solo non paga.



LE RIFLESSIONI DI TURTURRO

Caro Direttore,

a commento della Relazione Europa di Filippo Borroni, mi sono permesso di inviare queste mie sommesse considerazioni.

Innanzitutto, tutte le mie corde vibrano con i magnifici pensieri del caro Filippo Borroni, all’unisono e armonicamente. Così come egli è in armonia con gli ideali dei Padri Fondatori.

Tuttavia, di costoro mi par di udire i lamenti, dall’al di là, mentre osservano lo scempio attuale. Se mi fosse permesso di esprimere una critica (sempre e soltanto costruttiva!) al pur pregevolissimo documento, direi che difetta del nocciolo fondamentale dell’attuale contesa intraeuropea: la BCE.

“Tutto è giusto, tutto è perfetto”, tranne l’assurdo vincolo della Bce, che non permette ai Paesi membri di emettere moneta.

Se poteva avere un senso prima del Covid-19 (e anche allora, non tutti gli economisti erano concordi al riguardo), certamente ora non ce l’ha più!

Falliscono imprese. Sono ridotte alla fame intere famiglie, con i loro figli anche in età tenera. Questo è il momento di fare emissioni di banconote e titoli di Stato, subito: poi è troppo tardi! Ed eccoci alla sovranità monetaria! Almeno questa!

La gente disperata non può permettersi di aspettare il 2021, che l’Europa decida se e quanto erogare al nostro Paese. Per tutto il resto, lavoriamo pure, per gradi, alla integrazione culturale dei popoli europei. Ma sempre e solo ampliando le singole culture, mai ignorandole o, peggio, schiacciandole. Questo è il concetto della integrazione DEI POPOLI, non dei loro portafogli.

E’ bella la Tavola di Borroni, ma è accademica. E adesso invece è urgente rispondere alla domanda: CHE FARE ?

E nessuno osi parlare della inevitabile e conseguente (a due cifre!) inflazione, riduzione del PIL, crescita del debito pubblico.

In tempo di guerra sappiamo i numeri: il Pil del 1945 era circa metà (persino un po’ meno della metà) di quello del 1940, in Italia. Per non parlare delle cifre dell’inflazione in Germania, nel 1947. Ma al di sopra della generosità dei vincitori, con l’abbuono generoso di gran parte del debito di guerra tedesco, funzionò l’immissione di denaro fresco di conio, per rimettere in funzione il ciclo economico.

Come si vede, se ne è venuti fuori alla grande. Quello che conta è di salvare le vite dei cittadini. E pazienza se i Bolaffi (scusami, Giulio, è solo per fare un esempio!) si lamenteranno, dopo. (O, al contrario, faranno festa, proprio i Bolaffi). Questo non conta nulla.

Come vedi, caro Direttore, sono pragmatico e demofilo.

Se posso, aggiungerei pure che, nella Storia, ci sono idee vincenti, che restano nei secoli e sono sempre valide.

Una di queste è il Trattato di libera circolazione delle persone e delle merci. Ma Schengen non è una novità del XX secolo. Fu il genio di Cavour, centocinquant’anni prima, a lanciare l’idea e a realizzarla, sia pure con soli tre Stati e non gli attuali ventisette.

Questa è l’idea di Europa, bella, realistica e concreta. Libero Stato in libera Europa. Una comunità ECONOMICA, culturale, mercantile. In cui ogni Stato conservi cultura, tradizioni e folklore propri.

Ma l’idea di un’Europa delle banche, con la Bce madre padrona, è perdente.

Una comunità FINANZIARIA europea diventa, già sul nascere, un caso teratologico. Una mostruosità iniqua e pericolosa, sia per sé sia per gli altri Stati o conglomerati statuali che siano.

Come tutti coloro che, come età, stanno negli “anta”, ricordiamo l’euro trionfante, che sin dal primo anno partì male. Italia e Grecia ebbero subito un contraccolpo sui prezzi delle merci al dettaglio, su frutta e verdura e altre derrate alimentari. Che raddoppiarono, di fatto, il loro prezzo. Spagna, Portogallo e Francia furono, sia pure in misura minore e non uniforme, penalizzate anch’esse.

Un intervento di Mastropaolo tuonava: “Morire per Maastricht?” e dunque c’erano menti lucide, a sinistra come a destra, che vedevano “il re nudo” e lo dichiaravano.

Tuttavia, qualcuno esultava, perché l’euro consentiva all’ex marco tedesco una felice bilancia commerciale con l’estero. Sia ben chiaro che qui non si parla del cittadino tedesco, erede culturale di Goethe, bensì di qualche cianfruglione finanziario (che Freud avrebbe detto essersi arrestato, durante lo sviluppo, nella fase anale, come tutti gli spilorci. E che sarà cancellato dalla polvere del tempo, quindi non vi è bisogno di fare nomi destinati all’oblio.

E’ probabile che, in 800 0 forse 900 anni, si possa realizzare l’unione politica e militare europea, ma al prezzo di lacrime, sangue e umiliazioni di decine di generazioni di cittadini non tedeschi. E su questo, perfino su questo, non batterei banco.

Neppure per i francesi sarebbe una festa, nonostante il fatto che loro dispongano di un potenziale militare a livello mondiale. Da come protestano nelle strade, stanno male anche loro.

Bisogna smettere di sognare e guardare la realtà.

Chi di noi si sentirebbe di inseguire una utopia, sacrificando le vite di centinaia di milioni di persone, per decenni e per secoli? Ricorda l’utopia del comunismo sovietico, che in settant’anni ha gettato alle ortiche milioni di vite umane, e non soltanto sotto Stalin.

La vita è breve, un attimo fugace. Addolora sapere che oggi si spreca nell’unico modo di essere: consumatori, non persone. Non c’è più l’alternativa fra cittadini e sudditi. Oggi si è schiavi e ignari. Non si sa neppure di esserlo!

La Chiesa di Roma, tranne esigue frange illuminate, persino apicali, che però sono nettamente minoritarie e, alla lunga, avallano il gioco della stragrande maggioranza, come si comporta? Puntellando tutto ciò che alimenta lo strapotere psicopatologico e oscurantista di una cospicua parte dei cardinali e degli alti prelati. Per loro, l’Europa sta bene così. Più sofferenza c’è, più loro diventano potenti.

Non stiamo parlando del potere finanziario del Vaticano, né della sua chiacchieratissima banca, oggetto di pesanti indagini giudiziarie fermate tutte con un “non luogo a procedere”, perché de iure è uno Stato straniero in Patria. Non alludiamo al riciclaggio di denaro sporco a tassi usurari del 30% e oltre (fra briganti ci si intende!), ma al potere sottile sul cervello di masse ancora cospicue.

Se consideriamo lo stato presente delle cose, forse l’Ue permarrà, ma non c’è un filo di speranza per il futuro dei cittadini europei.

Fra i naturali egoismi umani e la patologica avidità delle banche, la ristrettezza mentale di parecchi personaggi politici, le tare psichiche di certi pretacci (alcuni confidano che sarebbe l’atteggiamento dei minori a spingerli a diventare pedofili [sic!]), e persino la nostra bella Istituzione, ormai priva di quell’influenza sociale che aveva al tempo di Cavour, non c’è da star sereni.

Certamente, sotto la cenere di tali mala tempora, battono cuori belli e generosi, menti davvero illuminate (e non solo nelle grandi città sedi delle università più prestigiose, ma nei luoghi apparentemente più improbabili, Montescaglioso oggi, come Tramutola ieri).

Ma che cosa possono fare, senza mezzi mediatici?

La religione, oppio dei popoli, perde terreno dinanzi alla TV, eroina e crack delle masse consumatrici.

Noi abbiamo una rivista con il nome prestigioso di un grande, ma la ricevono quattro gatti e non si sa neppure in quanti la leggano. Oltre al resto, non parla manco di economia politica e politica economica. Non potrebbe nemmeno.

Non ci mancava altro che questa pandemia, a peggiorar le cose. O forse a evidenziarle.

Per poterle cambiare. Chissà!

Un tfa a te e al carissimo Fr. Pietro Andrisani,

Agostino Mario Riccardo Turturro