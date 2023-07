Estate grassanese tra musica, sport, sagre e tanta allegria

Niente spese pazze, e del resto le poche risorse a disposizione vanno utilizzate con lungimiranza, mettendo a punto per concittadini, emigranti e turisti un programma di eventi estivi che incontri gusti e l’ interesse di tutti. A Grassano il sindaco Filippo Luberto, la giunta e le associazioni coinvolte nel cartellone dell’Estate Grassanese, hanno tirato fuori un cartellone di iniziative che comincia il prossimo 13 luglio, con ”La Merenda nell’Oliveta” in piazzale del Forno, e si concluderà il 3 settembre con la quinta edizione di Grassano in Wonderland a cura dell’Associazione Vox Populi Vox Dei. Naturalmente prendete nota degli eventi per visitare Grassano, meglio se in compagnia. Grassano vi attende.



☀️ESTATE GRASSANESE 2023 ☀️

Buongiorno amiche ed amici, ecco a voi la locandina ufficiale della programmazione estiva 2023 messa in campo dalla Amministrazione Comunale di Grassano.

Un calendario ricco di eventi, pensato per tutti: dai più piccoli ai più grandi, che vede al suo interno spettacoli musicali, di cabaret, sport, cultura, turismo e promozione del territorio.

L’ idea è quella di valorizzare al massimo la nostra Grassano, offrendo da metà Luglio sino ai primi di Settembre la possibilità a tutti i nostri concittadini ed a tutti i turisti di trascorrere pomeriggi e serate in spensieratezza ed allegria.

Un grazie all’assessore alla cultura Angela Daraio per l’ottimo lavoro svolto in collaborazione con tutta la squadra dell’ Amministrazione Comunale, un grazie ai dipendenti comunali e soprattutto un grazie alla PROLOCO Grassano ed a tutte le associazioni che hanno collaborato sia alla stesura che alla realizzazione degli eventi.

Buona estate a tutti noi!

Viva Grassano.

Il sindaco Filippo Luberto