Errori ed omissioni di Meloni

Ieri a Cagliari c’è stata la passerella dei leader dei partiti di centro destra nella manifestazione conclusiva della campagna elettorale per le elezioni regionali in Sardegna, che si svolgeranno questa domenica. Per sostenere il candidato Paolo Truzzu sono intervenuti dal palco Antonio Tajani per Forza Italia, Matteo Salvini per la Lega e la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Quest’ultima ha, ovviamente, esaltato quanto fatto dal governo e rivendicato una serie di risultati nei vari campi, dall’occupazione all’economia. Nei comizi e nelle interviste senza contraddittorio si può affermare qualsiasi cosa in modo che risulti alquanto credibile. Ma per fortuna dei cittadini e degli elettori non sempre questo giochino riesce a passarla liscia, come purtroppo spesso accade. Nello specifico il sito “Pagella politica“, come è nella sua cifra, ha “fatto le bucce” a quanto affermato dalla presidente del Consiglio dei ministri, esercitando quella pignoleria che dovrebbe essere -sempre- il sale del giornalismo. Così, è stato rilevato dall’autore dell’articolo Carlo Canepa, che Meloni nel suo discorso in Sardegna in almeno quattro dichiarazioni, ha commesso errori o ha omesso informazioni importanti. Quali? Eccole. 1) I record nel mondo del lavoro: «Attualmente l’Italia ha il suo record storico di tasso di occupazione, di numero di occupati, di contratti stabili, ed è un tasso di occupazione trainato soprattutto dalla crescita del lavoro femminile. Come ci siamo riusciti? Facile, abbiamo smesso di spendere i soldi dei cittadini per pagare chi non lavorava». Rispetto a tale affermazione è stato rilevato che, certo i dati Istat del dicembre 2023 in Italia (tasso di occupazione al 61,9%, oltre 23,7 milioni di occupati, di cui 15,7 milioni dipendenti con un contratto a tempo indeterminato) sono i più alti dal 2004 (ovvero da quando sono disponibili le serie storiche mensili), ma l’aumento non è certo iniziato a ottobre 2022, con l’insediamento del nuovo governo e la cancellazione del reddito di cittadinanza. Il trend di crescita degli occupati è iniziato ben prima, già nel 2021. Inoltre, Meloni sbaglia quando sostiene che l’aumento dell’occupazione sarebbe «trainato soprattutto dall’occupazione femminile» perchè, tra ottobre 2022 e dicembre 2023, se il numero di occupati è cresciuto del 2,3%, quello delle occupate è stato inferiore: il 2,1%. Nello stesso periodo di tempo, il tasso di occupazione maschile nella fascia di età 15-64 anni è passato dal 69,4% al 71%, con un aumento di 1,6 punti percentuali, mentre il tasso di occupazione femminile è salito di 1,1 punti percentuali, dal 51,7% al 52,8%. E, dulcis in fundo, “nonostante i miglioramenti degli ultimi tre anni, il tasso di occupazione italiano resta il più basso di tutta l’Unione europea“. Amen.

2) L’aumento del reddito delle famiglie: «L’Ocse ci dice che c’è stata una diminuzione dei redditi reali delle famiglie nella media dei Paesi Ocse dello 0,2 per cento […]. Ci sono solo due eccezioni: il Regno Unito, che aumenta dello 0,2 per cento, e l’Italia, nella quale il reddito delle famiglie aumenta dell’1,4 per cento». Meloni, anche in questo caso, omette di dire a quale periodo farebbe riferimento la crescita dei redditi rilevata dall’Ocse, facendo credere che l’aumento sia stato registrato da quando è in carica l’attuale governo, ma non è così. Secondo l’Ocse, nel terzo trimestre del 2023 – quindi tra agosto e settembre dell’anno scorso, prima dell’approvazione della nuova legge di Bilancio – il reddito disponibile delle famiglie in Italia è aumentato dell’1,4% rispetto ai tre mesi precedenti. Nei Paesi Ocse è sceso in media dello 0,2%. L’Italia non è l’unica eccezione in positivo con il Regno Unito ma, seppure con percentuali diverse, è cresciuto anche in altri Paesi come Danimarca, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. Ed inoltre, al di là del miglioramento registrato nei primi mesi del 2023, nel terzo trimestre del 2023 il livello del reddito disponibile delle famiglie in Italia era comunque più basso rispetto a quello del terzo trimestre del 2022. Ops.

3) L’andamento dello spread: «Lo spread è stabilmente sotto i 150 punti. Anche qui record». Ma anche qui Meloni non l’ha raccontata giusta. Infatti, non ha specificato il periodo di tempo a cui farebbe riferimento quello «stabilmente». E se dal 15 febbraio al 21 febbraio il valore dello spread è rimasto sotto i 150 punti base (una differenza dell’1,5 per cento tra il rendimento dei titoli italiani e quelli tedeschi), se si allarga lo sguardo all’intero periodo in cui è in carica il governo da lei presieduto, si vede che lo spread non è mai stato stabilmente intorno ai 150 punti base. E comunque, il valore raggiunto negli ultimi giorni non è un «record» in positivo, come rivendicato, perchè a febbraio 2021, quando è entrato in carica il governo Draghi, lo spread era sotto quota 100. Il migliore.

4) Infine, sul divieto sulla carne coltivata: «Oggi ci sono in Europa 14 nazioni europee che sostengono la nostra stessa tesi [sulla carne coltivata]». Certo, il governo italiano, insieme a quelli di Francia e Austria, ha presentato all’Ue un documento sulla carne coltivata, supportato anche da altri Stati membri ma….nello stesso non si difende affatto il divieto della commercializzazione introdotto in Italia, bensì una cosa ben diversa. Questi Stati hanno, infatti, chiesto all’Ue di approfondire una serie di questioni – etiche, economiche, ambientali e sociali – prima di autorizzare la commercializzazione della carne coltivata. Non proprio la stessa tesi di Lollobrigida. E questo è quanto!