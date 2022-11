Era ora…Toto Augusto coordinatore provinciale Fdi

Se ne era parlato nei mesi scorsi, poi la campagna elettorale per le politiche che ha portato Fratelli d’Italia a fare quasi cappotto con la elezioni di rappresentanti in Parlamento e finalmente Fratelli d’Italia ha un coordinatore provinciale. E la scelta è caduta su Augusto Toto, da sempre a destra, e senza scantonamenti, con una continuità di presenze in consiglio comunale e una parentesi in quello provinciale. Gli toccherà organizzare, consolidare quello che è stato avviato ed entrare nel cuore delle problematiche locali, pronto ad ascoltare, consigliare e decidere il da farsi. Da Toto si attende un cambio di passo e tanta concretezza. Del resto problemi e sfide sono lì davanti a Matera come a Policoro, a Grassano o Accettura nel partito e nella coalizione di centrodestra, reduce da ”scoppole” elettorali come quella al Comune di Matera e da fibrillazioni interne, con cambi di casacca, disimpegni e disillusioni. A Toto le sfide non spaventano, come ha fatto per tanti anni nello sport come in politica. Buon lavoro! Un passo alla volta.



AUGUSTO TOTO NOMINATO NEO COORDINATORE PROVINCIALE DI MATERA DI FRATELLI D’ITALIA

La leader di Fratelli d’Italia , Giorgia Meloni, ha nominato Augusto Toto coordinatore provinciale di Matera del partito. Ad annunciarlo il segretario regionale di FdI, Piergiorgio Quarto. “Toto persona seria e qualificata, da sempre al servizio del partito, da molti anni consigliere comunale si è distinto per il suo impegno nel sociale – spiega Quarto – tante le sue iniziative a favore della collettività,dei cittadini più deboli. Costituisce un importante punto di riferimento per coloro che hanno difficoltà a dialogare con le istituzioni o subiscono torti o danni dalle lungaggini burocratiche della pubblica amministrazione. I miei auguri più sinceri giungano con un importante auspicio, quello cioè di percorrere ancora insieme un lungo cammino di lavoro ricco di gioie e soddisfazioni per il bene di Fratelli d’Italia. Per lo stesso Toto si tratta di “una grande responsabilità rappresentare il primo partito in Italia nella provincia di Matera. Accolgo con piacere ed enorme soddisfazione la mia nomina e ringrazio Giorgia Meloni per la fiducia e la stima accordatami. Metterò a disposizione del partito tutto il mio impegno e la mia esperienza – ha aggiunto – sono pronto a rimboccarmi le maniche, ponendomi importanti obiettivi, in linea con gli ideali incarnati dal partito e con la principale volontà di creare una solida rete provinciale, aprendo già nei prossimi giorni un confronto con i rappresentanti del partito presenti nei Comuni della nostra Provincia , in modo da lavorare con riferimenti stabili e con una sinergia d’intenti. Sarà mia cura lavorare con grande impegno per costruire nella provincia di Matera un partito forte, coeso, unito, presente in tutto il territorio con Io scopo, di essere all’interno della coalizione di centro destra il partito che farà da traino per le future competizioni elettorali. A breve si procederà anche all’apertura della nuova sede provinciale con l’auspicio che possa diventare il luogo di una rinnovata partecipazione e adesione al progetto di crescita di Fratelli d’Italia sul nostro territorio” conclude Toto. Soddisfazione per la nomina è stata espressa dal deputato di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia, che augura “un buon lavoro al neo coordinatore provinciale”