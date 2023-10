Enzo Acito entra in Azione, con Calenda e Pittella.

“Ho scelto di aderire ad Azione perché credo nel progetto politico liberale e riformista portato avanti da Calenda, a livello nazionale, e da Pittella e Pessolano a livello locale“. E quanto dichiara Enzo Acito, già consigliere regionale di Forza Italia da cui non è stato particolarmente apprezzato, che aggiunge: “In Basilicata c’è bisogno di costruire un nuovo luogo politico in cui liberali, moderati, popolari e riformisti possano sentirsi pienamente rappresentati e lavorare concretamente alla soluzione dei tanti problemi che ogni giorno i lucani affrontano e che questa giunta regionale non ha saputo affrontare“. “Azione in Basilicata – sottolinea Acito – in questi anni ha dimostrato di essere realmente un partito aperto, libero, radicato e presente sui territori, moderno e con una classe dirigente che ha a cuore i destini dei lucani. Sono pronto a mettere a disposizione del partito e del nuovo progetto politico che vogliamo costruire, tutta la mia esperienza, le mie competenze, la mia passione civile e la serietà che non ho mai fatto mancare in questi anni e nel mio impegno nella giunta comunale di Matera e in Consiglio regionale“.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.