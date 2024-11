Enrico! Enrico! Dal film una lotta dimenticata e una verità scomoda

Quel film che fa riferimento all’ultimo segretario del più grande partito comunista di Occidente, il Pci guidato da Enrico Berlinguer, è una manifesto denuncia e di riflessione di occasioni mancate, ostacolate da fattori e forze interne ed esterne, che avrebbero potuto cambiare le sorti del Paese se….le sue intuizioni,la grande capacità critica e di sapere analizzare fatti e situazioni, si fossero realizzate in un progetto di alternativa popolare. E Francesco Calculli, che ha visto come tanti ” Berlinguer- La grande ambizione” non può che definirlo un film simbolo del Novecento, per aver riavvolto il nastro della storia evidenziando le tappe di un percorso fatto di verità, spesso scomode, e di tanta lucida ostinazione nel portare avanti l’ambizione di far lavorare insieme masse popolari di diversa ispirazione. Ma che si erano trovate in una battaglia comune ,nella Resistenza, per dar vita e costruire la Costituzione repubblicana e antifascista e 50 anni fa, negli anni Settanta, chiamati a difenderla dagli attacchi del terrorismo. Ma c’è dell’altro che ci riporta ai giorni nostri,purtroppo, e riguarda la questione morale. Evidenziata dallo stesso Berlinguer, e che continua a essere il cancro della democrazia, alimentato dai protagonismi e dalla ipocrisia populista. Una analisi premonitrice e una sfida, non raccolta, che ha portato a Tangentopoli, ai guasti di oggi a causa della scomparsa della politica di un tempo e dei partiti, luogo di partecipazione e confronto. L’alternativa? Non possono essere i social…e l’astensionismo crescente al voto sono la conferma di un malessere che continua. E allora è inevitabile la nostalgia, il rammarico per una stagione di fermenti, di coesione e di grandi ideali concentrati in un partito, il Pci, casa di tanti, e di una Sinistra che sognava il cambiamento. ”Il film di Segre – scrive Francesco Calculli- ci mostra magistralmente che quel partito di borgata, fabbriche e periferie era un partito di popolo, che anche quando non assomigliava a Berlinguer era orgoglioso di essere rappresentato da lui…” E quel milione e passa di compagne, compagni, di gente comune che lo salutavano commossi con il pugno chiuso per l’ultima volta ne è stato la conferma.



“BERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONE” : UN FILM SIMBOLO DEL NOVECENTO COMUNISTA . Di Francesco Calculli . Lo so, dopo averlo visto ” Berlinguer – La Grande Ambizione”, del regista Andrea Segre, può sembrare un film con una trama nostalgica da libro “Cuore” di Edmondo De Amicis, perché è una meravigliosa narrazione cinematografica del Novecento comunista, e che io ha fatto in tempo a vedere solo nella sua parabola discendente. Eppure l’emozionante racconto al centro di questo film è tutto vero perché il cinema è sintesi, ma è prima di tutto poesia. Sui discorsi di Berlinguer scorrono le immagini di folle oceaniche, film amatoriali e volti con una propensione al futuro a noi sconosciuta. Quella voce di Berlinguer, che gli presta « in immersione » , fin nel timbro sardo, il suo bravissimo interprete, Elio Germano, affronta la ricerca della felicità e la questione morale, ha la forza e l’autorevolezza di una Politica così lontana da quella che conosciamo oggi, da essere, per noi, toccante e dolorosa. Segre ha scritto la sceneggiatura della “Grande Ambizione” immaginando il film come un libro di storia seguendo le tappe delle battaglie politiche di Enrico Berlinguer nei cinque anni dal 1973 al 1978, in uno scenario storico contemporaneo sull’ orlo della guerra nucleare ( quello di oggi è uguale), in cui quelle battaglie dimenticate di Berlinguer oggi diventano, senza aggiungere nulla, un manuale pronto per l’uso , che stavolta parte dall’urgenza del presente per riportarci con occhi nuovi nel cuore turbinante del passato. Ma perché è stata « dimenticata », quella lotta? Risposta semplice e dritta: perchè era scomoda. Esattamente come oggi è scomoda , e per nulla facile , la resistenza dell’opposizione all’estrema destra che governa .



E poi come si vede nel film, quelle battaglie erano condotte da Berlinguer su tre diversi fronti. All’ esterno, contro il serio pericolo anche nel nostro Paese di un’ingerenza armata degli USA, dopo la tragica vicenda del golpe cileno e le campagne di diffamazione dei comunisti italiani come agenti di Mosca. Ma poi nel mondo comunista contro il PCUS di Breznev e i capi autoritari dei Paesi socialisti satelliti dell’ URSS , che si oppongono a Enrico Berlinguer, in quanto promotore del progetto politico-ideologico dell’eurocomunismo , e che smaniosi di preannunciare i fallimenti del capitalismo globale, rappresentavano una nuova generazione di tecnocrati professionisti post-rivoluzionari, del tutto incapaci di comprendere che il fatto nuovo politico di quegli anni erano i governi dei turbo liberisti Reagan e Thatcher. E anche oggi il fatto nuovo sono i governi dei nuovi turbo liberisti di inizio terzo millennio: Trump, Bolsonaro ,Orbàn, o chi volete voi. Quanto Berlinguer fosse percepito come una seria minaccia dai regimi del blocco sovietico, Andrea Segre non fa che renderlo ancora più evidente , e infatti il film inizia nel 1973, quando il segretario del PCI sfuggì a Sofia proprio a un attentato dei servizi segreti bulgari. Berlinguer invece aveva capito prima di tutti che il patto di Yalta era finito , che il « secolo breve» stava cambiando il mondo e lo aveva spiegato, al gruppo dirigente sovietico che lo voleva morto, e che deflagrerà con la fine della spinta propulsiva della Rivoluzione leninista del 1917. Sul piano della politica interna l’azione di Berlinguer con la proposta del compromesso storico, viene osteggiata dai notabili democristiani interessati solo a gestire il potere per il potere, e difatti, agli inizi del 1979 il segretario decide di uscire fuori dalla maggioranza che sosteneva il governo di Andreotti interrompendo la politica della solidarietà nazionale. Inoltre , nei confini della sinistra extraparlamentare, gli autonomi manifestano nelle piazze contro la politica di Berlinguer accusandolo di essere un traditore della rivoluzione e degli ideali marxisti/leninisti. Infine, persino nel PCI , quelle battaglie di Berlinguer avevano prodotto uno scontro con l’opposizione interna : i cosiddetti « miglioristi » e i tanti prestigiosi alleati che si unirono a loro. E così davanti al segretario , si salda un asse di opposizione che va da Napolitano a Cossutta , da Iotti a Pajetta.



Eppure il film di Andrea Segre riesce a restituire l’idea di Berlinguer che si mette ancora una volta in viaggio , alla ricerca di un nuovo radicamento sociale. Ha alle spalle l’enorme forza del popolo della sinistra , che ha riattivato , e che lo sorregge, insieme con l’amore e l’affetto della moglie Letizia e dei suoi quattro figli, nel momento più duro del rapimento e dell’assassinio da parte delle Brigate rosse di Aldo Moro , l’avversario democristiano poi diventato alleato fondamentale del segretario nel suo progetto politico che si proponeva di intensificare gli sforzi nella lotta contro la corruzione della classe politica italiana, e difendere la Costituzione e la vita democratica da attacchi eversivi e dagli assalti del terrorismo. La differenza tra i leader populisti del nazional – conservatorismo e i leader realmente popolari, in fondo , è tutta qui: i populisti di estrema destra per sedurre gli elettori devono camuffarsi, per provare a sembrare quello che nella realtà non sono . I secondi invece, i leader popolari come Enrico Berlinguer , diventano bandiere perché vengono percepiti come compagni di battaglia, maestri, amici, senza dover nascondere nulla di se stessi . Perché parlano con la loro faccia, senza maschere, ed entrano in connessione con tutti, senza dover fingere. Migliori, ogni volta che è possibile, perché consapevoli di dover rappresentare molti. Questi leader, rarissimi, diventano popolari perché riescono a convincere chi li ama che stanno dando la loro vita per renderli migliori. Questi leader talvolta si consumano nello sforzo . Questi leader vengono riconosciuti di notte e di giorno , nella buona e nella cattiva sorte, per il loro spessore , per quello che comunica il loro corpo anche quando non parlano , per il carisma che li anima , per la capacità di costruire una connessione sentimentale che nulla può infrangere. Ed è proprio questo il tema centrale e il significato profondo del film di Segre perché ci mostra magistralmente che quel partito di borgata, fabbriche e periferie era un partito di popolo, che anche quando non assomigliava a Berlinguer era orgoglioso di essere rappresentato da lui. Tuttavia, il film di Andrea Segre, non solo si sofferma troppo sulla narrazione della dimensione privata, domestica e familiare del segretario, ma fa, a mio avviso, soprattutto l’errore di marginalizzare il peso di quella che purtroppo sarà la sua ultima stagione politica degli anni ’80 che invece sarebbe stato un approfondimento estremamente coerente con il racconto di Enrico Berlinguer, uomo e politico.



Quel Berlinguer all’inizio degli anni Ottanta è profondamente interessato alla difesa della pace, alla lotta delle donne, al tema della sostenibilità ambientale e rompe con la tradizione industrialista del suo stesso partito. Quel Berlinguer non è, come è stato dipinto, solo l’uomo della questione morale, ma quello della questione sociale e proprio per questo, la sua ultima battaglia sarà quella del 1984, contro il decreto di San Valentino che tagliava la scala mobile e che era diventata una guerra contro Bettino Craxi. Al referendum abrogativo che si tenne il 9 e 10 giugno del 1985, vinse il « no » . La scala mobile per i lavoratori , orfani di Berlinguer, si fermò per sempre , e da allora l’Italia è precipitata all’ultimo posto in Europa per il valore dei salari. Tutti gli osservatori dell’epoca pensavano e scrissero che quella fosse la prima grande vittoria dell’era Craxi, era invece la prova generale , il primo successo, di un certo Silvio Berlusconi. L’ immagine che il regista Segre sceglie per la sequenza finale è quella catturata ai funerali di Berlinguer, da una cinepresa che sta su un elicottero e può inquadrare tutta la piazza , enorme , sterminata, piena fino a debordare , nelle strade, nelle vie laterali .



Poi lo sguardo del regista è vicino al feretro: ci sono in primo piano Pertini e Gorbaciov . Questa piazza piena di rosso, di bandiere rosse. Anche il grande schermo diventa tutto rosso. Titoli di coda . Enrico . Enrico . Un milione di Enrico! Enrico! Il popolo di Enrico saluta. Un milione. Non era mai accaduto prima, non potrà mai più accadere nella storia. Se non ci fossero queste immagini, questa enorme piazza, questa eccezionale manifestazione di passione civile che ci lega come un’ancora a questo tempo perduto, penseremmo davvero che non era possibile accadesse. Antonio Gramsci aveva scritto che :« Di solito si vede la lotta delle piccole ambizioni, legate a singoli fini privati, contro la grande ambizione, che è invece indissolubile dal bene collettivo ». La grande ambizione di Enrico Berlinguer di realizzare il socialismo nella democrazia è stata bruscamente interrotta dalla sua prematura scomparsa che avviene l ’11 giugno 1984 a seguito di un ictus che lo colpisce durante un comizio a Padova, e dal feroce assassinio il 9 maggio 1978, a Roma, di Aldo Moro, ad opera dei terroristi delle Brigate rosse. Esprimersi con fermezza, avendo come obiettivo il bene comune, consapevoli di rischiare in prima persona : questa è la prima lezione che ci lascia Berlinguer. E’ che quando sei all’opposizione devi dare battaglia, devi aguzzare l’ingegno, e devi faticare molto. Devi essere massa. Devi provare a essere popolo. Un altro modo , un modo più comodo, ancora non lo hanno inventato.