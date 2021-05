“L’esclusione di Pisticci dai comuni del litorale jonico coinvolti dal servizio ferroviario istituito per il periodo estivo rappresenta l’ennesimo schiaffo al territorio da parte della politica regionale.”

E’ quanto ha scritto Viviana Verri -prima cittadina di Pisticci- in un duro comunicato pubblicato sul suo profilo facebook che così prosegue:

“L’assessore Merra, impegnata a farsi selfie davanti alla Pista Mattei chiusa da anni (e certamente non prossima alla riapertura come si vorrebbe far credere) ha sempre costantemente ignorato tutte le richieste dell’Amministrazione comunale, finalizzate a discutere del futuro e dello sviluppo infrastrutturale del territorio.

Anche in questo caso nessuna interlocuzione è avvenuta con il Comune, che ha appreso con sconcerto dai giornali di questa ennesima dimostrazione del totale disinteresse del governo regionale per il nostro territorio.

Ne prendiamo atto ma non accetteremo passivamente.”

….sul tema è intervenuto il consigliere regionale del M5S Gianni Perrino che ha scritto:

“La Merra e i dispetti a quelle amministrazioni che non sono “amiche”: si chiarisca sull’esclusione di Pisticci tra le fermate ferroviarie della fascia ionica.”

Continuano a giungere segnali preoccupanti da parte di questa amministrazione regionale, che ormai sembra sempre più orientata a soddisfare gli interessi delle varie botteghe di partito.

Nella giornata di ieri, durante una conferenza stampa, l’evanescente Assessore Merra ha illustrato i contenuti del piano trasporti per la stagione estiva che è ormai alle porte.

Tre coppie di treni regionali torneranno a servire la costa ionica ed il metapontino, con arrivi e partenze anche a Nova Siri, Policoro e Scanzano Jonico; a Maratea faranno scalo il Frecciarossa Milano-Reggio Calabria e i Frecciargento Sibari-Bolzano e Roma-Reggio Calabria; in fine una coppia di bus, con possibilità di raddoppio, collegherà direttamente Maratea a Matera.

Salta palesemente agli occhi l’esclusione della fermata di Pisticci Scalo nell’elenco di quelle previste sull’arco ionico. Un’esclusione che giustifica la delusione espressa dal Sindaco di Pisticci, Viviana Verri, che ha denunciato l’assoluta mancanza di alcun tipo di riscontro alle richieste di interlocuzione con la Regione per la definizione del piano.

Eppure qualche giorno fa, la strana coppia Zullino – Merra, era stata avvistata sulla pista “Mattei” per non meglio precisati sopralluoghi utili per lanciare i soliti annunci elettorali.

Ritornano in mente le dichiarazioni che spesso vengono fatte da esponenti della maggioranza secondo le quali le opposizioni, in quanto tali, non hanno diritto di esporre critiche e suggerimenti all’azione del governo regionale.

Secondo i novelli statisti bisogna accettare tutto da coloro che hanno avuto il legittimo mandato da parte dei cittadini. Senza fiatare, anche se si tratta di veri e propri “pacchi”.

Guardando all’elenco delle fermate sulla costa ionica è evidente che si tratta di amministrazioni amiche o di bacini elettorali di qualche esponente di maggioranza. Inoltre la stessa Merra non ha dimenticato di ringraziare il sindaco di Bernalda, fulminato sulla via di Giussano, per la collaborazione istituzionale.

La Merra farebbe bene a chiarire immediatamente questa scelta. Lo deve agli abitanti di Pisticci, lo deve ad un territorio che ha ottenuto la bandiera blu per il terzo anno consecutivo. Si cerchi di mettere un freno a questo modo becero di intendere la politica e si eviti di alimentare la logica dei figli e figliastri.”

….e ci sono anche il consigliere regionale Luca Braia di Italia Viva e Mario Petracca Coordinatore cittadino Italia Viva Pisticci a chiedere di

“inserire Pisticci tra fermate ferroviarie costa ionica“

“Chiediamo ufficialmente l’immediato l’inserimento della stazione di Marconia nelle corse ferroviarie annunciate ieri dall’assessore Merra. Sono state considerate Metaponto, Scanzano, Policoro e Nova Siri saltando a piè pari praticamente solo Marconia.

Sosteniamo le rivendicazioni del sindaco Viviana Verri e siamo al suo fianco in questa battaglia. Pronti a livello regionale a presentare una interrogazione urgente se non perverranno motivazioni e cambio di rotta con l’inserimento della stazione.

La costa ionica è una. La valorizzazione della fruibilità dei luoghi del nostro mare e dei trasporti che servono, oggi più che mai, per raggiungere ognuno dei luoghi dei 7 km meravigliosi che abbiamo, tra l’altro bandiera blu e in attesa della ripresa turistica deve essere univoca e non discriminante per i Comuni che la compongono.

Pisticci esclusa dai comuni coinvolti dal servizio ferroviario estivo è un danno alla ricettività che è tra le più sviluppate dell’intero metapontino, accogliendo tantissimi turisti in estate e non solo. Gli esponenti del centro destra regionali e locali dovrebbero sempre ragionare e operare comunque nell’interesse di tutti i cittadini e cittadine non solo di una parte. Le fermate ferroviarie, pertanto, non devono avere colore politico.”