Emiliano a Matera con Cifarelli per la pace a Gaza

Una scelta e una decisione non casuali visto che la Regione Puglia ha interrotto i rapporti con Israele, per dare un segnale concreto contro il massacro quotidiano di civili ( 25.000 i bambini palestinesi morti) nella striscia di Gaza anche durante i rifornimenti di cibo. Michele Emiliano insieme al candidato allo schieramento dei riformisti ,Roberto Cifarelli, avrà vari momenti di riflessione sul tema della pace e di incontro con la città, come riportato nel programma diffuso dal candidato sindaco di Matera.



COMUNICATO STAMPA

Cifarelli: Michele Emiliano a Matera il 5 giugno. Insieme per fermare la strage di innocenti a Gaza, per la pace, la giustizia e la dignità dei popoli

Domani, giovedì 5 giugno alle ore 12.00, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sarà a Matera per portare il suo sostegno alla nostra battaglia per una città più giusta, più inclusiva, più umana.

La sua presenza è particolarmente importante in considerazione della iniziativa che abbiamo assunto nel Consiglio Regionale della Basilicata con la presentazione di una mozione che condanna apertamente la condotta disumana e criminale del governo e dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza, chiedendo il cessate il fuoco immediato e nel frattempo la sospensione di ogni cooperazione e scambio commerciale con lo Stato di Israele.

Matera deve far sentire la sua voce di fronte alla morte per fame e per sete di bambini donne e anziani, alla distruzione di ospedali, alla sofferenza inflitta ad un intero popolo. Anche la nostra Regione ha il dovere di far sentire la propria voce, e questa voce deve essere chiara: dalla parte della vita, della giustizia, della pace.

Con Michele Emiliano, che si è fatto interprete dei sentimenti di condanna dello sterminio dei civili palestinesi a Gaza attraverso l’invito alle strutture regionali pugliesi ad interrompere ogni rapporto di qualunque natura con i rappresentanti istituzionali del Governo israeliano, e con la rete delle amministrazioni del Sud che difendono i diritti umani e credono nella forza della democrazia, costruiremo una frontiera contro le guerre, la violenza e i soprusi. Matera, “città della pace” “Capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026” è una città che non tace di fronte ai drammi provocati dalle guerre.

Nel corso della visita del Presidente Emiliano ci sarà una cerimonia di commemorazione dei bambini di Gaza: un momento di riflessione e testimonianza civile.



Programma della visita del Presidente Michele Emiliano a Matera

5 giugno 2025

Ore 12:00 – arrivo a Matera e accoglienza ufficiale al comitato di Roberto Cifarelli – Via Nazionale n. 6

Ore 12.30 raduno presso i giardini – Piazzetta Spine Bianche per la cerimonia di commemorazione dei bambini di Gaza: un momento di riflessione e testimonianza civile.

Ore 13:30 – Passeggiata nel centro di Matera

Incontro informale con cittadini, esercenti e rappresentanti della comunità locale.

Ore 14:15 – Visita a un panificio storico della città

Consegna simbolica di un pezzo di pane da 5 kg, segno di ospitalità, tradizione e solidarietà.

Ore 15:30 – Visita presso la fabbrica del Carro

Matera, 4 giugno 2025