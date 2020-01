“Sento la nostalgia di un passato…..” è l’incipit della più nota canzone del carnet di liscio dei Casadei e sicuramente, oggi più che mai, il rammarico di quella sinistra che domenica rischia di vedersi sfilare -il suo estremo baluardo- l’Emilia-Romagna dalla Lega. E chi l’avrebbe mai detto sino a qualche anno fa? Sarebbe stata una bestemmia solo a pensarlo.

Ma è l’esito ineluttabile di un degrado di quella tradizione politica che l’aveva fatta diventare terra all’avanguardia del Paese e per molti servizi perfino presa a modello oltre frontiera.

Un degrado culturale prima che politico, con tutti quei passaggi possibili ed immaginabili consumati dal PCI-PDS-DS-PD fatti giusto per la sopravvivenza del ceto politico e per nulla tesi a rinnovare e rafforzare una cultura politica che aveva radici forti e salde. La depauperazione di un capitale e un degrado già ampiamente consumatosi nel Paese e che aspetta ora di completarsi nelle ultime (presunte) roccaforti rimaste, in primis proprio l’Emilia-Romagna e poi la Toscana.

Eppure il segnale di un distacco profondo da quel popolo che veniva da lontano (…ed ambiva orgogliosamente ad andare lontano) in questa regione si è avuto forte e chiaro già alle ultime elezioni regionali, con oltre il 60% di elettori che hanno disertato le urne (votò solo il 37,71%).

Certo Bonaccini allora ce la fece…. ma con il rotto della cuffia. Che è poi quello che si augura di fare anche ora.

Ma questa volta, se ce la dovesse fare ancora, dovrà dire solo grazie a quell’incredibile ed imprevisto fenomeno che provvidenzialmente è emerso proprio dalla diffusa insofferenza nei confronti della sinistra odierna e collaterali.

Queste “sardine”, apparse improvvisamente dal nulla, sono l’esplosione di quel senso di frustrazione per l’incapacità di chi avrebbe dovuto tenere testa all’onda nera dell’odio salviniano e non ne è stato capace. Una profonda e diffusa determinazione di non darla vinta a questo novello Attila, senza opporvisi fisicamente, sebbene pacificamente e con un registro che si colloca esattamente all’opposto del suo linguaggio bellicoso.

Ed ecco allora le piazze riempirsi con vivacità, entusiasmo e fantasia di un popolo (sino a quel momento invisibile) determinato a fare da contraltare alla deriva che sembrava consegnare tutti gli spazi fisici e una narrazione propagandistica vincente della peggiore destra apparsa negli ultimi decenni.

E’ stato l’imprevisto che ha buttato sabbia negli ingranaggi della macchina da guerra della “bestia” salviniana, ma che non è dato sapere se sarà sufficiente a far perdere la guerra campale che il “Capitano” ha eletto come “madre di tutte le guerre” per i suoi progetti futuri.

A lui dell’Emilia-Romagna non gli interessa nulla, è chiaro (la stessa povera Borgonzoni è come se non ci fosse). La vittoria in questa regione gli serve solo come ultimo trampolino, il più alto. Per dimostrare che lui è per davvero il più forte, provocare sconcerto ulteriore negli avversari, determinare una crisi di governo, per altro facilmente ottenibile da una maggioranza già ora in piena crisi di nervi. Ed andare al voto nazionale in modo trionfante….

Ma, e sottolineo, ma….se non dovesse andare così?

E se proprio a causa di queste maledette sardine si fosse diffusa la voglia di tornare al seggio da parte di quei tanti disillusi ritiratisi in quella enorme sacca dell’astensione? E non certo per amor di Bonaccini, ma per non essere corresponsabili della consegna della loro regione proprio a lui, il citofonista pazzo?

Se così fosse, sarebbe una batosta epocale per lui che oramai pregusta di ottenere quei “pieni poteri” tanto agognati. Ed anche l’inizio del suo declino, avendo già toccato oramai l’apice della sua parabola.

Una cosa è certa (anche alla luce delle vicende interne del M5S e dello stesso PD) dopo il voto di domenica nulla sarà come prima. Esso sarà necessariamente uno spartiacque che obbligherà tutti gli attori in campo ad un restyling.

Indipendentemente da quale sarà l’esito per PD e M5S.

Perchè anche se Bonaccini dovesse svangarla, è evidente che il suo partito di riferimento-il PD- sarà chiamato ad una profonda trasformazione, a scegliere se essere carne o pesce (cosa che non si è mai capita fino ad ora). Stessa cosa per il M5S che, sebbene sia già scritto nelle cose che bene non gli andrà, è in evidente crisi di identità e appeal per cui è chiamato anch’esso a ridefinire un orizzonte politico-culturale meno vago e una struttura organizzativa sul territorio. (M5S che potrebbe, in un ultimo sussulto di lucidità, qui ricorrere al voto disgiunto per evitare la vittoria di Salvini.)

Mentre per la Lega e il centrodestra il risultato non è -ovviamente- indifferente, così come abbiamo già detto prima. Una vittoria aprirebbe una prateria sterminata con Salvini leader consacrato ancor di più. Mentre una sua sconfitta in Emilia Romagna (che una vittoria in Calabria non compenserebbe assolutamente) riaprirebbe pericolosamente (per lui) i giochi collegati alle sue aspirazioni.

Solo poche ore ancora per capire cosa ci riserva il futuro…..

E chi potrà cantare festante “Emilia-Romagna mia…..senza di te non si può star!”