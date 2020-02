Sul teatro della vita c’è la Basilicata che da un trentennio buono è alle prese con lo stillicidio continuo di uno spopolamento che alimenta il degrado del territorio, lo svuotamento di funzioni e servizi e l’invecchiamento della popolazione. Chiacchiere tante, tra convegnistica da diporto, allarme continui con i report di osservatori statistici di diversa produzione e ipocrite lacrime di coccodrillo sulla fuga di cervelli ma anche di braccia che vanno ad arricchire le economie di altre realtà. La riflessione, che meriterebbe una trasposizione teatrale, di Pasquale Tucciariello sulla posizione ‘’conflittuale’’ e non solo sentimentale, di due giovani sulla scelta ‘’inevitabile’’ da fare è un invito a guardarsi dentro e fuori. L’ Erasmus porta a fare esperienze e a respirare un’altra aria di prosperità ma anche di sacrifici e a staccarsi dalle natie radici…Ma c’è anche l’arte dei padri “l’àrt r’ tàt’ è mezzà ‘mbaràt” che è tanta parte della nostra storia e vita. L’interrogativo resta per quello che si poteva fare, per il tempo perso con i tanti tavoli e tavolate su un ‘’Patto per la Basilicata’’ per il lavoro e per il territorio. Chiacchiere e futuro verso le aree metropolitane. La logica dei numeri ci penalizza. Ma un giovane, uno dei tanti, quello della generazione dei tablet e dei trolley resta in stazione con un biglietto in mano a chiedersi e a chiedere ‘’ Che faccio? Che dite? Vado via?’’. Sono corde spezzate. Ormai tante, troppe di una Basilicata fuori tempo.



Corde spezzate

(Una stazione ferroviaria, un giovane, una valigia al lato, una mano nella tasca, sfila un foglietto, legge).

Voce femminile fuori campo, legge solo “Amore mio, tu vai via?”

“Amore mio, tu vai via? Via dove, al nord, oltre l’Italia, dove? E per fare cosa? Il lavoro, qui non lo trovi, quale lavoro, ciò per cui hai studiato, studiato per realizzare il tuo sogno? Si, il tuo sogno, professore nei licei, straordinariamente affascinato dal tuo professore di riferimento. Come parlava bene il tuo prof., tu mi dicevi, e come ti consigliava bene. Ma tu niente, dicevi che le sue erano tutte stronzate, eppure ne eri attratto, di lui mi parlavi con entusiasmo, per la sua capacità di ascoltarvi e di capirvi, ma di farvi studiare non solo le sue discipline ma tutte tutte, e tutte bene bene. Diceva che lo studio nella scuola superiore va fatto al top, in cima sempre più in alto, al meglio possibile anche come preparazione di base per affrontare l’università, senza distrazioni. E anche in università nessuna distrazione, lui consigliava: ci sono cose che attraggono e ti tengono legato a un mondo di appartenenza, ci sono cose che distraggono e ti allontanano dal tuo mondo per assaporarne altre, proprio come l’Erasmus. Te ne ricordi, amore mio? Io non ero d’accordo con te per quel tuo progetto di formazione a Francoforte, in Germania, quasi un anno con l’Erasmus, acronimo di European Community Action Scheme for the Mobility of University Students, quel programma di “mobilità studentesca” creato nel 1987 dall’Unione Europea. Già, la “mobilità studentesca” che ti muove, lasci un posto vai in un altro anche se temporaneo, lasci il tuo mondo di appartenenza e ti trasferisci per un anno in un altro mondo che non ti appartiene, anzi ti lusinga, ti affascina, sei libero, mi dicevi, finalmente libero e autonomo, ti danno un tot per vivere e per mantenerti senza dipendere dai tuoi. Le sirene di Ulisse, te le ricordi, con quel loro canto ammaliatore stregato? Se non si fosse fatto legare a corde strette, le sirene lo avrebbero condotto a rovina certa. Odissea di Omero, amore mio, libro XII, come raccontato da Ulisse: “Così cantavano modulando la voce bellissima, e allora il mio cuore voleva sentire, e imponevo ai compagni di sciogliermi, coi sopraccigli accennando; ma essi a corpo perduto remavano. E subito alzandosi Perimede ed Euriloco nuovi nodi legavano e ancora più mi stringevano. Quando alla fine le sorpassammo, e ormai né la voce più delle Sirene udivamo, né il canto, in fretta la cera si tolsero i miei fedeli compagni, e dalle corde mi sciolsero”.

Amore mio, ora vai via? Le mie corde, quelle dei tuoi, gli altri affetti, i luoghi dei nostri segreti, dove tu mi portavi a fare l’amore oltre le siepi che ci ferivano e i rovi laceranti, e poi pane e mortadella al chiaro di luna coi ranocchi tra i giunchigli, e ancora ore e ore di studio insieme al liceo che sarebbero serviti a dare forma alla nostra mente, ore e ore su matematica, fisica, chimica, biologia, letteratura, greco e latino, filosofia e storia le tue preferite, quanto tempo insieme noi due, amore eterno, noi due insieme legati nei nostri mondi di appartenenza, i nostri racconti, spesso un intercalare dialettale inserito a dare colore al nostro mondo, dialetto come segno distintivo di appartenenza. Il nostro dialetto. Spesso non riesci a tradurlo mai abbastanza correttamente nella sua straordinaria portata semantica, la lingua italiana non riesce a cogliere il suo significato più autentico, ogni termine dialettale racconta un mondo interiore, il suo spirito, il suo sentire, è ciò che il popolo sente. Il dialetto è la religione più interna del popolo che lo parla. E a te in particolare piace parlarlo. O ti piaceva? Legami o legacci i nostri quasi fossero stringhe utili solo per scarpe?

Ma tutto questo non dà pane. Ne hai davvero certezza? E cosa dà il pane, 800 euro al mese altrove per un lavoro a mezzo tempo, poi se ne vedrà per uno più duraturo e meglio remunerato! La tua laurea in Basilicata vale di più. Ma io rinuncio a convincerti, oramai il biglietto l’hai fatto e mentre mi leggi sicuramente sarai già in viaggio. Rinuncio a convincerti. Offeso perché non sono venuta a vederti partire avendo io preferito farti consegnare questa lettera di addio? Certo, addio non arrivederci amore mio. Sicuramente le mie corde non erano buone, tu le hai potute spezzare.

Hai voluto rompere col tuo mondo, il nostro mondo, perché chi ci governa ha impegnato il suo tempo per clientele e lavoro improduttivo anziché studiare, pianificare, progettare, inventare, fare ogni sforzo per creare lavoro utilizzando i fondi disponibili per la crescita, per rendere attrattivo il nostro territorio, per creare sviluppo. Certo, hai ragione da vendere. Chi ci ha governato finora ha riempito di impiegati la regione e le province e gli ospedali e le altre strutture, e poi regalato soldi per posizioni organizzative, e altri soldi ai dirigenti, e soldi per progetti-obiettivo, e privilegi per gli amici degli amici e per i compagni dei compagni, e accrescere burocrazia a burocrazia. Anche aprire una StartUp è privilegio per pochi. E’ tutto vero. Hanno bruciato risorse importanti destinate alla crescita. Mondo solidale e mondo ideale lacerati e frantumati per qualche manciata di voti. E di soldi.

Ma intanto tu scappi. E rinunci. Rinunci a inventarti un lavoro anche legato ai tuoi studi. Ricordi cosa abbiamo appreso in merito all’orientamento? La scelta universitaria sia ragionata e sappia guardare alla passione e al lavoro, due ambiti strettamente legati. Io l’ho fatto, occhi rivolti anche all’attività della famiglia “l’àrt r’ tàt’ è mezzà ‘mbaràt”. E ora metto dentro all’attività le capacità scientifiche maturate in anni di studio. Tu puoi fare altrettanto, anzi avresti potuto fare altrettanto. Con le tue straordinarie capacità di inventiva e di ingegno derivanti da applicazioni e ricerca nei vari campi dei saperi puoi costruire il tuo futuro lavorativo creando dal basso ciò che potrà diventare alto, individuando ciò che non è presente nel territorio o migliorando l’esistente. Le attività economiche presenti hanno bisogno di energie giovani e sostenute da studio, da metodo, da applicazione, da costanza, da volontà di cambiamento. I nostri studi non sono inutili, essi hanno dato forma alla mente. Trasferirli in ambiti anche diversi si deve. E si può. C’è molto da fare, qui, anziché scappare, c’è molto terreno economico da lavorare. Qui la famiglia e gli affetti, qui il territorio da migliorare, gli amici da consolidare, l’economia da indirizzare, i progetti da individuare, le risorse da utilizzare, il dialetto da non dimenticare. Qui l’appartenenza e le radici, questa la nostra storia, è qui la nostra carta di identità. E qui l’amore. Hai detto niente!

Tu vai via? Amore mio non mi chiamare, e togli il mio numero dal cellulare. Appena io ti saprò in treno, tolgo ogni cosa di te. Non solo non ti seguirò in Germania, a Francoforte, sirena ammaliatrice, voce stregata, voce assassina per tua complicità, l’Erasmus per te non lo volevo, me lo sentivo. Non ti seguirò. Vivrò a lungo di te, quanto non so. Vivrò di te e del nostro tempo, dei nostri rifugi segreti, dei sorrisi e delle complicità. Sei la mia appartenenza, il mio passato, sei stata la mia speranza. Amore mio, a corde frantumate, tu non sei il mio futuro”.

(Il giovane rimane perplesso con la lettera tra le mani per qualche attimo, si rivolge al pubblico).

Il mio cuore è a pezzi. Che faccio, parto, resto, che faccio… e voi che dite, pubblico, vado via? Il treno arriva, ho poco tempo. Dicono: partire è un po’ morire. Fate presto il treno arriva. Resto? Ditemi qualcosa. Voi che dite?

Pasquale Tucciariello