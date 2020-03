Lo ricordiamo oggi 7 marzo 2020 in occasione dell’80° anniversario della nascita e a tre anni, il 1 agosto del 2017, dalla scomparsa. Emanuele Cardinale, parlamentare dell’ex Pci, si distinse – https://giornalemio.it/politica/caro-compagno-emanuele-esempio-di-rigore-morale-e-passione-civica/ – per coerenza, impegno morale e politico su vari temi dai rioni Sassi, per il quale fu co firmatario per la legge speciale, al rilancio dell’area industriale della Valbasento come riporta – tra gli altri – il corposo curriculum di una vita spesa per Matera, la Basilicata, il Mezzogiorno. Matera non deve dimenticare esperienze, identità di quanti hanno contribuito, aldilà delle sponde di appartenenza, a farne un esempio di buone pratiche di ”riscatto” sociale ed economico. E i parenti di Emanuele Cardinale, molto opportunamente, hanno deciso di investire il sindaco Raffaele De Ruggieri, l’Amministrazione comunale -nei tempi e nei modi che riterrà opportuni- per ricordarne l’operato, magari dedicandogli una strada, una piazza o altro luogo simbolo del suo impegno. Percorso avviato con l’auspicio che si avvii, di pari passo, anche un recupero con relativa valorizzazione di quanto prodotto dall’ex parlamentare. Invito esteso a tutti a quanti credono ancora nella buona politica e negli ideali che l’hanno sostenuta. Era la prima Repubblica e c’erano i partiti. Cardinale ci credeva e si impegnava nel partito comunista fondato da Antonio Gramsci, fedele alla linea e con il pieno rispetto delle regole. E poi c’era un Enrico Berlinguer che sulla questione morale fu lungimirante…ma rimanendo inascoltato.

Il curriculum di Emanuele Cardinale

Emanuele Cardinale nasce a Matera il 7/3/1940 da Eustachio Cardinale e Scalcione Maria Nicola, quarto figlio di una famiglia numerosa di 9 figli tutti viventi. Da bambino visse un periodo caratterizzato dai fatti di guerra del fascismo e della liberazione.

Nel 1959 consegue la maturità classica frequentando il liceo E.Duni di Matera.

Nel 1967 si laurea in ingegneria meccanica presso l’università di Bologna e nel frattempo insegna presso una scuola pubblica di Bologna.

Coniugato, senza prole, per cui i suoi affetti si rivolgono soprattutto ai suoi numerosi nipoti.

Nel 1968 dirigente Eni presso L’Anic spa di Pisticci (Mt) e successivamente Direttore della società Manifattura Val basento Spa di Ferrandina (Mt).

Iscritto al PCI sin dagli anni universitari a Bologna e successivamente a Matera.

Nel 1983 il PCI lo candidò alla Camera dei Deputati e il 12 luglio 1983 venne eletto deputato nella IX Legislatura della Repubblica Italiana. Alla camera dei deputati fu iscritto al gruppo dei parlamentari del partito comunista e dal 12 luglio 1983 fino all’1luglio 1987 fu componente della XII Commissione Industria e Commercio.

Tra le proposte di legge presentate come primo firmatario si possono annoverare:

– Programma triennale straordinario per il recupero dei Sassi di Matera presentato il 7/6/1984

– Istituzione del fondo speciale rotativo per le agevolazioni nella ripresa produttiva di imprese commerciali, artigiane, industriali turistiche e della pesca distrutte o danneggiate da calamità naturali.

Proposte di legge presentate come cofirmatario:

– finanziamento, conservazione e recupero dei Rioni Sassi di Matera convertito poi in legge 11/11/1986 n.771;

– legge quadro in materia di cave e torbiere;

– disciplina dell’attività di agente e di rappresentante di commercio;

– disciplina della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e integrazioni e modifiche alla legge 11/1/57 n.6 ed alla legge 21/7/67 n.613 concernenti la ricerca di idrocarburi in mare;

– riforma delle camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura;

– norme per la liquidazione della Gepi Spa e nuova disciplina dell’intervento pubblico per il risanamento di aziende industriali in crisi;

– nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

– riforma della Cassa per il Credito alle imprese artigiane;

– legge quadro per l’artigianato;

– norme volte a razionalizzare sui redditi da capitale unificare le aliquote d’imposta e disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati sui valori mobiliari;

– istituzione del fondo nazionale per la promozione e lo sviluppo del settore commerciale;

– riconoscimento delle anzianità pregresse ai dipendenti della pubblica amministrazione assunti in forza della legge 1/6/77 n.485;

– riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici religiosi o sindacali;

– norme concernenti l’esercizio di distributori di carburanti;

– norme per la ricostituzione su base rappresentative degli organi di amministrazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

– istituzione del Parco Nazionale del Pollino;

– norme volte a razionalizzare l’imposizione sui redditi di capitale riformare la tassazione sui contratti di borsa su titoli e valori, ridurre le aliquote dell’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, riformare la scala delle aliquote e la struttura delle detrazioni d’imposta sul reddito delle persone fisiche per il 1987 e 1988;

– norme relative al contenuto di piombo nelle benzine per i motori ad accensione comandata destinato alla propulsione degli autoveicoli;

– nuove norme per la ricostruzione e la rinascita dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dal terremoto;

– misure per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno;

– istituzione dell’Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell’innovazione alle piccole e medie imprese e all’artigianato;

– misure per favorire la formazione e lo sviluppo di imprese innovative e disciplina delle società finanziarie per l’innovazione;

– norme sul personale convenzionato ai sensi dell’art.60 della Legge 14/5 1981 n.219 presso i comuni e le comunità montane della Basilicata e della Campania;

– riorganizzazione dell’amministrazione dei prezzi;

– interventi nel settore commerciale al dettaglio e norme quadro per il commercio all’ingrosso;

– modificazioni alla disciplina del credito agevolato all’industria;

– istituzione a Matera di una sezione distaccata della corte d’appello di Potenza e del tribunale dei minorenni;

– misure per promuovere la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo delle produzioni avanzate nell’industria;

– norme per l’istituzione e la disciplina della valutazione dell’impatto ambientale;

– norme per la prevenzione, il controllo e la riduzione dell’inquinamento atmosferico provocato da impianti industriali;

– istituzione del servizio proprietà industriale e brevetti;

– convocazione della seconda Conferenza Nazionale dell’Energia;

– norme volte a perequare la struttura dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ridurre l’incidenza delle aliquote, semplificare la gestione amministrativa dell’imposta e razionalizzare l’imposizione sui redditi da capitale;

– misure urgenti per la graduazione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e nuove norme per la durata dei contratti di locazione;

– istituzione del Fondo Regionale per l’attuazione della legge quadro per l’artigianato;

– interventi per sostenere l’innovazione nelle piccole e medie imprese e nell’artigianato e per favorire l’espansione della base produttiva;

– riordino contributivo, istituzione di un contributo sul valore aggiunto delle imprese industriali e riforma della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Il 9/7/87 Emanuele Cardinale fu eletto senatore per la X legislatura nelle liste del PCI e dal 12/febbraio1991 il gruppo assume la denominazione di comunista-PDS. In qualità di membro della X commissione permanente industria, commercio e turismo la sua attività legislativa in assemblea si può così sintetizzare

– conversione in legge del Decreto legge 15/02/ 1984 n. 10 recanti misure urgenti in materia di tariffe dei prezzi amministrativi e di contingenza;

– conversione in legge del decreto legge 17/4/1984 n.70 concernente misure urgenti in materia di tariffe di prezzi amministrati.

Interrogazioni con risposta scritta:

– per sollecitare la costituzione della società consortile Metapontum-agrobios tra la Cori Spa, società dell’ENI e la regione Basilicata per sollecitare inoltre l’apertura di un centro di ricerca e sperimentazione agrobiologica a Pantanello nel metapontino ( Mt):

– sui motivi che hanno portato la società Anic ad appaltare per conto dell’Enichimica secondaria i lavori di costruzione dell’impianto di produzione di resine epossidiche ad imprese operanti fuori zona;

– per l’assegnazione di ulteriori commesse alla Ferrosud di Matera anche al fine di impedire la messa in cassa integrazione di numerosi dipendenti dell’azienda;

– sulla decisione del consiglio di amministrazione della chimica di Ferrandina del gruppo ENI di mettere in liquidazione la società;

– per la ripresa delle trattative avviate tra le organizzazioni sindacali, l’enichimica, L’anicfibre, l’asap per il riassetto degli impianti chimici della valbasento;

– sulla veridicità della notizia secondo la quale la commissione CEE avrebbe avviato un procedimento contro il governo italiano per i finanziamenti concessi all’anicfibre ai fini della ristrutturazione di alcuni comparti produttivi;

– per un intervento volto ad arginare la recrudescenza della criminalità in provincia di Matera con particolare riferimento alla zona del metapontino;

– per un intervento presso la Pirelli al fine di assicurare la presentazione di un piano che consenta il rientro del personale in cassa integrazione guadagni e che promuova il rilancio degli stabilimenti del sud;

– per l’istituzione in Basilicata di una sede territoriale dell’ispettorato centrale per la prevenzione delle frodi alimentari.

Dal 23/10/1987 al 22/aprile 1992 fu segretario di commissione d’inchiesta in seguito al terremoto in Basilicata e in Campania. Fu membro parlamentare ristrutturazione e riconversione industriale per i programmi delle partecipazioni statali.

Il presente curriculum è stato redatto dai fratelli riconoscenti dell’opera svolta per la propria città.

Matera, 04 marzo 2020