E perchè no? Ma il BelPaese è in ritardo di mezzo secolo rispetto ad altre realtà, vuoi per diffidenza verso le innovazioni che eviterebbero di duplicare i certificati elettorali e vuoi perchè i collegi elettorali vanno controllati ”fisicamente”, sezioni comprese, visto che si risparmierebbero tante spese se si usassero le palestre-per esempio- anzicchè le aule scolastiche. Servono semplificazione e innovazione e Giuseppe ”Elvis” Paradiso candidato nelle diverse stagioni e prove elettorali chiede a gran voce che si passi al voto elettronico ” come è in America” ci dice. E lo riferisce ai cronisti davanti all’edificio della scuola elementare ”Guglielmo Marconi”, incavolato come non mai su voti e conteggi – inferiori alle attese con Matera Libera- che a suo dire andrebbero verificati. Servirebbe un intervento da Roma, insieme a una raccolta di firme perchè Matera (un tempo Terra d’Otranto) ritorni in Puglia. E ci lascia con un ” Servono i fatti- commenta. Basta con le chiacchiere. Raccogliamo le firme”. Dalle comunali al referendum…