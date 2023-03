Elly, servono ancora pane e lavoro…

Dobbiamo adattarci ad un nome straniero, quale segretario del PD. Abbiamo varcato i confini nazionali. E dobbiamo abituarci ad una donna. Nessuno più osi dire che in Italia le donne non contano. Useremo il maschile o il femminile? Il femminile è troppo dolce per un partito che ha bisogno di massiccia cura di ferro per acquistare forza e presenza, dopo un lungo periodo di stanchi trattenimenti salottieri, o presenze in televisione a disquisire soprattutto o solo di diritti civili, in tono francescano, alla Veltroni, dopo che le sezioni sono diventate “circoli”, si sono proposte le primarie secondo la moda americana, e il marxismo o semplice socialismo è diventato kennedismo.

Ironia a parte, il compito della Schlein è arduo. Non è facile far rinascere dalle ceneri un partito che fu di massa, fu di classe e diventò interclassista, con anima prevalente democristiana. Trattasi di un partito che, paradossalmente, arrivando finalmente al governo, ha distrutto ciò che aveva ottenuto stando alla opposizione: disoccupazione, emigrazione, disoccupazione e inoccupazione, fuga dei cervelli, crollo della sanità pubblica, degrado della scuola, violenza giovanile, droga, città igienicamente invivibili, ridimensionamento dell’articolo 18 nello statuto dei lavoratori …

Noi del profondo Sud contiamo poco. Proveremo a fare un discorso secco e senza mezze parole, sapendo che la Schlein non ne saprà mai nulla. Partiremo dalla considerazione che pensiero molto ripetuto è stato che il Sud è il problema dei problemi, problema dell’Italia, che al Sud lega il suo destino. E’ un Sud povero che si spopola, mentre, parallelamente, un Nord ricco s’intasa e s’inquina. Abbiamo due Italie. C’è da sperare che, col nuovo segretario del PD, come diceva Amendola, il PD, come il vecchio PCI, sappia ora dire le stesse cose al Nord e al Sud. Bisogna che dica un netto no alla autonomia differenziata e che si applichi l’antico principio della programmazione democratica, abbattendo lo sciagurato principio del libero mercato, che non è nella cultura di sinistra. I diritti civili appartengono ai destini individuali non ai destini di un paese. Molti diritti civili, del resto, sono condizionati o vanificati dallo stato di bisogno, vogliamo dire dalla disoccupazione, dal contratto a tempo determinato, dalla licenziabilità e flessibilità nel lavoro… Due sono le parole che hanno dato la svolta alla storia di molti Paesi e al Novecento: pane e lavoro. Tutti i problemi si raccolgono e si risolvono in queste due parole. Lo permetteranno i perenni Franceschini, Fassino, Letta, Veltroni, bon ton, che tanto hanno tratto dalla politica e dal loro ruolo di potenti, e che, cari alla media e alta borghesia, hanno fatto del Pd il partito dei ricchi? Aspetto una svolta meridionalista senza condizioni. Poi tornerò a votare PD.