Elly (campa cavallo) non risponde…E Azione prepara la reazione

Si prende e si perde tempo, non è una novità, per mettere una pezza alla disastrosa gestione della candidatura delle coalizione alternativa, di taglio centrista, che dovrebbe contrastare quella di centrodestra con l’apporto di Italia Viva guidata dal riconfermato Vito Bardi. Si attendevano lumi dalla conferenza stampa che in mattinata Carlo Calenda ha tenuto a Potenza, ma è tutto in alto mare. E a sentire il leader di Azione la segretaria del Pd Elly Schlein continua a non rispondere al telefono, https://giornalemio.it/politica/pd-in-mezzo-al-guado-si-attendono-indicazioni-da-roma-e-domani/. Il motivo potrebbe essere il tentativo di ricomporre l’intesa con Giuseppe Conte e il M5S, dopo le dimissione del primario oculista dell’Aor ‘San Carlo, Domenico Lacerenza e la minaccia di gareggiare da soli. Novità in serata? Chissà? Certo è che il malumore cresce. Troppe indecisioni e la cosa finirà, piaccia o no, per alimentare il partito degli astensionisti. E l’invito a un ”tutti a casa, incapaci e opportunisti” ci sta…A meno che Santa Lucia, messi da parte i ”Senza Speranza” non apra gli occhi, dopo averli chiusi ( o gli hanno messo una benda?) finora su quella di Lacerenza, che ha messo alla berlina l’intesa Basilicata.



Quello che ha detto Calenda a Potenza (fonte Ansa)

“Da ieri pomeriggio -ha detto il leader di Azione- dal ritiro delcandidato di 5 Stelle e del Pd, abbiamo cercato Elly Schlein, il Pd, per capire qual è il loro intendimento in Basilicata, com’è

giusto fare, essendo noi forze di opposizione. Con grande sconcerto, non siamo riusciti a parlare con nessuno. Al momento non c’è nessuna idea di cosa il Pd voglia fare, mi risulta che sta cercando di ricomporre con il M5s un asse su un’altra candidatura. Quello che sappiamo è che oggi non c’è in questa regione un’alternativa all’offerta della destra, perché la sinistra si è incartata e non risponde al telefono”

Da qui la decisione di Azione di riunire la direzione regionale per decidere la posizione del partito sulle candidature per le Regionali in Basilicata. “A questo punto -ha proseguito Calenda- abbiamo dato mandato a Marcello Pittella e Donato Pessolano di

riunire la direzione, di verificare lo stato di questa situazione imbarazzante che si è creata e di prendere le dovute conseguenze. Quello di cui dobbiamo prendere atto è che non

esiste in questo momento nel centrosinistra una candidatura per la Regione Basilicata a tre giorni dal deposito delle liste. E con questo dobbiamo fare i conti”. A Calenda è stato chiesto se è disponibile a coalizzarsi con il centrodestra a sostegno di Vito Bardi e il leader di Azione ha ripetuto quello che già si sapeva, di aver “sempre espresso un giudizio positivo su Bardi: è un moderato, un uomo delle istituzioni, una persona colta, un europeista, un liberale” E ha pecisato che ”…non c’è mai stato un pregiudizio, tuttavia per noi è sempre importante esperire ogni tentativo di mettere insieme le opposizioni nazionali. . Attendiamo sviluppi da Roma, in primis, e da Potenza….