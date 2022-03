Il consigliere regionale Giovanni Vizziello, da poco passato nelle file della Lega dal gruppo di Fratelli d’Italia nelle cui liste era stato eletto, rilancia, nel comunicato che riportiamo più avanti, in terra lucana ciò che il capogruppo dei senatori della Lega Massimiliano Romeo ha chiesto al governo, ovvero la sospensione dell’esigibilità delle accise sul carburante, un vecchio cavallo di battaglia elettorale mai attuato.

Infatti, chi non ricorda proprio Matteo Salvini promettere in tv -dinanzi ad una lavagna su cui le stesse erano elencate- che “al primo consiglio dei Ministri” avrebbe proposto la “eliminazione delle componenti anacronistiche delle accise sulla benzina” presente al punto 11 (Fisco: Flat Tax e Semplificazione) dell’allora Contratto di Governo alla base dell’accordo giallo-verde alla base del Conte I, di cui lui fu ministro dell’interno?

Ovviamente non ne ha fatto nulla. Ed è stata solo una delle tante figuracce accumulate e che il web restituisce impietosamente.

E viene rinvangata questa del 1 marzo 2018 proprio il giorno dopo la figuraccia rimediata in terra polacca, con il sindaco di Przemyśl che ha sbattuto in faccia sempre allo stesso Salvini la maglietta di Putin, rinfacciandogli il passato filo-russo. Un giorno che è stato brutto anche perchè Matteo Salvini -sempre ieri- di anni ne ha compiuti 49, tanti quanti i milioni che la Lega ha usato illecitamente come rimborsi elettorali tra il 2008 e il 2010 e che un accordo tra Procura e legali del Carroccio ha disposto la restituzione della somma in rate da 100 mila euro a bimestre, con un piano da concludersi quindi in 80 anni. Coincidenza che lo ha costretto sui social a scrivere per ringraziare tutti per gli auguri “E sono quasi 50… Dajeee coetanei, il bello deve ancora venire!”. E come no!

Ma tornando alla proposta che, se realizzata, tanto piacerebbe a tutti: è davvero possibile abolire le accise sul carburante? L’accisa sul carburante è una imposta indiretta che in Italia si applica a beni come tabacco, alcolici, carbone o gas e garantisce alle casse dello Stato quasi 30 miliardi di euro l’anno. Una somma alla quale i governi non hanno mai voluto/potuto rinunciare, sebbene l’abolizione di questo tributo sia tecnicamente possibile con una semplice legge.

E allora? Peccato che per la Lega l’urgenza di sopprimerle vi sia quando essa non è al governo o quando sta con un piede dentro ed uno fuori come ora…..quando, invece, era al governo -ops- se ne dimenticò.

Ma per chi volesse prendere per buona questa minestra riscaldata, ecco il rimpallo in salsa lucana della proposta leghista come formulata nel comunicato del consigliere Vizziello:

Il Governo tagli le accise, l’unico modo per evitare la paralisi di molti settori.

“Gli spaventosi aumenti di questi giorni dei prezzi di gasolio e benzina, costantemente sopra i 2,20 euro, stanno determinando costi insostenibili per cittadini ed aziende, molte delle quali minacciano di fermare le produzioni, con gli autotrasportatori che hanno poche merci da trasportare e sempre maggiori difficoltà a fare il pieno ai propri mezzi. Uno scenario preoccupante, di fronte al quale il Governo deve tagliare le accise che, insieme all’IVA, incidono per oltre il 60% sul prezzo alla pompa di gasolio e benzina.

In Italia il peso delle tasse(IVA e accise) sul prezzo alla pompa dei carburanti è impressionante dal momento che ogni volta che ci rechiamo dal distributore per fare rifornimento oltre il 60% di quello che paghiamo è rappresentato da tasse, che nel caso di specie sono particolarmente odiose perché doppie, dal momento che l’Italia è uno dei pochi paesi europei che calcola l’Iva anche sulle accise, quindi una vera e propria tassa sulle tasse, che rende di fatto i cittadini tassati e mazziati.

Quindi il rialzo della quotazione del petrolio e del prezzo finale di gasolio e benzina determina un maggior gettito fiscale a vantaggio dello Stato un vero e proprio extra-gettito che a fine anno ammonta a diversi miliardi di euro e che appare opportuno restituire ai cittadini e alle imprese, tagliando del 50% le accise di benzina, gasolio e Gpl.

Alla luce della straordinarietà del momento che stiamo vivendo e nella speranza di un calo del prezzo del Brent del petrolio basterebbe un semplice decreto del Governo per abbassare immediatamente i prezzi dei carburanti schizzati alle stelle, ridando ossigeno a molti comparti produttivi sull’orlo della paralisi ed evitando che siano scaricati sui cittadini gli extra costi derivanti alle imprese dal caro carburanti”.