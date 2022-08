Elezioni. Si affaccia il M5S con un pezzo di Matera. Per gli altri maldipancia e non solo…

Dati ufficiosi, in attesa di verifiche, aggiustamenti- fino alla presentazione delle liste- in base a parametri da leggere con attenzione, perché potrebbero esserci riposizionamenti ma in casa M5S si parte da quanto dichiarato dal segretario del Movimento Giuseppe Conte, che si presenterà in Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia. il parlamentare uscente Lomuti Arnaldo, Viviana Verri ed Eustachio Ruggieri alla Camera per i collegi plurinominali e in panchina – in base agli elenchi presenti sul sito del M5S- Colella Pasquale , Bechere Arjana e Bozza Bracuto Angelo. Al Senato Mario Turco(senatore uscente candidato anche in Puglia) e Agnese Gallicchio, parlamentare uscente) e in ‘’panchina’’ i candidati supplenti Antonio Materdomini e Antonio Digioia.

E veniamo ai voti alla Camera Arnaldo Lomuti ha preso 481 voti, 420 Viviana Verri, Becherle 210, Napoli 126, Ruggieri 102, Colella 84, Bozza Bracuto 81 e Papapietro 72,

Al Senato Agnese Gallicchio ha ricevuto 412 voti, 193 Antonio Materdomini e 157 Antonio Digioia, seguito da Viggiano 149, Scaldaferri 133, Paolicelli 125, Giannizzari 94, Salvatore 87, Gervasio 71,Lisco 64 e Mazzoccoli 63.

Per farla breve, verifica di conteggi, posizioni e altri parametri potrebbero essere candidati quelli che sono in panchina. Se ne saprà di più, probabilmente nella giornata di sabato. Un dato su tutti. Stante così le cose il M5s sarebbe l’unica formazione, al momento, ad avere canditati del Materano l’ex sindaco di Pistici Viviana Verri ed Eustachio Ruggieri da Tricarico. Potrebbero entrare altri due materani come l’attuale presidente del Consiglio comunale Antonio Materdomini e Antonio Digioia, avvocato e consigliere comunale a Miglionico.



Il ‘Campanile’’, piaccia o no, alla fine pesa anche in relazione che con il taglio dei parlamentari la Basilicata passerà da 13 a sette rappresentanti (quattro alla Camera e tre al Senato). E gli altri siamo ai mal di pancia, soprattutto in casa Pd con la designazione del giovane segretario Raffaele La Regina, al centro di una querelle nazionale sullo Stato di Israele.Uno scivolone con tante scuse e con una scia di polemiche, difficile da dimenticare. Ma ci sono rospi da far ingoiare (si decide tutto a Roma) a cominciare dalla rappresentanza femminile per evitare quanto accaduto nel Pd, in Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia che almeno fino ad oggi non dovrebbero avere alcun rappresentante del Materano. Tra i nomi sicuri ricorrenti il senatore Giuseppe Moles, on Salvatore Caiata, il direttore di Coldiretti Aldo Mattia e il senatore Pasquale Pepe Stessa storia per il Terzo Polo con italia Viva e Azione, che candideranno- salvo cataclismi- Mario Polese e Donato Pessolano. Quanto all’ex presidente della giunta regionale di Basilicata Marcello Pittella, ‘’ignorato’’ dal Pd si attende di vedere come si muoverà. Ha il dente avvelenato e il suo elettorato potrebbe coinvolgere sul terzo polo e su Mario Polese in particolare.



Un segnale della ‘’trasfusione di voti’’ possibile visto il riposizionamento di ‘’pezzi’’ del vecchio centrosinistra a sostegno di candidature alle regionali del centrodestra e del punto interrogativo di possibili astensionisti e di quanti, nella passata consiliatura votarono con i M5S contribuendo alla elezione di sette parlamentari, alcuni dei quali passati – per motivi diversi- in Forza Italia ( Saverio De Bonis e Gianluca Rospi) o in Fdi ( Salvatore Caiata) altri confermati per due mandati come Mirella Liuzzi , Vito Petrocelli, Luciano Cillis, e riconfermati per le elezioni del 25 settembre come Agnese Gallicchio e Arnaldo Lomuti.