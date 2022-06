Elezioni San Mauro Forte, le preferenze, il nuovo consiglio comunale

Come abbiamo riferito in altro articolo (https://giornalemio.it/politica/san-mauro-forte-ha-scelto-il-cambiamento-con-nicola-giuseppe-savino-sindaco/) il nuovo sindaco del “Paese del campanaccio” per i prossimi cinque anni sarà Nicola Giuseppe Savino che è stato eletto con 449 voti e il 51,37%.

Queste le preferenze ottenute dai candidati della lista “San Mauro è futuro” che lo sosteneva, con i primi sette più votati che faranno parte della maggioranza consiliare: Diluca Marco (90), Galgano Mario (63), Ambrico Fabio (59), Santochirico Giuseppe (47) Autera Pasquale (46), Matera Maria Giovanna (31), Rainò Vanessa (25), Tremamondo Mauro (24), Pilero Rocco (16), Megaa Valentina (15).

Queste, invece, le preferenze conseguite dalla lista “Uniti per San Mauro“: Diluca Francesco (103), Masiello Ottavia Anna (55), Dirago Leonardo (53), Tufo Arianna (48), Gorga Antonella (25), Trolio Salvatore (25), Gorga Silvia (20), Mita Rocco (18), Loiudice Filippo (17), Ciancia Michele (12).

Ai primi due (Diluca Francesco, Sindaco uscente con la soddisfazione di essere stato il più votato, e Masiello Ottavia Anna) insieme al candidato sindaco Angelo Tricarico toccherà il ruolo di opposizione.