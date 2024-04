Elezioni regionali: cinque candidati ”Impresentabili”

Qualcuno l’ha considerato un ”fulmine”, anzi cinque, a ciel sereno, visto che la notizia è arrivata a dieci giorni dal voto per elezioni regionali in Basilicata. Sono cinque i candidati ritenuti “impresentabili” – tre nel centrodestra e due nel centrosinistra – per le Regionali in programma in Basilicata il 21 e il 22 aprile. Ed è questo il risultato delle verifiche fatte dalla Commissione parlamentare Antimafia sulla violazione del codice di autoregolamentazione. I candidati ”impresentabili’ sono Angelo Antenori (Orgoglio lucano), Vincenzo Clemente (Udc-Dc conRotondi-Popolari Uniti), Francesco Piro (consigliere uscente di Forza

Italia) nel centrodestra. E Lucio Libonati e Livio Valvano, candidati entrambi con la lista Avs-Si-Psi. Le violazioni al Codice di autoregolamentazione sono legati a procedimenti giudiziari in corso. Nei confronti di Antenori “risulta disposto il giudizio con decreto del gip presso il tribunale di Potenza (dibattimento in corso di svolgimento) per corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio”. Per Clemente Potenza è stato disposto il giudizio (dibattimento in corso di svolgimento) per corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio”. “con decreto del gip presso il tribunale di Potenza. Nei confronti di Piro, “con decreto del gip presso il tribunale di Lagonegro (Potenza) è stato disposto il giudizio (con dibattimento in corso di svolgimento) per autoriciclaggio”. Con decreto del gip presso il tribunale di Potenza è stato disposto il giudizio nei confronti di Libonati (il dibattimento in corso di svolgimento) per concorso in accesso abusivo a un sistema informatico o telematico”. Nei confronti di Valvano, “con decreto del gip presso il tribunale di Potenza è stato disposto il giudizio (dibattimento in corso di svolgimento) per concorso in induzione indebita a dare o promettere utilità e con decreto del gip presso il tribunale di Potenza è stato disposto altresì il giudizio (anche in questo caso dibattimento in corso di svolgimento) per concorso in turbata libertà degli incanti”.



Livio Valvano ha riportato un commento sulla sua pagina social Le persone per bene fanno paura🌹”Incazzato, ma più determinato di prima ad andare Avanti! scrive Valvano- La commissione Parlamentare esprime un giudizio “non previsto dalla legge”, INFONDATO, POLITICAMENTE INFLUENZATO.Un giudizio che non intacca la legalità della candidatura: una BARBARIE!

Con il vostro sostegno, senza piegare la testa dinanzi alla barbarie, per una procedura incostituzionale, su fatti esaminati dalla Corte di Cassazione (sentenza n.31351 dell’11/6/2015), che ha dichiarato l’inesistenza dei reati, addirittura degli indizi, esprimendo finanche un giudizio morale positivo: “al Sindaco spettava un encomio” .



Anche Francesco Piro con un post sulla sua pagina social ha mostrato sorpresa per la decisione della commissione.”Giusto per essere chiari-ha scritto- con qualcuno che pensa di poter danneggiare la mia campagna elettorale a dieci giorni dal voto: la solita macchina del fango ad orologeria, mi viene da sorridere e sorrido. La mia campagna elettorale continua con la coerenza di sempre e con maggiore determinazione, con l’obiettivo di essere il primo della listadi Forza Italia in provincia di Potenza”. Sia Valvano che Piro hanno precisato che non risulta nulla a loro carico al casellario giudiziario.