Chi ha sperato che la notte portasse consiglio a Policoro, la terza città della Basilicata con 16.000 abitanti, ha visto finire a mare le ultime speranze di vedere un partito democratico unito per evitare le dèbacle, o mazzate, se preferite maturate in altri contesti. E del resto quando si naviga a vista tra gli scogli dei protagonismi, che portano alla conservazione di questa o quella rendita di potere si finisce a picco.E la gente, prima o poi, come ricorda un noto intercalare di Totò si butta dal centro a destra, prassi che diventerà più evidente con la campagna elettorale per le politiche quando la Basilicata dovrà eleggere appena sette parlamentari, rispetto ai 12 del passato. Bene, male? La Basilicata, priva di autonomia decisionale, va picco e altri da Roma decidono per noi. Ma restiamo a Policoro dove alle elezioni amministrative di giugno si presenteranno tre candidati sindaci con il ritorno di Nicolino Lopatriello, sostenuto da 5 liste, Enrico Bianco da 4 liste e Gianluca Marrese, sostenuto da una lista. Qui è possibile il ballottaggio. Negli altri comuni al voto basterà un turno con la riconferma di gran parte dei sindaci uscenti. Si voterà a Colobraro, Grassano, San Mauro Forte e Stigliano.



ECCO LE LISTE

POLICORO (10 LISTE E TRE CANDIDATI SINDACI)

Per Nicola Lopatriello

Lista “Policoro Futura” consiglieri: Giuseppe Maiuri, Raffaele Buonfanti, Pasquale Castronuovo, Mario Cirigliano, Gianni Domenico D’Alessandro, Daniela Di Cosola, Maria Patrizia Falcone, Antonello Gallicchio, domenica Antonella Gioia, Vittoria Anna Laruina, Giuseppe Marsano, Antonio Melidoro, Sara Pascale, Valentina Rubolino, Grazia Sannella, Ionela Alina Vintu.

Lista “Policoro nel cuore” consiglieri: Isabella Gentile, Domenico Anelli, Nicola Celano, Egidio Fortunato, Camilla Iannuzziello, Lucia Lasala, Antonietta Laviola detta Antonella, Lucia Lorusso, Rocco Palmieri, Giuseppe Patera, Francesco Antonio Rinaldi, Cosimo Simone detto Mimmo, Luigi Spano, Vito Tralli, Egidio Trupo, Vincenzo Damiano Ligorio.

Lista “Forza Policoro” consiglieri: Gianluca Modarelli, Livia Lauria, Domenico Bianco, Franca Maria Civale, Cosimo Suriano detta Mimma, Emilio Melidoro, Maria Pia Verardi, Pierluigi Parziale, Angela Dursi, Antonio Lucarelli, Nicoletta Cristina Filcu, Francesco Ciriello, Rosanna Conforti, Angela Morando, Ivana Durante, Maria Bianco.

Lista “Progresso Civico 2.0” consiglieri: Antonella Borné, Valentina Celsi, Felicia Colella, Simone Mario Conte, Marisa Ornella Gargano, Adamo Guerra, Grazia Lucia Laviola, Isabella Morando, Salvatore Romolo Nuzzaci, Domenico Passarelli, Antonio Rago, Alessandro Reno, Vincenzo Rimoli, Mario Romeo, Marianna Suriano, Pier Maria Tarsia.

Lista “Alternativa Policoro” : consiglieri: Sara Bevilacqua, Domenico Antonio Cammisa, Pasquale Cavallo, Antonio Cosa, Cosimo d’Aversa, Adriana Didio, Valentina Fittipaldi, Mario Gallicchio, Benedetto Gallitelli, Martina Gentile, Livio Ierone, Debora Laruina, Maristella Pace, Domenico Paschino, Nicola Antonio Pinelli, Marina Anna Scorzafava.

Per Enrico Bianco

Lista “Avanti” consiglieri: Franca Antonucci, Loredana Bevilacqua, Marianna Bitonte, Sonia Bonavita, Rossella Dipinto, Maria Cristina Di Sanza, Vincenzo Fortunato , Loris Gentile, Rocco Laguardia, Mario Lo Franco, Cinzia Mastronardi, Massimiliano Padula, Francesca Rinaldi, Antonio Ripoli, Massimiliano Scarcia, Linda Visaggi.

Lista “Impegno Comune“ consiglieri: Prospero Cavallo, Andrea Ciccarelli, Mario Antonio Cristiano, Antonio Di Turi, chiara Farella, Giuseppe Ferrara, Caterina Francolino, Antonio Lauria, Lidia Libutti, Antonio Lofrano, Gennaro Manolio, Ilaria Melidoro, Rosa Montesano, Rossella Scorzafava, Tania Tarantino, Mariangela Vallinoto.

Lista “Alleanza per Policoro”: consiglieri: Rocco Luigi Leone, Eufrosina Carmen Aridei, Giuseppe Callà, Liborio Conte, Dora De Leonardis, Maria Teresa Derosa, Alessio Ferrara, Carmelo Salvatore Grillo, Daniela Manfredi, Teresa Antonia Marino, Ida Anna Egidia Marone, Rosa Palma, Maria Grazia Settembrino, Carlo Ruben Stigliano, Cinzia Pia Toscano, Maria Zito.

Lista “Per Policoro” consiglieri Stefania Barbato, Angela D’Onofrio, Federica Forastiere, Alessandra Gambacorta, Denise Giovinazzo, Marianna Guarino, Giovanni Lippo, Valentina Mairo, Giuseppe Maurizio Montano, Giovanni Panetta, Filomena Elena Petito, Daniele Luigi Sanasi, Marco Pinca Gorgoni, Desiree Serrone, Marinella Valicenti, Mario Vigorito.)

Per Gianluca Marrese

Lista “Futuro comune” consiglieri: Mirco Achillea, Vittoria Acquaviva, Ornella Artesi, Amedeo Brasile, Pasquale Carrera, Teresa Carretta, Rocco Damiano, Rocco Salvatore De Pizzo, Eleonora Gentile, Irene Lateana, Rocco Latorraca, Teresa Mainieri, Mirella Malvasi, Nicola Montesano, Egidio Pasquino, Maria Antonietta Sollazzo.



COLOBRARO (una lista) candidato sindaco Nicola Lista

Lista “Sinergia per Colobraro” consiglieri: Andrea Bernardo, Santo Celano, Leonardo D’Oronzio, Eugenio fortunato, Vincenzo Fortunato, Nicola Larocca, Roberta Picerno, Gaetano Rimedio, Concettina Sarlo, Maria Angela Valicenti



SAN MAURO FORTE (due liste)

Lista “San Mauro è Futuro” candidato sindaco Nicola Savino

consiglieri: Giuseppe Santochirico, Mauro Tremamondo, Mario Galgano, Fabio Ambrico, Marco Diluca, Maria Giovanna Matera, Rocco Piliero, Pasquale Autera, Vanessa Rainò e Valentina Mega

Lista “Uniti per San Mauro” candidato sindaco Angelo Tricarico.

consiglieri: Ottavia Masiello, Leonardo Dirago, Antonella Gorga, Arianna Tufo, Totino Trolio, Filippo Loiudice, Michele Ciancia, Silvia Gorga, Rocco Mita,, Francesco Diluca



GRASSANO (due liste)

Lista “Noi per Grassano” candidato sindaco Raffaello Mangione

consiglieri: Nicola Bochicchio, Giovanni Bonelli, Leonarda Bonomo, Berardino Brandi, Innocenzo Dileo, Antonio Giancursio Bianchi, Anna Maria Laterza, Matteo Mattia, Maria Morrone, Rocchina Pontillo, Francesco Sanseverino, Michele Viscera

Lista “Partito Democratico” candidato sindaco Filippo Luberto

consiglieri Giuseppe Abbatangelo, Laura Aurelia Bucatariu, Angela Daraio, Giuseppe Antonio Daraio, Silvano Digrazia, Giuseppe Rielli, Cristina Siggilino, Giancarlo Siggillino, Maria Teresa Sileo, Giovanni Viggiano, Giuseppe Vignola



STIGLIANO (due liste)

Lista Cambiamente candidato sindaco Francesco Micucci

consiglieri: Gianluca Capalbi, Gerardo detto Nino Filippo, Antonio Fornabaio, Orlando Giannantonio, Pasquale Mazzei, Salvatore Molfese, Giovanni Petraglia, Pietro Antonio Rasulo, Giuseppe Sambogna, Giovanni Sansone, Ippolita detta Tina Sinisgallo, Anna Carmela Vinelli

Lista “Il futuro comune” candidato sindaco Antonio Barisano

Candidati consiglieri: Andrea Colangelo, Maddalena Colucci, Francesco Dichiara, Luca Iannicella, Rocco Matarrese, Nicola Mello, Antonio Morelli, Giovanni Pasciucco, Carmela Pastore, Maddalena Schettino, Maria Troiano, Leonardo Tursone