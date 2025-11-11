Elezioni. Open day ad Altamura per le carte di identità

Tre date dal 21 al 23 novembre, in concomitanza con le elezioni regionali, per il rilascio di carte identità. Il servizio anagrafe del Comune, nella nota che segue, indica ore e modalità per il rilascio dei documenti di riconoscimenti. E’ l’occasione per rinnovare il documento e per esercitare il diritto di voto.



Avviso

Open day per Carta di Identità Elettronica

Si precisa che il Servizio Anagrafe del Comune di Altamura è aperto per il rilascio di CIE, anche senza necessità di prenotazione, in concomitanza con le consultazioni regionali. In particolar modo, oltre alle aperture quotidiane ed ordinarie, seguirà tre giorni di open day, con il seguente calendario:

Venerdì 21 Novembre dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

Sabato 22 Novembre dalle ore 9:00 alle ore 18:00;

Domenica 23 Novembre dalle ore 7:00 alle ore 23:00.

L’iniziativa è riservata ai soli cittadini residenti, con la finalità di aumentare le opportunità di accesso al servizio. I cittadini interessati avranno accesso libero, in ordine di arrivo, agli sportelli anagrafici comunali di Via Madonna della Croce, sino all’esaurimento del suddetto numero di CIE, determinato in base ai tempi medi necessari per la procedura di emissione della carta e al numero di operatori disponibili.

Durante questo open day, sarà possibile anche sostituire la propria carta di identità cartacea poiché dal giorno 3 agosto 2026 non saranno più valide le carte d’identità cartacee ancora in circolazione. Da quella data tutte le carte d’identità cartacee, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, cesseranno di essere valide. La data è stabilita dal Regolamento UE 1157/2019, per cui le carte d’identità cartacee (CIC) italiane non saranno valide in quanto non più rispondenti ai requisiti di sicurezza dei documenti d’identità e di viaggio previsti dalle norme della Unione Europea.

Si invitano tutti coloro che siano in possesso unicamente della carta d’identità cartacea a prenotare un appuntamento presso l’ufficio Servizi Demografici, muniti del vecchio documento, di una fototessera recente, della tessera sanitaria per la rilevazione del codice fiscale. In caso di smarrimento del documento, è necessario presentare la denuncia effettuata presso le Forze dell’Ordine.

Per il rilascio della CIE ai minori, è necessaria la presenza di entrambi i genitori (o il possesso della dichiarazione di assenso del genitore non presente). Il Costo del servizio è di € 22,00 ed è possibile pagare solo con strumenti di pagamento elettronici direttamente allo sportello o con PagoPA.

Grazie per l’attenzione, Staff del Sindaco.