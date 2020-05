Se volete bene a Matera fate un passo avanti, per le prossime elezioni comunali e, se possibile, con figure che abbiano un volto nuovo nella formazione e nel modo di fare e tanto orgoglio per rimboccarsi le maniche. Ne abbiamo bisogno, eccome, dopo essere finiti nel vicolo cieco dopo la cerimonia di chiusura ,da anno da capitale europea della cultura, e con le sciagurate conseguenze che l’onda lunga dall’epidemia da virus a corona ha portato nell’economia della Città dei Sassi. Su questo aspetto non transige Antonio Serravezza, uno degli uomini di acciaio, che cinque anni fa aveva creduto e sostenuto il cambiamento. E ricorda il commosso e toccante discorso del sindaco Raffaele De Ruggieri, in un comizio in piazza, dopo una delle tante avvisaglie di scricchiolio dell’Arca di Noè, quella eterogenea maggioranza che lo aveva eletto e sostenuto. Una delle tante finora, con i periodici mal di pancia da fine corsa, forse di stanchezza, di opportunismi all’insegna del ”…ma che mi fate fare o date ” che alcuni dentro e fuori il consiglio ripetono come un mantra nel solco dell’opportunismo o di questo o quell’interesse. A persone come Serravezza piace la buona politica, fatta di trasparenza e impegno, ma non si illude più di tanto perchè si preparano -come accade da quasi un ventennio- una miriade di liste civiche e ciniche con ricandidature scontate da usato garantito, per usare un termine commerciale, allestite con la solita sagacia e scaltrezza dai registi della continuità. Volti nuovi? Accettiamo scommesse che le teorie lamarckiane (e non solo) sulla fissità della specie segneranno ancora una volta la prossima competizione elettorale. E con la giusta rappresentanza di ”teste di legno” (senza offesa, ma è così) di quanti per opportunità o indecenza preferiscono stare fuori dal Municipio, ma con un piede dentro. Attendiamo che qualcuno faccia un passo indietro. Noi come Antonio siamo come San Tommaso…Naturalmente spazio anche a quanti fortemente motivati dall’impegno per la città vorranno ripresentarsi e magari, finora non è accaduto, con l’auspicio di essere coinvolti nella programmazione e gestione della città. Ma questo, purtroppo, è un capitolo ancora aperto fatto di buone intenzioni, delusioni ed emarginazioni.



QUEL GIORNO IN PIAZZA VITTORIO VENETO

Ricordo bene quelle parole, erano i primi giorni di novembre del 2016 quando il Sindaco Raffaello De Ruggeri alla richiesta delle sue dimissioni disse testualmente “ Non darò le dimissioni “; infatti è ancora al suo posto e metterà a disposizione la sua poltrona nelle prossime elezioni amministrative il prossimo autunno. Cosa disse?

Tante cose, mettendo avanti subito le mani verso chi era presente in quella piazza e alle quindicimila persone che lo avevano votato al ballottaggio. Fu scelto precedentemente scelto al ballottaggio della lista civica “Matera 2020” .

Le parole che mi colpirono furono subito quelle di un uomo di esperienza che voleva far la sua parte e tranquillizzare i materani.

Disse testualmente “ Mi sento giovane ma i miei 81 anni sono qui a testimoniarvi una presenza costante in questa città dentro e fuori le istituzioni. Io sono un sindaco sbagliato perché non devo far carriera politica, devo far fare carriera a questa città nella quale opero da oltre 60 anni. Mio padre mi ha insegnato due valori: la conoscenza e la disaffezione al danaro”

Bellissime parole che hanno toccato il cuore di molti materani. Sì ma io voglio fare un appunto al nostro Sindaco.

“Signor Sindaco si è dimenticato una cosa fondamentale che la maggior parte della città non ha gradito al di sopra di tanti problemi. Il Sindaco ha il dovere di vivere tra i cittadini, io abito nella periferia sud di Matera e come tante altre zone della città non abbiamo mai avuto l’onore e il piacere di vederla tra di noi per vedere come viviamo di cosa abbiamo bisogno. Naturalmente mi sento di dirlo a voce alta anche a tutti i componenti della sua giunta, assenti anche loro”

La cosa è complicata perché in questi cinque anni da tutti i componenti del Consiglio Comunale non è emersa alcuna figura autorevole dai gruppi che ne fanno parte. Al momento siamo ancora nel limbo del coronavirus ma fra pochi mesi, proprio quando in passato tutti noi pensavamo alla grande festa del 2 luglio, dovremo pensare alla rivoluzione che avverrà con le prossime elezioni di settembre/ottobre.

La città vuole fortemente nuove figure che possano gestire una città agile e moderna e che possa gestire con professionalità i nuovi tempi che ci troveremo a vivere.

Snellezza, risoluzioni ai problemi che la città ha e stà subendo. Attività a 360° senza perdite di tempo. Vogliamo una coalizione seria e professionale che a prescindere dai colori di partito sappia essere coesa con la nuova figura di Sindaco di Matera.

Matera non è più una delle città periferiche del Sud Italia. Matera è una città il cui nome ormai rimbalza in tutto il mondo e ha l’obbligo di far crescere la sua popolarità.

La città è ferma e ha bisogno di una ventata di orgoglio!