Elezioni Altamura: Nicola Loizzo(Fdi) ci ripensa. Centro destra verso l’unità?

Un video su facebook è l’annuncio di Fedele Nicola Loizzo, a rinunciare alla candidatura a sindaco di Altamura per Fratelli d’Italia,insieme a Lega, una lista che avrebbe portato il suo nome e le civiche Terra mia, Pronti per Altamura, Altamura Sicura. E per spiegare perchè ci ha ripensato ha fatto riferimento alla grande rinuncia al trono d’Inghilterra di re Edoardo VIII, nel secolo scorso, per sposare Simpson, la donna divorziata americana con la quale andò a vivere all’estero. Una rinuncia nel caso di Fedele Nicola Loizzo per amore della famiglia, che da subito non aveva condiviso un impegno ritenuto gravoso. Ma le pressione di elettori, amici e partiti avevano portato, in un primo momento ad accettare. Poi la famiglia che è tornata alla carica e la decisione, comunicata ai sostenitori, di rinunciare definitivamente ringraziando per la vicinanza. Una comunicazione conclusa con un invito insieme un nuovo candidato sindaco, all’insegna della legalità e del buon governo per Altamura. La cosa, naturalmente, ha suscitato commenti diversi. Da non escludere quelli di natura politica. Nel servizio https://giornalemio.it/politica/laboratorio-altamura-al-voto-pronti-5-sindaci-ancora-silenzio-dal-centrosinistra/ avevamo espresso sorpresa per la spaccatura nel centrodestra, con Forza Italia che aveva aderito a una coalizione eterogenea anche con movimenti che avevano sostenuto la passata giunta di centrosinistra, a sostegno del candidato sindaco Antonio Petronella per ” Altamura protagonista”. Uno sforzo per l’Unità nel centrodestra, con Lega e Fratelli d’Italia che hanno deciso di fare un passo indietro? Puo’ darsi. Per le liste c’è ancora un mese. Buon lavoro. Nel frattempo i candidati sindaci sono quattro. Si attende quello di centrosinistra, sopratutto, e altri. Finora nessuna donna. Finora…